¡¡¥ì¥¸¥§¥ó¥É½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë¤è¤ë¥¿¥¤¥È¥ëÄ©Àï¤Î¡È¤ª¤«¤ï¤ê¡õ²£Æþ¤ê¡É¤Ë¡¢183¥»¥ó¥Á¤Îµð´Á¥Ò¡¼¥ë½÷»Ò¤¬ÅÜ¤ê¤ÎÀ©ºÛ¡£ÆÍÇ¡¸½¤ì¤Æ·Ú¡¹¤È¥ê¥Õ¥È¤·¡¢¥³¡¼¥Ê¡¼¥Ý¥¹¥È¤Ø¤Ö¤óÅê¤²¤ë¹Ó¤Ã¤Ý¤¹¤®¤ëÇÓ½ü·à¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¹Ô¤±¡ª¡×¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¡¢°Õ³°¤¹¤®¤ë¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÆß¤¤²»¤¬¡Ä¡È¥Ç¥«½÷¡É¥ì¥¹¥é¡¼¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ò·Ú¡¹Åê¤²Èô¤Ð¤¹
¡¡WWE¸ø¼°¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¡ÖRAW¡×¤Ç¤Î°ìËë¤òÂª¤¨¤¿¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£½÷»ÒÀ¤³¦²¦¼Ô¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Ë¡¼¡¦¥Ð¥Ã¥±¥ë¤¬¥ê¥ó¥°¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¡Ö¼¡¤ÎÄ©Àï¼Ô¤ÏÃ¯¤À¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤¿½Ö´Ö¡¢²ñ¾ì¤¬¤¶¤ï¤á¤¯¡£¤½¤³¤Ø¸½¤ì¤¿¤Î¤ÏÅÂÆ²Æþ¤ê¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¢¥Ë¥Ã¥¡¼¡¦¥Ù¥é¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤âÈà½÷¤Ï¡¢12·î¾å½Ü¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¡Ö¿·À¤Âåvs¥Ù¥Æ¥é¥ó¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·ã²½¤·¤¿¹³Áè¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë·èÃå¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖWWEÅÂÆ²Æþ¤ê¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ç¥»¥ì¥Ö¡×¤È¼«¸ÊÉ¾²Á¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Þ¥¤¥¯¤Ç´ÑµÒ¤Ë¡ÖÌÛ¤ì¡×¤È°ì³å¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤Þ¤À½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸ü¤«¤Þ¤·¤¯¤â¡È¤ª¤«¤ï¤ê¡ÉºÆÄ©Àï¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï²ñ¾ì¤«¤é¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤ÎÍò¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Ë¡¼¤â»×¤ï¤º¡Ö¤¤¤ä¡¢±³¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¤¬¡¢²¦¼Ô°Ê¾å¤ËÅÜ¤ê¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤¿¤Î¤¬¡È¥¸¥ã¥Ã¥¸¥á¥ó¥È¡¦¥Ç¥¤¤Î¥Ç¥«½÷¡É¤³¤È¥é¥±¥ë¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¤À¤Ã¤¿¡£¤É¤³¤ËÀø¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤«¡¢180¥»¥ó¥ÁÄ¶¤ÎµðÂÎ¤¬¤Ì¤ë¤Ã¤È¥Ë¥Ã¥¡¼¤ÎÇØ¸å¤Ë½Ð¸½¡£¥¨¥×¥í¥ó¤«¤é·Ú¡¹¤ÈÃ´¤®¾å¤²¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥³¡¼¥Ê¡¼¥Ý¥¹¥È¤ØÄ¾¹Ô¤·¡¢¹ë²÷¤ËÊü¤êÅê¤²¤ë¶¯½±·à¡£¡Ö¥´¥Ä¥ó¡×¤È¤¤¤¦Æß¤¤²»¤ò¥Þ¥¤¥¯¤â½¦¤¤¡¢¥Ë¥Ã¥¡¼¤Ï¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¾õÂÖ¤ÇÂç¤Î»ú¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ë¥Ã¥¡¼¤â¥é¥±¥ë¤â¡¢¤È¤â¤Ë¥Ò¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤òÍá¤Ó¤¬¤Á¤ÊÂ¸ºß¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Î´ÑµÒ¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¥ëÄ©Àï¤Ë³ä¤ê¹þ¤ó¤À¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´°Á´¤Ë¥é¥±¥ë¤ÎÂ¦¤Ë¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤â¡ÖÇÔ¤±¤¿¤Ê¤é¸å¤í¤ËÊÂ¤Ù¡×¤È¤¤¤¦¥é¥±¥ë»Ù»ý¤Ï¸²Ãø¤À¡£¡Ö¥é¥±¥ë¡¢¥ì¥Ã¥Ä¥´¡¼¡ª¡×¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢¥é¥±¥ë¡×¡ÖWWE¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹¤¬´¶¼Õ¤·¤Æ¤ë¡ª¡×¤È¡¢¥Ë¥Ã¥¡¼ÇÓ½ü¤ò´¿·Þ¤¹¤ëÀ¼¤¬»¦Åþ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë±ï¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡Öº£¤³¤½¥È¥ê¥¬¡¼¤ò°ú¤±¡×¡Ö¥é¥±¥ë¤Ë²¦ºÂ¤ò³Í¤é¤»¤í¡×¤ÈÂ×´§¤òÇ®Ë¾¤¹¤ëÀ¼¤ä¡¢¡Ö¤Þ¤º¤Ï¥é¥±¥ëÂÐ¥Ë¥Ã¥¡¼¤Ç·èÃåÀï¤À¤í¤¦¡×¤È¼¡¤ÎÅ¸³«¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤âÁê¼¡¤®½±·â¥·¡¼¥ó¤Ï°ì½Ö¤Ç77ËüºÆÀ¸¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥ê¥ó¥°Ãæ±û¤Ç¥Õ¥§¥¤¥¹¥ª¥Õ¤·¤¿¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Ë¡¼¤È¥é¥±¥ë¤Ï¡¢Êì¹ñ¸ì¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤ÇÀëÀïÉÛ¹ð¡£¥Õ¥ì¡¼¥à¤Î¥´¥Ä¤µ¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡È°¤¤½÷¡É¥à¡¼¥Ö¤¬ÈÄ¤Ë¤Ä¤¤¤¿¥é¥±¥ë¤À¤¬¡¢¥ê¥ó¥°³°¤Ç¤ÏÃ¼Àµ¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Î¥é¥Æ¥óÈþ½÷¤È¤·¤ÆSNS¿Íµ¤¤â¹â¤¤¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤ò½ä¤ë¡È¥é¥Æ¥óÈþ½÷ÂÐ·è¡É¤Î¹ÔÊý¤«¤é¡¢¤·¤Ð¤é¤¯ÌÜ¤¬Î¥¤»¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¡£
