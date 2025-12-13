¡Ú¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯¡Û¸ÞÎØÁª¹Í²ñÃË»Ò¤Ï°ÛÎã¿Ô¤¯¤á¡¡500m¤Ï2ÅÙ¤ä¤êÄ¾¤·¤ÇµÆÃÓÍ¥¾¡¡¡1500mºÆ¥ì¡¼¥¹
¡¡¡þÂè48²óÁ´ÆüËÜ¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡Ê2025Ç¯12·î13Æü¡¡ÅìµþÃ¤Ì¦¥¢¥¤¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡ÍèÇ¯2·î¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤ÎÂåÉ½Áª¹Í²ñ¤ò·ó¤Í¤¿Á´ÆüËÜ¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤¬13Æü¡¢Åìµþ¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡£Âè1Æü¤ÏÃË½÷¤Î500¥á¡¼¥È¥ë¡¢1500¥á¡¼¥È¥ë¤¬·è¾¡¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡ÃË»Ò500¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¤Ï¡¢½øÈ×¤ËÀÜ¿¨¤¬¤¢¤ê¡¢2ÅÙ¤Î¤ä¤êÄ¾¤·¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤ÎÅ¸³«¡£3ÅÙÌÜ¤Î»ÅÀÚ¤êÄ¾¤·¤Ç¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Çº®Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Í¥¾¡¤ÏµÆÃÓ¹ÌÂÀ¡Ê¼Ò²ñ°åÎÅË¡¿Í¡¡·Ã¿Î²ñ¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÏÂÅÄÂó¼Â¡ÊºåÆîÂç³Ø¡Ë¤¬2¤Ä¤Î¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤Ç¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£2°Ì¤Ï¾®ÃÓ¹îÅµ¡ÊÁ´Æü¶õ¾¦»ö¡Ë¡¢3°Ì¤ÏÅçÂ¼Í¥ÂÀ¡ÊË¡À¯Âç³Ø¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃË»Ò1500¥á¡¼¥È¥ë¤Ï°ÛÎã¤ÎºÆ¥ì¡¼¥¹¤Ç¾¾ÎÓÍ¤ÏÁ¡Ê¥¢¥ê¥¨¡¦¥·¥ã¥ë¥Ñ¥ó¥Æ¥£¥¨¡Ë¤ÎÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤ë¤Ê¤É¡¢ÃË»Ò¤ÏÇÈÍð´Þ¤ß¤ÎÁª¹Í²ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡µÆÃÓ¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¾¡¤Æ¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤¡£¡Ê½¸ÃÄ¤ÎÃæÈ×¤ÇÅ¸³«¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤¿¡Ë¤¢¤¢¤¤¤¦¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡È¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯¡É¤¬µ¯¤¤í¤È¡£ÌÀÆü¤âÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ñºÝ¥¹¥±¡¼¥ÈÏ¢ÌÁ¡ÊISU¡Ë¤Ï10Æü¤Ë¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¡¦¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¹ñ¡¦ÃÏ°èÊÌ½Ð¾ìÏÈ¤òÈ¯É½¤·¡¢ÆüËÜ¤ÏÃË»Ò¤¬4ÏÈ¡¢½÷»Ò¤Ï5ÏÈ¤ò³ÍÆÀ¡£¥ê¥ì¡¼¼ïÌÜ¤ÇÃË½÷¡¢º®¹ç¤Î½Ð¾ìÏÈ¤òÆÀ¤¿¡£¸Ä¿Í¼ïÌÜ¤ÏÃË»Ò¤¬1500¥á¡¼¥È¥ë¤ÇºÇÂç¤Î3ÏÈ¡¢½÷»Ò¤¬1000¥á¡¼¥È¥ë¤È1500¥á¡¼¥È¥ë¤Ç3ÏÈ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¥¹¥±¡¼¥ÈÏ¢ÌÁ¤ÏÆ±¸ÞÎØ¤ÎÆüËÜÂåÉ½Áª¹Í´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤¿ÃË½÷6Áª¼ê¤ò¤¹¤Ç¤ËÈ¯É½¡£ÂåÉ½Æþ¤ê¤¬»ö¼Â¾åÆâÄê¤·¤¿¤¿¤á¡¢ºÇ½ªÁª¹Í¤È¤Ê¤ëÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ë¤Ï½Ð¾ì¤·¤Ê¤¤¡£ÃË»Ò¤ÏµÜÅÄ¾¸ã¡ÊÆüËÜÄÌ±¿¡Ë¡¢µÈ±Ê°ìµ®¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¡¢ÅÏÊÕ·¼ÂÀ¡ÊºåÆîÂç¿¦¡Ë¡£½÷»Ò¤Ï¡¢ÃæÅçÌ¤è½¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¡¢¶â°æè½²Â¡ÊÆüÂç¡Ë¡¢Ê¿°æ°¡¼Â¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¡£
¡ÚÃË»Ò500¥á¡¼¥È¥ë·è¾¡¿Ê½Ð¼Ô¡Û
¾®ÃÓ¹îÅµ¡ÊÁ´Æü¶õ¾¦»ö¡Ë
ÅçÂ¼Í¥ÂÀ¡ÊË¡À¯Âç³Ø¡Ë
ÏÂÅÄÂó¼Â¡ÊºåÆîÂç³Ø¡Ë
µÆÃÓ¹ÌÂÀ¡Ê¼Ò²ñ°åÎÅË¡¿Í¡¡·Ã¿Î²ñ¡Ë
¾¾ÄÅ½¨ÂÀ¡Ê³ô¥·¥ê¥¦¥¹EHC¡Ë