13ÆüÄ«Áá¤¯¡¢¿ÀÆàÀî¡¦°½À¥»Ô¤ÎÃæ¸Å¼ÖÈÎÇäÅ¹¤ÎÉßÃÏ¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¾èÍÑ¼Ö¤Ë¼Ö¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤ß¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ¨Áö¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤¬¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È13Æü¸áÁ°5»þ¤¹¤®¡¢¿ÀÆàÀî¡¦°½À¥»Ô¤Ç¶áÎÙ½»Ì±¤«¤é¡ÖÂç¤­¤Ê²»¤¬¤·¤Æ¸«¤¿¤é¾èÍÑ¼Ö¤¬ÊÑ·Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

1Âæ¤Î¼Ö¤¬Ãæ¸Å¼ÖÈÎÇäÅ¹¤ÎÉßÃÏ¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¾èÍÑ¼Ö¤Ë¼¡¡¹¤È¾×ÆÍ¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ¨Áö¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢Çò¤¤¼Ö¤¬ÆÍÁ³¡¢¼ÖÆ»¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤ÆÅ¹Æ¬¤Î¾èÍÑ¼Ö¤Ë¾×ÆÍ¤·¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¥Ð¥Ã¥¯¤·¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þµî¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬³ÎÇ§¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

¥±¥¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼Ö3Âæ¤¬ÇËÂ»¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

Ãæ¸Å¼ÖÈÎÇäÅ¹ Å¹Ä¹
¡Ö¥É¡¼¥ó¤È¤¤¤¦²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡££³³¬¤Ç¿²¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢°ì±þ²¼¤Þ¤Ç¤ª¤ê¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¤³¤ó¤Ê¸÷·Ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¶Ã¤­¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢Â¿Ê¬¡ÊÈï³²³Û¤Ï¡Ë500Ëü¤ÏÄ¶¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¤ÆÆ¨¤²¤·¤ÆÆ¨¤²¤ë¿Í¤¿¤Á¤òµö¤»¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÀÕÇ¤¤ò¤â¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×

·Ù»¡¤Ï¡¢Æ»Ï©¸òÄÌË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢Æ¨¤²¤¿¼Ö¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£