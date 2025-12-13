À¤ÅÄÃ«°ì²È»¦³² ¤Þ¤â¤Ê¤¯25Ç¯¡¡Áá´ü²ò·è´ê¤¤½¸²ñ¡¡·Ù»ëÄ£¤Ï¾ðÊóÄó¶¡¸Æ¤Ó¤«¤±
Åìµþ¡¦À¤ÅÄÃ«¶è¤Ç°ì²È4¿Í¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤«¤é¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯25Ç¯¤È¤Ê¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë¡¢»ö·ï¤ÎÁá´ü²ò·è¤ò´ê¤¦½¸²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2000Ç¯12·î30Æü¡¢À¤ÅÄÃ«¶è¾åÁÄ»ÕÃ«¤Î½»Âð¤Ç¡¢µÜÂô¤ß¤¤ª¤µ¤ó°ì²È4¿Í¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ï¡¢Ì¤²ò·è¤Î¤Þ¤Þ¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯25Ç¯¤¬¤¿¤Á¤Þ¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ï13Æü¡¢¸½¾ì¶á¤¯¤Î±Ø¤Ç¾ðÊóÄó¶¡¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
À®¾ë½ð¡¦º´Æ£·½°ìÏº½ðÄ¹
¡ÖÀäÂÐ¤ËÈÈ¿Í¤ò¸¡µó¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¶¯¤¤¿®Ç°¤Î¤â¤È¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÁÜºº¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
¤Þ¤¿¡¢»¦¿Í»ö·ï¤ÎÈï³²¼Ô°äÂ²¤é¤¬»ö·ï¤Î²ò·è¤ò´ê¤¤³«¤¤¤¿½¸²ñ¤Ç¤Ï¡¢µÜÂô¤ß¤¤ª¤µ¤ó¤ÎÊì¡¦Àá»Ò¤µ¤ó¤ÎÆüµ¤Î°ìÉô¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½¸²ñ¤Ë¤Ï¡¢26Ç¯Á°¤ËÌ¾¸Å²°»Ô¤Ç½÷À¤¬»¦³²¤µ¤ì¡¢¤³¤È¤·½÷¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤ÎÈï³²¼Ô¤ÎÉ×¡¦¹â±©¸ç¤µ¤ó¤âÅÐÃÅ¤·¡¢¸¡µó¤Ë¤à¤±¤¿»÷´é³¨ºîÀ®¤Î¤¿¤á¡¢DNA¤Ë¤è¤ëÁÜºº¤ÎÉ¬Í×À¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¾ðÊóÄó¶¡Àè¡Û·Ù»ëÄ£ À®¾ë·Ù»¡½ð
£°£³¡Ý£³£´£¸£²¡Ý£°£±£±£°