¥µ¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¤Ç¥×¥ì¥¤¤¹¤ëMF¥Î¥¢¡¦¥µ¥Ç¥£¥­¡Ê20¡Ë¤Ë¤ÏÁá¤¯¤â¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤¬ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£

º£²Æ¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥æ¥Ë¥ª¥ó¡¦¥µ¥ó¡¦¥¸¥í¥ï¡¼¥º¤«¤é¥µ¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤­¤¿Æ±Áª¼ê¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢½éÄ©Àï¤Ê¤¬¤é¤³¤³¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥°Àï15»î¹ç¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£¥°¥é¥Ë¥È¡¦¥¸¥ã¥«¤ÈÃæÈ×¤Ç¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¸½ºß9°Ì¤È¾º³ÊÁÈ¤Ê¤¬¤é¥×¥ì¥ß¥¢¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢±Ñ¡ØSky Sports¡Ù¤Î¥µ¥·¥ã¡¦¥¿¥ô¥©¥ê¥¨¥êµ­¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥µ¥Ç¥£¥­¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤È¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤¬ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÆÃ¤Ë¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï¶¯¤¤´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢Æ±µ­¼Ô¤Ï¥µ¥Ç¥£¥­³ÍÆÀ¤Ø¡ÖÁ´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£

¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥Ð¥ì¥Ð¤Ë¤è¤ê°Â²Á¤ÊÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¤è¤êÌ¥ÎÏÅª¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢Åß¤Î³ÍÆÀ¤ØÆ°¤­½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤â¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò»Ï¤á¤¿¤è¤¦¤À¡£

²ÃÆþ¤·¤Æ¤Þ¤ÀÈ¾Ç¯¤À¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥µ¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¤Ë¤È¤Ã¤Æ·ç¤«¤»¤Ê¤¤Áª¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥µ¥Ç¥£¥­¡£¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤Ç¤¢¤ëÅß¤Î³ÍÆÀ¤Ïº¤Æñ¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¶á¤¤¾­Íè¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ò²Ì¤¿¤¹¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£