¡Ö¥µー¥«¥¹¡¦¥µー¥«¥¹ ÌÚ²¼¥µー¥«¥¹Êª¸ì¡×13Æü¡¦14Æü¸ø±é¡¡ÌÚ²¼¥µー¥«¥¹¤ÎÎò»Ë¤òÉÁ¤¯»ÔÌ±¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡¡²¬»³·Ý½ÑÁÏÂ¤·à¾ì¥Ï¥ì¥Î¥ï¡Ú²¬»³¡Û
²¬»³¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢À¤³¦»°Âç¥µー¥«¥¹¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÌÚ²¼¥µー¥«¥¹¤ÎÎò»Ë¤òÉÁ¤¯»ÔÌ±¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤Î¸ø±é¤¬13Æü»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö¥µー¥«¥¹¡¦¥µー¥«¥¹ ÌÚ²¼¥µー¥«¥¹Êª¸ì¡×13Æü¡¦14Æü¸ø±é¡¡ÌÚ²¼¥µー¥«¥¹¤ÎÎò»Ë¤òÉÁ¤¯»ÔÌ±¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡¡²¬»³·Ý½ÑÁÏÂ¤·à¾ì¥Ï¥ì¥Î¥ï¡Ú²¬»³¡Û
¡Ê¥¹¥Æー¥¸²»¡Ë
¡Ö¢ö¤Ü¤¯¤é¤Ï¸«¤¿¤¤ ´¶¤¸¤¿¤¤¤Î¤µ ¤½¤ì¤¬¥µー¥«¥¹¡×
¡Ö¥µー¥«¥¹¡¦¥µー¥«¥¹ ÌÚ²¼¥µー¥«¥¹Êª¸ì¡×¤Ï¡¢ÌÀ¼£»þÂå¤ËÁÏ¶È¤·¤¿ÌÚ²¼¥µー¥«¥¹120Ç¯¤ÎÊâ¤ß¤È²ÈÂ²°¦¤òÉÁ¤¯»ÔÌ±¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤Ç¤¹¡£
·àÃÄ»Íµ¨½Ð¿È¤ÎÇÐÍ¥4¿Í¤È¾®³Ø4Ç¯À¸¤«¤é70ºÐ¤Þ¤Ç¤Î»ÔÌ±¤éÌó90¿Í¤Î¥¥ã¥¹¥È¤¬È¾Ç¯´Ö¤Î·Î¸Å¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥ß¥åー¥¸¥«¥ë³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É²ÃÆ£·ÉÆó¤µ¤ó¤âÅÐ¾ì¤·¡¢¥µー¥«¥¹ÃÂÀ¸¤Î½Ö´Ö¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢4Âå¤Ë¤ï¤¿¤ëÇÈÍðËü¾æ¤ÎÊª¸ì¤òÇ®±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¥¹¥Æー¥¸²»¡Ë
¡Ö¢ö¤ä¤ë¤Ç～¤ä¤ë¤Ç～¤ä¤Ã¤¿¤ë¤Ç～¡×
¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤Ï¡¢²¬»³·Ý½ÑÁÏÂ¤·à¾ì¥Ï¥ì¥Î¥ï¤Ç¡¢¤¢¤¹¡Ê14Æü¡Ë¤â¡¢¸áÁ°11»þ¤«¤é¤È¸á¸å3»þ30Ê¬¤«¤é¤Î2²ó¾å±é¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£