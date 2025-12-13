´ôÉì±©Åç»ÏÈ¯¤Î¡Ö¤³¤À¤Þ¡×ÃÂÀ¸¡ª Ä«¥¤¥Á¤Î°ÜÆ°¤¬½õ¤«¤ë!? 3·î¤ËÅì³¤Æ»¿·´´Àþ¥À¥¤¥ä²þÀµ
Î×»þÎó¼Ö¤È¤·¤Æ±¿Å¾¶è´Ö¤ò±äÄ¹
¡¡JRÅì³¤¤Ï2025Ç¯12·î12Æü¡¢Íè½Õ¤Î¥À¥¤¥ä²þÀµ¤Î³µÍ×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Ç¤Ï¡¢ÁáÄ«¤Ë´ôÉì±©Åç»ÏÈ¯¤Î¡Ö¤³¤À¤Þ¡×¤¬¿·¤¿¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú»þ¹ïÉ½¡Û´ôÉì±©ÅçÈ¯¡ÖÎ×»þ¤³¤À¤Þ¡×¤Î¥À¥¤¥ä¡Ê²èÁü¡Ë
¡¡¥À¥¤¥ä²þÀµ¤Ï¡¢2026Ç¯3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¼Â»Ü¡£¤³¤Î¤Ê¤«¤ÇÌ¾¸Å²°6»þ45Ê¬È¯¡¦Åìµþ¹Ô¤¤Î¾å¤ê»ÏÈ¯¡Ö¤³¤À¤Þ¡×¤Ï¡¢ÍøÍÑ¤ÎÂ¿¤¤Æü¤Ë±¿Å¾¶è´Ö¤ò1±Ø±äÄ¹¤·¡¢´ôÉì±©Åç6»þ30Ê¬È¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢´ôÉì±©Åç¤«¤éÅìµþ¤ØÄ«¤Î°ìÈÖÎó¼Ö¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¸½¹Ô¥À¥¤¥ä¤À¤È´ôÉì±©Åç7»þ05Ê¬È¯¢ªÅìµþ8»þ57Ê¬Ãå¡Ê¤Ò¤«¤ê634¹æ¡Ü¤Î¤¾¤ß68¹æ¡Ë¤Ç¤¹¤¬¡¢²þÀµ¸å¤Ï´ôÉì±©Åç6»þ30Ê¬È¯¢ªÅìµþ8»þ23Ê¬Ãå¡ÊÎ×»þ¤³¤À¤Þ800¹æ¡Ü¤Î¤¾¤ß230¹æ¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢ÅìµþÃå¤¬34Ê¬Áá¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£