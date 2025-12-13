Æó¤Ä¤ÎÄãµ¤°µ¤Ë¤è¤ê¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç±«¤äÀã¡¡´¥Áç²ò¾Ã¤â°ì»þÅª
14Æü¤Ï¡¢ÆüËÜ³¤¤ÈËÜ½£Æî´ßÉÕ¶á¤ÎÄãµ¤°µ¤¬¤½¤ì¤¾¤ìËÌÆüËÜÉÕ¶á¤Ø¤È¿Ê¤à¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£¤³¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç±«¤äÀã¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£À¾ÆüËÜ¤äÅìÆüËÜÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤Ï¸áÁ°Ãæ¤òÃæ¿´¤Ë±«¤¬¹ß¤ê¡¢»³±è¤¤¤Ç¤ÏÀã¤Î¹ß¤ë½ê¤â¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£´ØÅì¤Ê¤É´¥Áç¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿ÃÏ°è¤Ç¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¹ß¿å¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢¤³¤Î½á¤¤¤â°ì»þÅª¤Ç¡¢À¾¡¦ÅìÆüËÜ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤Ï¸á¸å¤Ï¼¡Âè¤ËÅ·µ¤¤¬²óÉü¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢Æüº¹¤·¤ÎÆÏ¤¯½ê¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ìë¤Ï¡¢¥Ô¡¼¥¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤Õ¤¿¤´ºÂÎ®À±·²¤¬Èæ³ÓÅª¸«¤ä¤¹¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ËÌÎ¦¤äËÌÆüËÜ¤ÏÌë¤Ë¤«¤±¤ÆÀã¤ä±«¤ÎÈÏ°Ï¤¬¹¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£É÷¤Î¶¯¤Þ¤ëÃÏ°è¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¶å½£ËÌÉô¤äËÌÎ¦¡¢ËÌÆüËÜ¤ÏË½É÷¤Ê¤É¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ËÌ³¤Æ»¤Ç¤ÏÂçÀã¤Ë¤è¤ë¸òÄÌ¾ã³²¤Ë¤â·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ºÇÄãµ¤²¹¤Ï¡¢13Æü¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È²Æì¤ÏÄã¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÃÏ°è¤ÏÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤«¹â¤¤½ê¤¬Â¿¤¤Í½ÁÛ¤Ç¤¹¡£Îä¤¨¹þ¤ß¤¬´Ë¤àÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢Ä«¡¢ÉÛÃÄ¤«¤é½Ð¤ë¿É¤µ¤¬¾¯¤·ÏÂ¤é¤°¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Êµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡¦À± ³¨Íý¹á¡Ë
