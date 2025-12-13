Ãæ¿¹ÌÀºÚ¡ÖÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀÎ¤«¤é¡×¤ÈÏÃ¤¹Ä¶¿Íµ¤²Î¼ê¤È¤Ï¡¡ÂçÉô²°¤Î¡ÖÃ¼¤Ã¤³¡×¤«¤éÊÔ¤ßÊª»Ñ¤òÄ¯¤á¡Ä
¡¡²Î¼ê¤ÎÃæ¿¹ÌÀºÚ¡Ê60¡Ë¤¬12ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡ÖÃæ¿¹ÌÀºÚ¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óGOLD¡Á¥ª¡¼¥ë¥¿¥¤¥à¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡Á¡×¤Ë½Ð±é¡£¡ÖANN¡×¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¡¢Ä¶¿Íµ¤²Î¼ê¤Ø¤Î»×¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥ß¥Ã¥Ä¡¦¥Þ¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¤È¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î³À²ÖÀµ¤È¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤ÏÃæ¿¹¤¬º£Ç¯¡¢¾¾ÅÄÀ»»Ò¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤¿¡ÖÀÖ¤¤¥¹¥¤¡¼¥È¥Ô¡¼¡×¤Ø¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£
¡¡Ãæ¿¹¤Ï¡Ö¤Ï¤¤¡¢¤³¤Î´Ö²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£¡Ö¤¢¤¢¤â¤¦¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£À»»Ò¤µ¤ó¤Ï»äÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀÎ¤«¤é¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥ì¥³¡¼¥É²°¤µ¤ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤«¤é¤â¤¦1ÈÖ¤ËÇã¤ï¤Ê¤¤¤Èµ¤¤¬ºÑ¤Þ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤È²ó¸Ü¡£¾¾ÅÄ¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖÍçÂ¤Îµ¨Àá¡×¤«¤é¡ÖÁ´Éô»ý¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¥ì¥³¡¼¥É²°¤µ¤ó¤Ç¡¢¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤¬¾å¤¬¤ëÁ°¤«¤éÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¥ß¥Ã¥Ä¤Ï¡Ö¤½¤ì¤ÏÀÎ¤«¤é¤è¤¯¤ªÏÃ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢2Ç¯ÀèÇÚ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢À»»Ò¤µ¤ó¤¬¡£80Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡ÖÀèÇÚ¤ËÂÐ¤¹¤ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥ê¥Ã¥×¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤Î¤«¤Ê¤°¤é¤¤¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È³ÎÇ§¤·¤¿¡£Ãæ¿¹¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¡¢¡ÖÂç¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤â¤¦¼«Ê¬¤Ç¤â¥ì¥³¡¼¥É¤òÇã¤¤¤ËÁö¤Ã¤¿¶Ê¤Ç¡¢À»»Ò¤µ¤ó¤¬²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤«¤é²¿¤«¤é¡¢¤â¤¦Á´Éô½Ð¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢Âç¹¥¤¤ÊÀ»»Ò¤µ¤ó¤Î¶Ê¤ò»ä¤¬²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤â¤Î¤ä¤é¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡£¤â¤¦¶ÛÄ¥¤¬»ß¤Þ¤ó¤Ê¤¯¤Æ¡£²¿½½²ó¤È²Î¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¶Ê¤À¤±¤Ë¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¤Ï¡ÖÀ»»Ò¤µ¤ó¤È¡Ê³Ú²°¤Î¡ËÂçÉô²°¤Ç¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤â²¿ÅÙ¤«¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡×¤È²óÁÛ¡£
¡¡¡Ö¡È¤¦¤ï¡ÁÀ»»Ò¤µ¤ó¤¬Àè¤Ë¤ª¤é¤ì¤ë¡É¤È»×¤Ã¤Æ¡£Ã¼¤Ã¤³¤ËºÂ¤Ã¤Æ¡¢À»»Ò¤µ¤ó¤¬¤½¤Îº¢¤´¼ñÌ£¤À¤Ã¤¿ÊÔ¤ßÊª¤È¤«¤ò¤µ¤ì¤¿¤ê¤È¤«¤ò¡¢±ó¤¯¤«¤éÇÒ¸«¤·¤Æ¡£¤¢¤¢¤ª¹¥¤¤Ê¤ó¤À¡¢º£ÊÔ¤ßÊª¤µ¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¡¢Ã¯¤ËÊÔ¤ó¤Ç¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤«»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÇÒ¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²û¤«¤·¤ó¤À¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤é¤â¾¾ÅÄ¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤ï¤ì¡Ö¤Ï¤¤¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£