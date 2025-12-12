¡Ø¥Ó¥Ð¥ê¡¼¥Ò¥ë¥º¹â¹»Çò½ñ¡¿ÀÄ½ÕÇò½ñ¡ÙHD¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼ÈÇ¡¢12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÁ´ÏÃÇÛ¿®
1990Ç¯Âå¤ËÀ¤³¦Åª¤Ê¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¼Ò²ñ¸½¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅÁÀâ¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ó¥Ð¥ê¡¼¥Ò¥ë¥º ¹â¹»Çò½ñ/ÀÄ½ÕÇò½ñ¡Ù¡¢ÄÌ¾Î¡È¥Ó¥Ð¥Ò¥ë¡É¡£¤Î¤Á¤Ë¡Ø¥×¥ê¥º¥ó¡¦¥Ö¥ì¥¤¥¯¡Ù¤ä¡Ø24 -TWENTY FOUR-¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿Ì¾ºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿FOX¤Ç1990Ç¯¤ËÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢½Ö¤¯´Ö¤ËÁ´À¤³¦¤Ç¼Ò²ñ¸½¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢Á´10¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ï¤¿¤ë¥í¥ó¥°¥é¥ó¤Î¿Íµ¤ºî¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤ÀËÜºî¤Î¥·¡¼¥º¥ó1¡Á5¤¬Íè½µ12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤éHulu¡É target=¡É_blank¡É>Hulu¤Ë¤ÆÁ´ÏÃ¸«ÊüÂê¤ÇÇÛ¿®¡ª
¤µ¤é¤Ë¥·¡¼¥º¥ó6¡Á10¤â¶áÆüÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£²áµî¡¢Hulu¤ÇËÜºî¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸¢Íø¤ÎÅÔ¹ç¾åÇÛ¿®¤Ç¤¤Ê¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¡£¤·¤«¤·¡¢º£²ó¡¢ÇÛ¿®¤Ç¤Ï286ÏÃ¢¨¤Ë¤Î¤Ü¤ëÁ´¤Æ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÇÛ¿®¡¢¤µ¤é¤Ë¹ñÆâ½é¤È¤Ê¤ëHD¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼ÈÇ¤Ç¤ªÆÏ¤±¡ª
1990Ç¯¤«¤é2000Ç¯¤Þ¤Ç¡¢Á´ÊÆ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÁ´À¤³¦¤òÎº¤Ë¤·¤¿¡Ø¥Ó¥Ð¥ê¡¼¥Ò¥ë¥º¹â¹»¡¿ÀÄ½ÕÇò½ñ¡Ù¡Ê°Ê²¼¡Ø¥Ó¥Ð¥Ò¥ë¡Ù¡Ë¡£¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ä¥É¥é¥Ã¥°¡¢Ç¥¿±¡¦½Ð»º¤È¤¤¤Ã¤¿¸½Âå¥¢¥á¥ê¥«¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¿¼Ò²ñÌäÂê¤ò°·¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Í§¾ð¤äÎø¿Í¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¥Æ¥£¡¼¥ó¥º¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿ÀÄ½Õ¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¡¢°ìÌö¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÇÐÍ¥¤¿¤Á¤Ï¡¢¸½ºß¤É¤Î¡Ä
ÅÁÀâ¤ÎÀÄ½Õ¥É¥é¥Þ¡¢HD¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼ÈÇ¹ñÆâ½éÇÛ¿®
ÍµÊ¡¤ÊÃÏ°è¤ÇÊë¤é¤¹¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¡¢³ëÆ£¡¢Í§¾ð¤òÉÁ¤¤¤¿ËÜ¥É¥é¥Þ¤ÏÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤¬¹â¹»À¸¤Î¥·¡¼¥º¥ó1¡Á3¤¬¡Ö¹â¹»Çò½ñ¡×¡¢Âç³Ø¡¦¼Ò²ñ¿ÍÊÔ¤Î¥·¡¼¥º¥ó4¡Á10¤¬¡ÖÀÄ½ÕÇò½ñ¡×¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Êª¸ì¤Ï¥ß¥Í¥½¥¿¤«¤é¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤ØÅ¾¹»¤·¤Æ¤¤¿ÁÐ»Ò¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¤È¥Ö¥ì¥ó¥À¤¬¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¹â¹»À¸³è¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£Èà¤é¤¬½Ð²ñ¤¦¥Ç¥£¥é¥ó¡¢¥±¥ê¡¼¡¢¥Ç¥Ó¥Ã¥É¤é¤ÏÍµÊ¡¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÊ£»¨¤Ê²ÈÄí´Ä¶¤òÊú¤¨¡¢³Ø¹»¤Ë¤Ï³Êº¹¤äÊÐ¸«¤Ê¤É¼Ò²ñÌäÂê¤Î½Ì¿Þ¤âÂ¸ºß¡£¤·¤«¤·Ãç´ÖÆ±»Î¤Ç»Ù¤¨¹ç¤¤¡¢º¤Æñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤¬Â¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤Î¶¦´¶¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡È¥Ó¥Ð¥«¥¸¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢²»³Ú¡¢LA¤Î³¹ÊÂ¤ß¤Ê¤É¤Î90Ç¯Âå¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤¬Â¿¤¯¤Î¼ã¼Ô¤ÎÆ´¤ì¤È¤Ê¤ê¡¢¤Ê¤ó¤È¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Ç¤Ï92Ç¯¡Á94Ç¯¤Ë¤Ï¿·À¸»ù¤ÎÌ¾Á°¤Ë¡Ö¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡×¤È¡Ö¥Ç¥£¥é¥ó¡×¤¬µÞÁý¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤Ç¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡£¥À¡¼¥ì¥ó¡¦¥¹¥¿¡¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¡¢ÀÄ½Õ¥É¥é¥Þ¤Î¶â»úÅã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡È¥Ó¥Ð¥Ò¥ë¡É¤¬HD¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¤ÇÁ¯¤ä¤«¤ËÁÉ¤ê¤ë¡£90Ç¯Âå¤Î¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¡¼¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¡½¡½¡£Hulu¤ÇºÆ¤Ó³Ú¤·¤â¤¦¡ª
¢¨ÆüËÜ¤Ç¤ÎÏÃ¿ô¥«¥¦¥ó¥È¤Ë´ð¤Å¤¯
¢¨ËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢Paramount Global Content Distribution¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇÛµë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Í½¹ð¥ê¥ó¥¯
https://youtu.be/aYUz-zUKDp0
¡Ø¥Ó¥Ð¥ê¡¼¥Ò¥ë¥º¹â¹»Çò½ñ/ÀÄ½ÕÇò½ñ¡ÙÇÛ¿®¾ðÊó
¡Ò¥·¡¼¥º¥ó1¡Á5¡Ó
2025Ç¯12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤éÁ´ÏÃ¸«ÊüÂêÇÛ¿®
¡Ò¥·¡¼¥º¥ó6¡Á10¡Ó
¶áÆüÁ´ÏÃÇÛ¿®Í½Äê
¡Ò¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¿ô¡Ó
Á´286ÏÃ ¢¨ÆüËÜ¤Ç¤ÎÏÃ¿ô¥«¥¦¥ó¥È¤Ë´ð¤Å¤¯
¡Ú¥·¡¼¥º¥ó1¡Û22ÏÃ
¡Ú¥·¡¼¥º¥ó2¡Û28ÏÃ
¡Ú¥·¡¼¥º¥ó3¡Û29ÏÃ
¡Ú¥·¡¼¥º¥ó4¡Û31ÏÃ
¡Ú¥·¡¼¥º¥ó5¡Û31ÏÃ
¡Ú¥·¡¼¥º¥ó6¡Û31ÏÃ
¡Ú¥·¡¼¥º¥ó7¡Û31ÏÃ
¡Ú¥·¡¼¥º¥ó8¡Û30ÏÃ
¡Ú¥·¡¼¥º¥ó9¡Û26ÏÃ
¡Ú¥·¡¼¥º¥ó10¡Û27ÏÃ
¡Ø¥Ó¥Ð¥ê¡¼¥Ò¥ë¥º¹â¹»Çò½ñ/ÀÄ½ÕÇò½ñ¡ÙºîÉÊ³µÍ×¡õ¥¥ã¥¹¥È
¡ÒºîÉÊ³µÍ×¡Ó
ÃÏÊý¤Î¥ß¥Í¥½¥¿¤«¤é¥¦¥¨¥¹¥È¡¦¥Ó¥Ð¥ê¡¼¹â¹»¤ËÅ¾¹»¤·¤Æ¤¤¿ÁÐ»Ò·»Ëå¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¤È¥Ö¥ì¥ó¥À¤Ï¡¢¹â¹»¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ë¹âµé¼Ö¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¹»Æâ¤Ë¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÀ¸ÅÌ¤¬¤Ò¤·¤á¤¯¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ê¸÷·Ê¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·Èà¤é¤¬Ãç´Ö¤Ë¤Ê¤ëÉÔÎÉÀ¸ÅÌ¥Ç¥£¥é¥ó¤ä¡¢¥±¥ê¡¼¡¢¥Ç¥Ó¥Ã¥É¤é¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¥ê¥Ã¥Á¤À¤¬¡¢¶âÁ¬¤Ç¤â²ò·è¤Ç¤¤Ê¤¤Ê£»¨¤Ê²ÈÄí»ö¾ð¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥á¥ê¥«¼Ò²ñ¤Î½Ì¿Þ¤Ç¤¢¤ë¸øÎ©¤Î¥¦¥¨¥¹¥È¡¦¥Ó¥Ð¥ê¡¼¹â¹»¤ÎÃæ¤Ë¤â¡¢¾è¤ê±Û¤¨¤Ë¤¯¤¤³Êº¹¤äº¹ÊÌ¤Ê¤É¤ÎÌäÂê¤¬¡£¤·¤«¤·¸ß¤¤¤ò¿®¤¸¡¢¼ê¤òÁÈ¤ó¤Ç¤½¤ì¤é¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤¯¡È¥Ó¥Ð¥Ò¥ë¡É¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤Î¶ìÇº¤ò¿¿ÀµÌÌ¤«¤éÉÁ¤¯¡£
¡Ò½Ð±é¡Ó
¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥×¥ê¡¼¥¹¥È¥ê¡¼¡¢¥È¥ê¡¦¥¹¥Ú¥ê¥ó¥°¡¢¥¸¥§¥Ë¡¼¡¦¥¬¡¼¥¹¡¢¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¡¢¥¢¥¤¥¢¥ó¡¦¥¸¡¼¥ê¥ó¥°¡¢¥¸¥ç¡¼¡¦E¡¦¥¿¥¿¡¢¥ë¡¼¥¯¡¦¥Ú¥ê¡¼¡¢¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡¦¥«¡¼¥Æ¥ê¥¹¡¢¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥¨¥Ã¥¯¥Ï¥¦¥¹¡¢¥¥ã¥í¥ë¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡¢¥·¥ã¥Ê¥ó¡¦¥É¥Ï¡¼¥Æ¥£¡¼¤Û¤«
