µìÆüËÜ·³¤¬Â¿¤¯¤ÎÃæ¹ñ¿Í¤ò»¦³²¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡ÖÆîµþ»ö·ï¡×¤ÎÄÉÅé¹Ô»ö¤¬13Æü¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÆîµþ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¶¦»ºÅÞ´´Éô¤Ï¡Ö·³¹ñ¼çµÁ¤òÉü³è¤µ¤»¤ë´ë¤ß¤Ï¼ºÇÔ¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÆüËÜ¤ò¤±¤óÀ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ÃÏ¤«¤éÅÏÊÕÍÆÂåµ¼Ô¤¬ÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡þ
¹¾ÁÉ¾ÊÆîµþ»Ô¤Ç¤ÏËèÇ¯¤³¤ÎÆü¤Ë¤¢¤ï¤»ÄÉÅé¹Ô»ö¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ÔÆâ¤ÎÃæ¿´Éô¤Ç¤â¾¦¶È»ÜÀß¤ÎÂç·¿¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ë¡ÖÎò»Ë¤òËº¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹Ô»ö¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¸áÁ°11»þ¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥¤¥ì¥ó¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¡¢»ÔÌ±¤é¤â°ìÀÆ¤ËÌÛ¤È¤¦¤ò¤µ¤µ¤²¤ë¤Ê¤É¡¢³¹Ãæ¤¬¸·½Í¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼°Åµ¤ÇÃæ¹ñ¶¦»ºÅÞ´´Éô¤Ï¡¢µìÆüËÜ·³¤Î¹Ô°Ù¤òÈóÆñ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¹â»ÔÁíÍý¤ÎÈ¯¸À¤ò¤á¤°¤ê¶ÛÄ¥¤¬Â³¤¯ÆüËÜ¤òÇ°Æ¬¤Ë¤±¤óÀ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÂÙÊö¡¦Ãæ±ûÀ¯¼£¶É°Ñ°÷
¡Ö·³¹ñ¼çµÁ¤òÉü³è¤µ¤»¤ë´ë¤ß¤ä¡¢Àï¸å¤Î¹ñºÝÃá½ø¤Ø¤ÎÄ©Àï¤Ï¡¢É¬¤º¼ºÇÔ¤Ëµ¢¤¹¤ë¡×
¸½ÃÏ¤Î¿Í¤«¤é¤Ï¡¢ÆüËÜ¤òÈóÆñ¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ë°ìÊý¡¢ÎäÀÅ¤Ê¼õ¤±»ß¤á¤âÊ¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Æîµþ»ÔÌ±¡ÖÆüËÜ¤Î±¦Íã¤Ë¸ÀÏÀ¤Ê¤É¿µ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£Îò»Ë¤òÇ§¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
Æîµþ»ÔÌ±¡ÖÎò»Ë¾å¤ÎÆüËÜ¤Îºá¤òÍýÍ³¤Ë¡¢ÆüËÜ¤È¤Î¶¨ÎÏ¤òµñ¤à¤Î¤â¤è¤¯¤Ê¤¤¡×°ìÊý¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤ÎÂÐ¹³Á¼ÃÖ¤¬´Ë¤Þ¤ëÃû¤·¤Ï¤ß¤¨¤º¡¢¤¤ç¤¦¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÆüËÜÂç»È´Û¤Ê¤É¤ÏºßÎ±Ë®¿Í¤ËÂÐ¤·Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£