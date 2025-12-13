¡ÚÃæµþ3R¡ÛÉðË¥®¥å¥ë¥ô¥£¤¬ÀËÇÔ¤Ë½ª»ßÉä
¡¡12·î13Æü¡¢Ãæµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿3R¡¦3ºÐ¾å1¾¡¥¯¥é¥¹¡Ê¥À1900m¡Ë¤Ï¡¢ÉðËµ³¾è¤Î1ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥®¥å¥ë¥ô¥£¡Ê²´3¡¦·ªÅì¡¦Âçµ×ÊÝÎ¶»Ö¡Ë¤¬²÷¾¡¤·¤¿¡£2.1/2ÇÏ¿Èº¹¤Î2Ãå¤Ë¥¨¥ó¥Þ¡Ê²´3¡¦·ªÅì¡¦Éð±ÑÃÒ¡Ë¡¢3Ãå¤Ë¥Ë¥·¥Î¥ß¥Á¥¢¥¡Ê²´3¡¦·ªÅì¡¦µÈÂ¼·½»Ê¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï2:00.9¡ÊÎÉ¡Ë¡£
¡¡2ÈÖ¿Íµ¤¤ÇÃ°ÆâÍ´¼¡µ³¾è¡¢¥Ö¥ì¡¼¥É¥µ¥¯¥»¥¹¡Ê²´4¡¦Èþ±º¡¦´ä¸Í¹§¼ù¡Ë¤Ï¡¢5ÃåÇÔÂà¡£
¡Úºå¿À2R¡ÛÉðË¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÎÉ¤¯¤Ê¤ë¡×¥®¥å¥ë¥ô¥£¤¬´ûÁöÇÏÁê¼ê¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼VÃ±¾¡1.6ÇÜ¤Î»Ù»ý¤Ë±þ¤¨¤ë
¡¡ÉðËµ³¾è¤Î1ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥®¥å¥ë¥ô¥£¤¬ÃÇÁ³¤Î»Ù»ý¤Ë±þ¤¨¤¿¡£Æ»Ãæ¤Ï¹¥°Ì¤«¤é°ÂÄê¤·¤¿¥ì¡¼¥¹±¿¤Ó¤ÇÄ¾Àþ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤µ¤êÈ´¤±½Ð¤·¤¿¡£¶áÁö¤Ç¤Ï4ÀïÏ¢Â³2Ãå¤È²ù¤·¤¤¶¥ÇÏ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¤½¤ÎÀËÇÔÂ³¤¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¤¿¡£
¥®¥å¥ë¥ô¥£¡¡7Àï2¾¡
¡Ê²´3¡¦·ªÅì¡¦Âçµ×ÊÝÎ¶»Ö¡Ë
Éã¡§Nyquist
Êì¡§¥á¥¤¥Ç¥£¡¼¥ó
ÊìÉã¡§Tapit
ÇÏ¼ç¡§¥¤¥ó¥¼¥ë¥ì¡¼¥·¥ó¥°
À¸»º¼Ô¡§»°ÅèËÒ¾ì