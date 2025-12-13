¡Ú¥ê¥²¥ëS¡Û3ºÐÇÏ¥é¥ó¥¹¥ª¥Ö¥«¥ª¥¹¤¬¿Íµ¤¤Ë±þ¤¨¤ë
¡¡12·î13Æü¡¢ºå¿À¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿11R¡¦¥ê¥²¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¡ÊL¡¦3ºÐ¾å¥ª¡¼¥×¥ó¡¦¼Ç1600m¡Ë¤Ï¡¢µÈÂ¼À¿Ç·½õµ³¾è¤Î1ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥é¥ó¥¹¥ª¥Ö¥«¥ª¥¹¡Ê²´3¡¦·ªÅì¡¦±üÂ¼Ë¡Ë¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£¥¯¥Óº¹¤Î2Ãå¤Ë2ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥ï¡¼¥ë¥º¥¨¥ó¥É¡Ê²´4¡¦·ªÅì¡¦ÃÓÅº³Ø¡Ë¡¢3Ãå¤Ë¥À¥Î¥ó¥¨¥¢¥º¥í¥Ã¥¯¡Ê²´4¡¦Èþ±º¡¦ËÙÀë¹Ô¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï1:31.8¡ÊÎÉ¡Ë¡£
¡¡µÈÂ¼À¿Ç·½õµ³¾è¤Î1ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥é¥ó¥¹¥ª¥Ö¥«¥ª¥¹¤¬¿Íµ¤¤Ë±þ¤¨¤¿¡£Æ±ÇÏ¤ÏÄ«ÆüÇÕFS¤Ç3Ãå¡¢¥Á¥ã¡¼¥Á¥ë¥À¥¦¥ó¥º¥«¥Ã¥×¤Ç½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¤ò¾þ¤ë¤Ê¤É¡¢·ø¼Â¤Ê¥ì¡¼¥¹¤Ö¤ê¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¤âÃæÃÄ¤«¤é¤·¤Ö¤È¤¤¿¤ÓµÓ¤Ç¥´¡¼¥ëÁ°¤Îº®Àï¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¤¿¡£
¥é¥ó¥¹¥ª¥Ö¥«¥ª¥¹¡¡7Àï3¾¡
¡Ê²´3¡¦·ªÅì¡¦±üÂ¼Ë¡Ë
Éã¡§¥·¥ë¥Ð¡¼¥¹¥Æ¡¼¥È
Êì¡§¥Ï¥¤¥É¥é¥ó
ÊìÉã¡§¥í¡¼¥¨¥ó¥°¥ê¥ó
ÇÏ¼ç¡§¸Þ±Æ·ÄÂ§
À¸»º¼Ô¡§¥Õ¥¸¥ï¥é¥Õ¥¢¡¼¥à