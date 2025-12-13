¡Ú¥Î¥¢¡Û·ý²¦¡õ´ÝÆ£ÀµÆ»¤¬GHC¥¿¥Ã¥°²¦ºÂÃ¥¼è¡¡¼¡ÀïÁê¼ê¤ËBUSHI¤ÈX¤ò»ØÌ¾¡ÖX¡¢¥¢¥¤¥Ä¤«¡Ä¡×
¡¡¥Î¥¢£±£³Æü¤ÎÌ¾¸Å²°Âç²ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿£Ç£È£Ã¥¿¥Ã¥°Áª¼ê¸¢¤Ï¡¢Ä©Àï¼Ô¤Î´ÝÆ£ÀµÆ»¡Ê£´£¶¡Ë¡¢·ý²¦¡Ê£´£°¡ËÁÈ¤¬¥Þ¥µËÌµÜ¡Ê£³£·¡Ë¡¢¿ù±ºµ®¡Ê£µ£µ¡ËÁÈ¤ò·âÇË¤·Âè£·£µÂå²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡¿ù±º¤ò¸ÉÎ©¤µ¤»¤¿·ý²¦¤È´ÝÆ£¤Ï¡¢½³Ë½¤È¥È¥é¡¼¥¹¥¥Ã¥¯¤òÆ±»þÈ¯¼Í¡£·ý²¦¤¬£Ð£Æ£Ó¡Ê¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥Õ¥Ã¥È¥¹¥¿¥ó¥×¡Ë¤òÁÀ¤Ã¤Æ¥³¡¼¥Ê¡¼¤ËÅÐ¤ë¡£¤·¤«¤·¤³¤ì¤ò¡Ö£Ô£Å£Á£Í£²£°£°£°£Ø¡×¤Î¥»¥³¥ó¥É¡¦¥è¥·¥¿¥Ä¤ËË¸³²¤µ¤ì¤ë¤È¥ê¥ó¥°¾å¤ÏÌµË¡ÃÏÂÓ¤Ë¡£¿ù±º¤ÎÀãÊø¼°¥Ö¥ì¡¼¥ó¥Ð¥¹¥¿¡¼¤ÇÈ¿·â¤òµö¤¹¤È¡¢¸ÞÎØÍ½Áª¥¹¥é¥à¤ÇÂç¥À¥á¡¼¥¸¤òÉé¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¿ù±º¤Î¥¤¥¹¹¶·â¤òÁÀ¤ï¤ì¤¿·ý²¦¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ò¤«¤ï¤¹¤È´ÝÆ£¤¬¸×²¦¤òÈéÀÚ¤ê¤ËÂÇ·â¤ÎÏ¢È¯¤Ç·ÁÀªµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£´ÝÆ£¤¬¥¤¥¹¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤Î½³Ë½¤ò¤µ¤¯Îö¤µ¤»¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï·ý²¦¤Î£Ð£Æ£Æ¤Ë´ÝÆ£¤¬¥Í¥Ã¥¯¥Ä¥¤¥¹¥È¤òÆ±»þ¤Ë·è¤á¤ë¹çÂÎµ»¤Ç£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¤Ï¶Ã¤¤ÎÅ¸³«¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤Ã¤¿·ý²¦¤Ï¡Ö²¶¤Ï¤Ê¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¹Í¤¨¤Æ¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤è¡£¼¡¤ÎÄ©Àï¼Ô¤Ï¡¢£±¡¦£±ÆüËÜÉðÆ»´Û¡£²¶¤¬º£¤«¤é»ØÌ¾¤·¤Æ¤ä¤ë¡££Â£Õ£Ó£È£É¡¢¤½¤·¤Æ£ØÁÈ¤À¡ª¡¡¤ª¤¤¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤«¤é¤Î»ØÌ¾¤À¡×¤È¡¢ÍèÇ¯£±·î£±ÆüÆüËÜÉðÆ»´ÛÂç²ñ¤Ø¤Î»²Àï¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¡Ö¥í¥¹¡¦¥È¥é¥ó¥¡¼¥í¥¹¡¦¥Ç¡¦¥Ï¥Ý¥ó¡Ê£Ì£Ô£Ê¡Ë¡×¤Î£Â£Õ£Ó£È£É¡¢£ØÁÈ¤È¤Î½éËÉ±ÒÀï¤òÍ×µá¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë·ý²¦¤Ï¡Ö£Ø¡¢²¶¤¬Í½ÁÛ¤¹¤ë¸Â¤ê¡Ä¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡¢¥¢¥¤¥Ä¤«¡£¥¢¥¤¥Ä¤À¤Ã¤¿¤é¤Ê¡¢²¶¤ÏËÜÅö¤ËÅÝ¤·¤¿¤¤¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤Ä¤Ç¤âÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÀï¤Ã¤Æ¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤¾¡££±¡¦£±¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã³Ú¤·¤ß¤À¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡££Ø¤ÎÂçËÜÌ¿¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë£Ì£Ô£Ê¤ÎÆâÆ£Å¯Ìé¤È¤Ï¡¢£²£°£²£³Ç¯£±·î²£ÉÍÂç²ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Î¥¢¤È¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÂÐ¹³Àï¤Î¥·¥ó¥°¥ë£µÈÖ¾¡ÉéÂç¾Àï¤ÇÇÔ¤ì¤¿°ø±ï¤â¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢ÂÔ¤Á¤¤ì¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¡£
¡Ö¤½¤·¤Æ£Ø¤Ë¤â¤¦°ì¸À¸À¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤è¡£¤ªÁ°¤Ï¤Ê¡¢°ìÈÖ»÷¹ç¤¦¤Î¤Ï¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥ê¥ó¥°¤À¡£¥Î¥¢¤ËÉâµ¤¤·¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Í¤¨¤è¡££±¡¦£±ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç²¶¤¿¤Á¤¬ÊÖ¤êÆ¤¤Á¤Ë¤·¤¿¤é¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤ì¡£¤½¤ì¤¬¡¢¾¯¤·Á°¤Ë¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÅÝ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡¢¤½¤·¤Æ¥Æ¥á¡¼¤Î¤³¤È¤òËÜÅö¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃË¤Î¸ÀÍÕ¤À¡×¤ÈÆâÆ£¡Ä¤¤¤ä£Ø¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿·ý²¦¡£¤µ¤é¤Ë´ÝÆ£¤â¥ê¥ó¥°¾å¤ÇÆâÆ£¤ÎÂåÌ¾»ì¤Ç¤¢¤ë±¦ÌÜ¤ò¸«³«¤¯¥Ý¡¼¥º¤È¤È¤â¤Ë·ý¤ò¹â¤¯ÆÍ¤¾å¤²¤¿¡£
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ£Ø¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÁÛÁü¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¡Ä¤ÈËÜÍè¤Ê¤é½ñ¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¤â¤¦ÆâÆ£¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¥Õ¥¡¥ó¤âË½Æ°¤â¤Î¤À¡£