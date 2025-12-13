¡Ú¥¨¥ê¥«¾Þ¡Û¥³¥í¥Ê¥É¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤¬2Ï¢¾¡¡ÄÎÉ·ì¤Ù¥ì¥·¡¼¥È¤Ï2Ãå¤Þ¤Ç
¡¡12·î13Æü¡¢ºå¿À¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿9R¡¦¥¨¥ê¥«¾Þ¡Ê2ºÐ1¾¡¥¯¥é¥¹¡¦¼Ç2000m¡Ë¤Ï¡¢C.¥Ç¥à¡¼¥íµ³¾è¤Î4ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥³¥í¥Ê¥É¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡Ê²´2¡¦·ªÅì¡¦¾±ÌîÌ÷»Ö¡Ë¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£1/2ÇÏ¿Èº¹¤Î2Ãå¤Ë1ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥Ù¥ì¥·¡¼¥È¡Ê²´2¡¦·ªÅì¡¦ÀÆÆ£¿ò»Ë¡Ë¡¢3Ãå¤Ë2ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥Ö¥ì¥Ê¥ô¥©¥ó¡Ê²´2¡¦·ªÅì¡¦ÃÓ¹¾ÂÙ¼÷¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï2:01.9¡ÊÎÉ¡Ë¡£
¡Úºå¿À2R¡Û¥³¥ó¥È¥ì¥¤¥ë»º¶ð ¥¹¥«¥¤¥¹¥È¥é¥¤¥×¥¹¤¬8ÇÏ¿Èº¹°µ¾¡¥Ù¥ó¥Ð¥È¥ë»º¶ð
¡¡C.¥Ç¥à¡¼¥íµ³¾è¤Î4ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥³¥í¥Ê¥É¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤¬Ì¤¾¡Íø¤«¤é¤ÎÏ¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï¥À¥Ã¥·¥å¤è¤¯¥Ï¥Ê¤Ø¡£¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤ÎÆ¨¤²¤ò±é¤¸¡¢Ä¾Àþ¤Ç¤âÇ´¤ê¤ËÇ´¤Ã¤Æ¤Þ¤ó¤Þ¤ÈÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£ÃÇÁ³¤Î1ÈÖ¿Íµ¤¤Ë¿ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¯¥í¥Î¥¸¥§¥Í¥·¥¹¤Î»Æ¡¢¥Ù¥ì¥·¡¼¥È¤Ï½ÐÃÙ¤ì¤â¶Á¤¤¤Æ2Ãå¤Þ¤Ç¤À¤Ã¤¿¡£
¥³¥í¥Ê¥É¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡¡4Àï2¾¡
¡Ê²´2¡¦·ªÅì¡¦¾±ÌîÌ÷»Ö¡Ë
Éã¡§¥Ù¥ó¥Ð¥È¥ë
Êì¡§¥í¡¼¥º¥Þ¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸
ÊìÉã¡§¥Ç¥£¡¼¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È
ÇÏ¼ç¡§G1¥ì¡¼¥·¥ó¥°
À¸»º¼Ô¡§¥Î¡¼¥¶¥ó¥Õ¥¡¡¼¥à