¡Úºå¿À2R¡Û¥³¥ó¥È¥ì¥¤¥ë»º¶ð ¥¹¥«¥¤¥¹¥È¥é¥¤¥×¥¹¤¬8ÇÏ¿Èº¹°µ¾¡
¡¡12·î13Æü¡¢ºå¿À¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿2R¡¦2ºÐÌ¤¾¡Íø¡Ê¥À1800m¡Ë¤Ï¡¢C.¥Ç¥à¡¼¥íµ³¾è¤Î2ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥¹¥«¥¤¥¹¥È¥é¥¤¥×¥¹¡Ê²´2¡¦·ªÅì¡¦°ÂÅÄæÆ¸à¡Ë¤¬²÷¾¡¤·¤¿¡£8ÇÏ¿Èº¹¤Î2Ãå¤Ë1ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥»¥ë¥¸¥å¥Ð¥í¡¼¥º¡Ê²´2¡¦·ªÅì¡¦ÃÓ¹¾ÂÙ¼÷¡Ë¡¢3Ãå¤Ë¥Ô¥¨¥Ê¥ª¥ë¥«¡Ê²´2¡¦·ªÅì¡¦Ã«·é¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï1:53.7¡ÊÎÉ¡Ë¡£
¡ÚÃæ»³2R¡Û¥Û¥ê¥¨¥â¥ó½êÍ ¥¤¥Ã¥Æ¥é¥Ã¥·¥ã¥¤¤¬5ÇÏ¿Èº¹VC.¥Ç¥à¡¼¥íµ³¾è
¡¡C.¥Ç¥à¡¼¥íµ³¾è¤Î1ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥¹¥«¥¤¥¹¥È¥é¥¤¥×¥¹¤¬Ç½ÎÏ¤Î°ã¤¤¤ò¼¨¤·¤¿¡£Æ»Ãæ¤Ï3ÈÖ¼ê¤Î¥¤¥ó¤Ç¥í¥¹¤Ê¤¯¿Ê½Ð¡£½ª»Ï·ÐºÑ¥³¡¼¥¹¤òÄÌ¤ê¡¢Ä¾Àþ¤Ç¤ÏÈ´¤±½Ð¤·¤ò¿Þ¤ë¤È¸åÂ³¤ò¥°¥ó¥°¥óÆÍ¤Êü¤¹´°¾¡¡£¤³¤³¤Ç¤ÏÇ½ÎÏ¤¬1Ëç¾å¤À¤Ã¤¿¡£
¥¹¥«¥¤¥¹¥È¥é¥¤¥×¥¹¡¡3Àï1¾¡
¡Ê²´2¡¦·ªÅì¡¦°ÂÅÄæÆ¸à¡Ë
Éã¡§¥³¥ó¥È¥ì¥¤¥ë
Êì¡§¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥Þ¥¤¥ó¥É
ÊìÉã¡§Equal Stripes
ÇÏ¼ç¡§¥¥ã¥í¥Ã¥È¥Õ¥¡¡¼¥à
À¸»º¼Ô¡§¥Î¡¼¥¶¥ó¥Õ¥¡¡¼¥à