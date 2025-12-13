ÆüËÜ½é¾åÎ¦¡ª Âçºå¥ß¥Ê¥ß¤ò¤È¤³¤È¤ó³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó by Hyatt ¤Ê¤ó¤Ð Âçºå¡×¡Ú¤¹¤ß¤º¤ß½ÉÇñ¥ë¥Ý¡Û
´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¤â¤Û¤É¶á¤¤¡Ö¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó by Hyatt ¤Ê¤ó¤Ð Âçºå¡×
¡Ö¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó by Hyatt ¤Ê¤ó¤Ð Âçºå¡×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢Osaka MetroÆüËÜ¶¶±Ø¤ª¤è¤Ó¶áÅ´ÆñÇÈÀþ¶áÅ´ÆüËÜ¶¶±Ø¤«¤éÅÌÊâ5Ê¬¤Û¤É¤Î¤È¤³¤í¡£Âçºå¡¦¥ß¥Ê¥ß¤òÂåÉ½¤¹¤ë´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¡¢¹õÌç»Ô¾ì¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¾¯¤·Êâ¤±¤ÐÆ»ÆÜËÙ¤ä¡¢¤ªÇã¤¤Êª¥¹¥Ý¥Ã¥È¤âÂ¿¤¤ÈË²Ú³¹¤Ç¤¹¡£
¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢Èæ³ÓÅª¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ç»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤¤¥Û¥Æ¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤Á¤é¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡£Âçºå¡¦¤Ê¤ó¤Ð¤ËÆüËÜ½é¾åÎ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃÄ§Åª¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Î1³¬Á´ÂÎ¤òÀê¤á¤ë¡Ö¥È¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥Ú¡¼¥¹¡£¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤Þ¤Ç¤ÎÂÔ¤Á»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¤ê¡¢¥é¥¦¥ó¥¸¤Î¤è¤¦¤Ë¥Æ¥£¡¼¥¿¥¤¥à¤Ë»È¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Þ¤¿½ÉÇñ¼Ô¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤âµ¤¤Þ¤Þ¤ËË¬¤ì¤é¤ì¤ë¾ì½ê¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¤¬¸òº¹¤¹¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£
¥È¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎÅ·°æÉÕ¶á¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢±À¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥¢¡¼¥È¡£±À¤Î²¼¤Ç¤ÏÍë¤ä±«¡¢Èþ¤·¤¤À²¤ìÌÏÍÍ¤Ê¤É¤ÈÅ·µ¤¤¬¥³¥í¥³¥íÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ¡¢¤³¤Î¾ì½ê¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê½ÐÍè»ö¤¬´¬¤µ¯¤³¤ê¡¢Ë¬¤ì¤¿¿Í¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³Ú¤·¤ßÊý¤òÈ¯¸«¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡¢¤È¤Î°Õ¿Þ¤â¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£
¼èºà»þ¤â¥È¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢¤Ò¤È¤ê¤ÇÆÉ½ñ¤ËË×Æ¬¤¹¤ë¿Í¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤¹¤ë¿Í¡¢ËõÃã¥É¥ê¥ó¥¯¤Ç¥Æ¥£¡¼¥¿¥¤¥à¤ò³Ú¤·¤à¿Í¡¢½ÉÇñ¼Ô¤é¤·¤Êý¡¹¤ÎÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤¹¤ë¿Í¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¹ñÀÒ¤ÎÊý¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥óÁ°¤Ë¼«²ÈÀ½¥é¥ó¥Á¤Ç¥Û¥Ã¤È¤Ò¤ÈÂ©
¥È¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Î±ü¤Ë¤Ï¥½¥Õ¥¡ÀÊ¤¬Àß¤±¤é¤ì¡¢¤è¤êÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ç²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¿©»ö¤ò¤æ¤Ã¤¿¤ê³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤Ï¤³¤Á¤é¤ÎÀÊ¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤Þ¤Ç¤Ë¾¯¤·»þ´Ö¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¥È¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¥é¥ó¥Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¡Ê¥ª¡¼¥ë¥Ç¥¤¥á¥Ë¥å¡¼¡Ë¤¬11¡Á17»þ¤È¤æ¤Ã¤¿¤êÀß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç¥ª¡¼¥À¡¼¤·¡¢¸Æ¤Ó½Ð¤·¸å¤Ë¼«Ê¬¤ÇÀÊ¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥»¥ë¥Õ¼°¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¥Á¥ç¥¤¥¹¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¹õÌç»Ô¾ì¤«¤éÆÏ¤¯¿·Á¯¤Êµû²ð¤Î¤É¤ó¤Ö¤ê¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤¿¡Ö¤¦¤Þ¤¤¤â¤ó¥°¥ë¥á¥é¥ó¥Á¡×1700±ß¡£Æù¤¦¤É¤ó¤ä¼«²ÈÀ½Æ¦Éå¤Î¤ª½Ð½Á¤¢¤ó¤«¤±¤Ê¤É¤â¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ¤Î¸æÁ·¤Ç¤¹¡£
Âç¤¤á¤Ë¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿¿·Á¯¤Êµû¤ò¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËËËÄ¥¤ë¤¦¤ì¤·¤µ¡ª Çò¤´ÈÓ¤È¿·Á¯¤Ê¤ªµû¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê³ÊÊÌ¤Ç¤¹¡£
¤À¤·¤Î¤¦¤ÞÌ£¤¬¤·¤Ã¤«¤êÀ¸¤¤¿Æù¤¦¤É¤ó¤â¡¢¡ÈÂçºå¤Î¤¦¤Þ¤¤¤â¤ó¡É¤ò¤¿¤·¤«¤Ë´¶¤¸¤ë´°À®ÅÙ¡£ÆüËÜ¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó³°¹ñ¿Í¥²¥¹¥È¤«¤é¤â¿Íµ¤¤Î¡¢¤Þ¤º¤Ï¿©¤Ù¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥Ñ¥¹¥¿¤ä¥Ô¥¶¡¢¥µ¥é¥À¡¢¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¡õ¥Á¥Ã¥×¥¹¡¢¥«¥ì¡¼¥é¥¤¥¹¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ì¿©¤Ù¤¿¤¤¡ª¡×¤¬¤¤Ã¤È¸«¤Ä¤«¤ë¤Ï¤º¡£
ÎÁÍý¤Î¼õ¤±¼è¤ê¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Î¶á¤¯¤Ë¤Ï¼«²ÈÀ½¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤ä¥É¥ê¥ó¥¯Îà¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¹ÈÃã¤Ê¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ä¤Þ¤ß¤¿¤¤»þ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê°û¿©Êª¤ÎÈÎÇä¤â¡£µÒ¼¼¤Ç¤Î¤¯¤Ä¤í¤®¥¿¥¤¥à¤Ê¤É¤Ë¤¼¤ÒÁª¤Ó¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¥È¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡Ö¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¡×800±ß¡¢¡ÖÆùµÛ¤¤¡×900±ß¤Ê¤É¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Û¥Æ¥ë¥Á¥§¡¼¥ó¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤ª¼êº¢¤ÊÀßÄê¡£²Á³Ê¤Ë¥É¥®¥Þ¥®¤»¤ºµ¤·Ú¤ËÎ©¤Á´ó¤ì¤ë¤Î¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£¥È¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×
¾ì½ê¡§¥Û¥Æ¥ë1³¬
TEL¡§06-6649-4321¡ÊÂåÉ½¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§Ä«¿©7¡Á11»þ¡¢¥é¥ó¥Á11¡Á17»þ ¡Ê2025Ç¯12·î¸½ºß¡Ë
ÄêµÙÆü¡§ÌµµÙ
¥É¥ì¥¹¥³¡¼¥É¡§¤Ê¤·
¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÍ×ÁÇ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿µÒ¼¼¡£ÂçºåÊÛ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤â¥ï¥¯¥ï¥¯
´ÛÆâ¤äµÒ¼¼¤Ë¤âÍ·¤Ó¿´¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ï²¼¤Î¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Ï´ö²¿³ØÌÏÍÍ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢±ó¤¯¤«¤é¸«¤ë¤ÈÀéÄ»³Ê»Ò¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤µ¤»¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤ò¸å²¡¤·¡£
µÒ¼¼¤ÏÁ´167¼¼¤Ç¡¢20Ö¤Î¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤È30Ö¤Î¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¤Î2¼ïÎà¡£¤Þ¤º¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥×¡£2¿ÍÊÂ¤ó¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤êºÂ¤ì¤ë¥½¥Õ¥¡¤È¥Æ¡¼¥Ö¥ë¡¢°Ø»Ò¤¬Àß¤±¤é¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¥ß¥Ë¥Ð¡¼¤ä¥Ð¥¹¥ë¡¼¥à¤âÂç¤¤á»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£
¥À¥Ö¥ë¥·¥ó¥¯¤ÎÀöÌÌÂæ¤Ï¡¢2¿Í°Ê¾å¤ÇÎ¹¹Ô¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤êÊØÍø¡£¶ÀÂç¤¤á¡õ¥é¥¤¥ÈÉÕ¤¤Ç¥¹¥¥ó¥±¥¢¤â¥á¥¤¥¯¤â¤Ï¤«¤É¤ê¤Þ¤¹¡£
Íá¼¼Æâ¤Ë¥Ð¥¹¥¿¥Ö¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥·¥ã¥ï¡¼¤Î¤ß¡£¿åÅ©¤¬Ä¾Àþ¤ËÎ®¤ìÍî¤Á¤ë¥ì¥¤¥ó¥·¥ã¥ï¡¼¤òºÎÍÑ¤·¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤¥Ð¥¹¥¿¥¤¥à¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥ß¥Ë¥Ð¡¼¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÎÎÙ¤Ë¤ÏºÂÌÌ¤Î¹¤¤¥½¥Õ¥¡¥¹¥Ú¡¼¥¹¡£
¥Õ¥ê¡¼¥É¥ê¥ó¥¯¤Ï¡¢ÎÐÃã¤Ë¹ÈÃã¤Ë¥É¥ê¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥°¤Ë¥Í¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤Ë¤È¡¢Íß¤·¤¤¤â¤Î¤Ï½½Ê¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ëÆþ¤ê¤Î¤ª¿å¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Ì¿¿Ãæ±û¤Î¥¯¥ê¥¢¤Ê¥Ü¥È¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ³Æ³¬¤Ë¤¢¤ë¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ë¹Ô¤¡¢µâ¤ó¤Ç¤¯¤ë»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£
¥½¥Õ¥¡¤È¤È¤â¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿¤³¤Á¤é¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È³¤ÍÎ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥´¥ß¤Çºî¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¡£¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥Û¥Æ¥ë¤é¤·¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Éô²°¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤ÆÁÇÅ¨¤Ê¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¼Á´¶¤Ç¤«¤Ê¤ê¾æÉ×¤½¤¦¤Ê¤Î¤â¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥·¡¼¥ê¡¼¼ÒÀ½¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Ï¥À¥Ö¥ë¥µ¥¤¥º¤Ç¿´ÃÏ¤è¤¯¡¢¤´¤í¤´¤í¤¯¤Ä¤í¤°ºÝ¤Ë¤â¡ý¡£ÆÉ½ñÅô¤Ë¤¢¤ó¤É¤ó¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥é¥¤¥È¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¥Ø¥Ã¥É¥Ü¡¼¥É¤Î¾å¤Ë¤¢¤ë¥¢¡¼¥È¡ÊÂçºå½Ð¿È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦ZAnPon»áºî¡Ë¤ÏÂçºå¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¤È¡¢³Ú¤·¤µËþÅÀ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ë¡¼¥à¥¦¥§¥¢¤Ï¥Û¥Æ¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡Ö¤º¤Ã¤ÈÃå¤Æ¤¤¤¿¤¤¤â¤Î¤ò¡×¤È¤³¤À¤ï¤Ã¤Æºî¤Ã¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¸ü¤á¤Î¥Ç¥Ë¥à¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¸ÃÏ¤Ï¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤ò½¦¤¤¤Ë¤¯¤¯¡¢¤ª¤ä¤¹¤ßÁ°¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤Ë¤â°Â¿´¤·¤ÆÃå¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¥ë¡¼¥à¤Ë¤ÏÌµÎÁ¤Ç¥¨¥¥¹¥È¥é¥Ù¥Ã¥É¤¬1ÂæÆþ¤ì¤é¤ì¡¢ºÇÂç5Ì¾¡ÊÂç¿Í3Ì¾¡¦»Ò¤É¤â2Ì¾¡Ë¤Þ¤Ç½ÉÇñ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
È÷¤¨ÉÕ¤±¤Î¥Ð¥¹¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¤ä»õ¥Ö¥é¥·¡¢¥·¥§¡¼¥Ð¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿´ðËÜÅª¤Ê¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¤Ï¥Ð¥¹¥ë¡¼¥à¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¤ê¤Ê¤±¤ì¤Ð1³¬¤Î¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥óµ¡¤Î¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¥Ð¡¼¤«¤é¡¢É¬Í×¤ÊÊ¬¤À¤±¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Â³¤¤¤Æ¤³¤Á¤é¤Ï20Ö¤Î¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥ë¡¼¥à¡£¥¯¥¤¡¼¥ó¥µ¥¤¥º¤Î¥·¡¼¥ê¡¼¼ÒÀ½¥Ù¥Ã¥É¤òÃæ¿´¤Ë¡¢±ü¤Ë¤Ï¤Ò¤È¤ê¤¬¤±¤Î¥½¥Õ¥¡¡¦°Ø»Ò¡¦¥Æ¡¼¥Ö¥ë¡¢¼êÁ°¤Ë¤Ï¥ß¥Ë¥Ð¡¼¥³¡¼¥Ê¡¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤Ë¤ÏÏÂÉþ¤Î¥¤¥é¥¹¥È¡¢ÆÉ½ñÅôÉÕ¶á¤Ë¤Ï´¬Êª¤Î¥¤¥é¥¹¥È¡¢¥Ð¥Ã¥°¤ò¤«¤±¤Æ¤ª¤±¤ëÊÉ¤Ë¤Ï¶ÒÃå¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ê¤É¡¢³¨¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤ª¤â¤·¤í¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥¹¥ë¡¼¥à¤Ï¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤¬¤é»È¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢1¡¢2Ì¾¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤Ê¤é½½Ê¬¤ÊÀß·×¡£ÊÉ¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢Âçºå¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò´¶¤¸¤Æ¤Ä¤¤¥Õ¥Õ¥Ã¤È¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
µÒ¼¼¤ä´ÛÆâ¤Î¤È¤³¤í¤É¤³¤í¤Ë¡¢´ØÀ¾ÊÛ¤Ç¤Î¿á¤½Ð¤·¥»¥ê¥Õ¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤µ¤ËÂçºå¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë»Å³Ý¤±¤Ë¤¦¤¤¦¤¢ö
24»þ´ÖÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥¸¥à¤ä¡¢¥é¥ó¥É¥ê¡¼¤Ê¤É¤â½¼¼Â
´ÛÆâ¤Ë¤Ï½ÉÇñ¼Ô¤À¤±¤¬24»þ´Ö»È¤¨¤ë¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¤â¤¢¤ê¡£Î¦¾å¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥È¥é¥Ã¥¯¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤Ç±¿Æ°¤Ëî²¿Ê¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Í»ÀÁÇ¥Þ¥·¥ó¤¬Ê£¿ôÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥À¥ó¥Ù¥ë¤ä¥Ü¡¼¥ë¡¢¥è¥¬¥Þ¥Ã¥È¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤±¿Æ°¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ½¼¼Â¤·¤¿¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤¬ËþµÊ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£´À¿¡¤ÍÑ¤Î¥¿¥ª¥ë¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µÒ¼¼¤«¤é»ý¤Á¹þ¤Þ¤Ê¤¯¤Æ¤âOK¡£
¤Þ¤¿¥é¥ó¥É¥ê¡¼¥ë¡¼¥à¤â24»þ´ÖÍøÍÑ²ÄÇ½¡£2Âæ¤Î¥³¥¤¥ó¥é¥¤¥ó¥É¥ê¡¼¤òÈ÷¤¨ÉÕ¤±¡¢ÀöºÞÉÔÍ×¤ÇÀöÂõ¤«¤é´¥Áç¤Þ¤ÇÁ´¼«Æ°¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡ÊÍÎÁ¡Ë¡£¤Ê¤ª¡¢·èºÑ¤Ï¥³¥¤¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Æó¼¡¸µ¥Ð¡¼¥³¡¼¥É¡ÊPayPay¤ädÊ§¤¤¡¢³ÚÅ·¥Ú¥¤¤Ê¤É¡Ë¤Î¤ß¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Æó¼¡¸µ¥Ð¡¼¥³¡¼¥É·èºÑ¤¬»È¤¨¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¥Õ¥í¥ó¥È¤Þ¤Ç¿½¤·½Ð¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥È¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤ê¡¢¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤òÂÎ¸³¤·¤¿¤ê
µÒ¼¼¤Ç¤Ò¤È¤Þ¤ºÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¸å¤Ï¡¢¤¼¤ÒºÆ¤Ó¥Û¥Æ¥ë¤Î´é¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ö¥È¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤ØË¬¤ì¤Æ¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤Ë¤â»²²Ã¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
Âç¤¤Ê¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤Ï¡¢Âçºå¤Î¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤òÄ¹Ç¯»Ù¤¨¤Æ¤¤¿ËÜ²°¤µ¤ó¡Ö¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥Ö¥Ã¥¯¥¹¥È¥¢¡×¤ÎÅ¹¼ç¤¬¥»¥ì¥¯¥È¤·¤¿ËÜ¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£Âçºå½Ð¿Èºî²È¤Î¾®Àâ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¢¡¼¥È¥Ö¥Ã¥¯¤äÌÜ¤Ç¸«¤Æ³Ú¤·¤á¤ëËÜ¤Ê¤É¡¢´¶À¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤¿ËÜ¤ò¹¤²¤Æ¼«Í³¤ËÆÉ½ñ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¥«¥Õ¥§¥¿¥¤¥à¤òËþµÊ¤¹¤ë¤â¡ý¡£¥³¡¼¥Ò¡¼¤ä¹ÈÃã¤Ê¤ÉÄêÈÖ¥É¥ê¥ó¥¯¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡ÖËõÃã¥é¥Æ¡×¤ä¡ÖËõÃã¥·¥§¥¤¥¯¡×¤Ê¤É¤â¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤Ë¤Ï¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¤ä¥·¥Õ¥©¥ó¥±¡¼¥¡¢¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Ê¤É¥¹¥¤¡¼¥Ä¤âÊÂ¤Ó¡¢¡Ö¥É¥ê¥ó¥¯¡Ê»ØÄê¤Î¤â¤Î¡Ë¤È¥±¡¼¥¤Î¥»¥Ã¥È¡×1100±ß¤Ç¤Ò¤ÈÂ©¤Ä¤¯¤Î¤â¤¢¤ê¡£
¥È¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ÏÁ´ÀÊ¥³¥ó¥»¥ó¥È´°È÷¡õ¥Õ¥ê¡¼wi-fi¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ºÂÀÊÍøÍÑ»þ´Ö¤ÎÀ©¸Â¤âÆÃ¤ËÀß¤±¤Æ¤ª¤é¤º¡¢PCºî¶È¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ë¤â¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¡£Ã¯¤Ç¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ä¹»þ´ÖPCºî¶È¤Ë¶Ð¤·¤à¿Í¤âÂ¿¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¥Û¥Æ¥ë¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é³«ºÅ¤¹¤ë¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎÍ½Äê¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤Î¤ò¤ªËº¤ì¤Ê¤¯¡ª ¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×³«ºÅÆü¤Ï¥é¥ó¥À¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤¦¤ÉË¬¤ì¤ëÆü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¤¼¤Ò»²²Ã¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï¡¢¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¤Ê¤Éµ¨Àá¤Î¹Ô»ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤Û¤«¡¢¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¤ä¤¿¤³¾Æ¤¤Ê¤ÉÂçºå¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥°¥ë¥á¤ÎÂÎ¸³¤Ê¤É¤â¡£¥ï¥ó¥É¥ê¥ó¥¯¥ª¡¼¥À¡¼¤Î¤ß¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸«¤Ä¤±¤¿¤é¥é¥Ã¥¡¼¤Ç¤¹¢ö
¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤ëÄ«¿©¥»¥Ã¥È¤ò¿©¤Ù¤Æ¡¢¥ì¥Ã¥Ä¤ª¤Ç¤«¤±¡ª
Ä«¿©¤â¥È¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤ÎÄó¶¡¤Ç¡¢¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤Ï¤Ê¤¯¤¹¤Ù¤Æ¥»¥Ã¥È¤Þ¤¿¤ÏÃ±ÉÊ¤Ç¡£¥Æ¥é¥¹¤Ç¤â¥½¥Õ¥¡¤Ç¤â¹¥¤¤ÊÀÊ¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¤µ¤ó¥×¥ì¡¼¥È¡×¤Ï¡¢Íñ¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¡¢¥¹¥â¡¼¥¯¥µ¡¼¥â¥ó¡¢¥Ý¡¼¥¯¥½¡¼¥»¡¼¥¸¡¢¥Ý¥Æ¥È¥Õ¥é¥¤¡¢¥è¡¼¥°¥ë¥È¡¢¥É¥ê¥ó¥¯³Æ¼ï¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥¹¡¼¥×¤Þ¤¿¤Ï¥é¥¤¥¹¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÃæ¤«¤é¹¥¤¤Ê1ÉÊ¤¬Áª¤Ù¤ë¡Ö¤¨¤¨¤â¤ó¥°¥ë¥á¥×¥ì¡¼¥È¡×¤ä¡¢¤Õ¤ï¤Ã¤Õ¤ï¤ÎÀ¸¿©¥Ñ¥ó¤ò¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤¿¡ÖÀ¸¿©¥Ñ¥ó ¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¥×¥ì¡¼¥È¡×¤Ê¤É¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¤º¤é¤ê¡£Ä«¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¤ª¤Ê¤«¤òËþ¤¿¤»¡¢Âçºå´Ñ¸÷¤â¤Ï¤«¤É¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
½ÉÇñ¼Ô°Ê³°¤âÄ«7¡Á11»þ¤ÏÆ±ÍÍ¤ÎÄ«¿©¤¬¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒË¬¤ì¤ÆÂçºå¤Î¡È¤¦¤Þ¤¤¤â¤ó¡É¤ò¤ª¤Ê¤«¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¾¤¤·¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¥×¥ì¡¼¥È¤Î¥»¥Ã¥È¥É¥ê¥ó¥¯¤Ï¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¡¿¹ÈÃã¡¿¥ê¥ó¥´¥¸¥å¡¼¥¹¡¿¥ª¥ì¥ó¥¸¥¸¥å¡¼¥¹¤Î¤Ê¤«¤«¤éÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¨¤¨¤â¤ó¥°¥ë¥á¥×¥ì¡¼¥È¡×¤Ï¥¹¡¼¥×or¥é¥¤¥¹¥á¥Ë¥å¡¼¤«¤é1ÉÊÁª¤Ù¡Ê¼Ì¿¿¤Ï¥«¥ì¡¼¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¡Ë¡¢¥×¥é¥¹600±ß¤Ç³¤Á¯Ð§¡¢¥×¥é¥¹800±ß¤Ç¹ñ»ºµí¥¹¥Æ¡¼¥Ð§¤âÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£
¥Û¥Æ¥ë¤«¤é¤¹¤°¹Ô¤±¤ë¡¢¼þÊÕ¤Î¤ª¤¹¤¹¤á´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È3Áª
¡Ú¥Û¥Æ¥ë¤«¤éÅÌÊâ3Ê¬¡Û¹õÌç»Ô¾ì
¡Ö¥Ê¥Ë¥ï¤ÎÂæ½ê¡×¤È¤è¤Ð¤ì¤ë»Ô¾ì¡£Á¯µûÅ¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢È¬É´²°¡¦°û¿©Å¹¤Ê¤ÉÌó170¸®¤¬ÊÂ¤ÖÄÌ¤ê¤ÎÁí±äÄ¹¤Ï580m¡£ÁáÄ«¤«¤é¡¢Â¿¤¯¤ÎÎÁÍý¿Í¤¿¤Á¤¬¿©ºà¤Î»ÅÆþ¤ì¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Û¥Æ¥ë¤«¤éÅÌÊâ4Ê¬¡Û¤Ê¤ó¤Ð¥°¥é¥ó¥É²Ö·î
¤ª¾Ð¤¤¤ÎÅÂÆ²¡Ö¤è¤·¤â¤È¡×¤Î·à¾ì¡£Ï¢Æü¡¢ÉñÂæ¸ø±é¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¿Íµ¤¤Î·Ý¿Í¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£´Ö¶á¤ÇÌ¡ºÍ¡¦Íî¸ì¡¦¿·´î·à¤Ê¤É¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£·à¾ì¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢°û¿©Å¹¤ä¤ª¤ß¤ä¤²Êª¥·¥ç¥Ã¥×¤â¤¢¤ê¡¢ÃÏ¸µ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÁ´¹ñ¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î´Ñ¸÷µÒ¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Û¥Æ¥ë¤«¤éÅÌÊâ4Ê¬¡ÛÀéÆüÁ°Æ»¶ñ²°¶Ú¾¦Å¹³¹
¤Ê¤ó¤Ð¥°¥é¥ó¥É²Ö·î¤ÎÆî¼ê¤Ë·Ç¤²¤é¤ì¤¿¡¢Âç¤¤¯¡ÖÆ»¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¿¿¤ÃÀÖ¤Ê´ÇÈÄ¤¬ÌÜ°õ¡£¤³¤Î´ÇÈÄ¤«¤éÆî¤Î¤Ê¤ó¤µ¤óÄÌ¤ê¤Þ¤ÇÌó160mÂ³¤¯¥¢¡¼¥±¡¼¥É³¹¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ë¤Ï¥×¥í¤ÎÎÁÍý¿Í¤¬»È¤¦Ä´Íý´ï¶ñ¡¢¿ßË¼ÀßÈ÷¡¢´ÇÈÄ¤Ê¤É¤ò°·¤¦ÀìÌçÅ¹¤¬Ìó50Å¹ÊÞÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó°ìÈÌµÒ¤âµ¤·Ú¤ËÍøÍÑ²ÄÇ½¡£Âçºå¤Î¿©Ê¸²½¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡¢¤¿¤³¾Æ¤ä¤ª¹¥¤ß¾ÆÍÑ¤ÎÆ»¶ñÎà¤¬Âç¾®¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ËÊÂ¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸«¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤â³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥í¥¦¤Çºî¤Ã¤¿¿©ÉÊ¥µ¥ó¥×¥ë¤ò°·¤¦Å¹¤Ç¡¢°®¤ê¼÷»Ê¤äÌîºÚ¤È¤¤¤Ã¤¿¥µ¥ó¥×¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤ò¤ª¤ß¤ä¤²¤ËÇã¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¥ê¥¢¥ë¤Ê¤ª¤¹¤¹¤á¥¿¥¤¥à¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
¡Ú1ÆüÌÜ¡Û
11:00 ÂçºåÃå¡£Osaka Metro¤ÇÆüËÜ¶¶±Ø¤Ø
11:30 ¡Ö¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó by Hyatt ¤Ê¤ó¤Ð Âçºå¡×¤Ø¡£²ÙÊª¤òÍÂ¤±¤¬¤Æ¤éº£Æü¡¦ÌÀÆü¤Î¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
12:00 ¤Ê¤ó¤Ð¤Î¤ª¹¥¤ß¾Æ¤Å¹¤Ç¥é¥ó¥Á
13:00¡¡¹õÌç»Ô¾ì¤Ø°ÜÆ°¤·¤Æ»Ô¾ì¸«³Ø¡õ¿©¤ÙÊâ¤
14:00 ¡Ö¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó by Hyatt ¤Ê¤ó¤Ð Âçºå¡×¤Ø°ÜÆ°¡£¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥óÁ°¤Ë¥È¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¥«¥Õ¥§¥¿¥¤¥à
15:00 ¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¡£µÒ¼¼¤Ç¤Ò¤ÈµÙ¤ß
17:00 ¥È¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¢¡¼¥È¥Ö¥Ã¥¯¤òÄ¯¤á¤Ä¤ÄÎ¹µ¤Ê¬¤Ë¿»¤ë
18:00 Æ»ÆÜËÙ¼þÊÕ¤Ø¤ª¤Ç¤«¤±¡£»¶ºö¤·¤Ê¤¬¤é¥Ç¥£¥Ê¡¼¤ò³Ú¤·¤à
21:00 µÒ¼¼¤ËÌá¤Ã¤Æ¤ª¤ä¤¹¤ß¤Ê¤µ¤¤
¡Ú2ÆüÌÜ¡Û
7:00 µ¯¾²¡£»ÙÅÙ¤ò¤·¤ÆÄ«¿©¤Ø¡£À¸¿©¥Ñ¥ó¤Î¤Õ¤ï¤Õ¤ï¿©´¶¤Ë´¶Æ°¡ª
9:00 ¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç·Ú¤¯±¿Æ°
10:00 µÒ¼¼¤ËÌá¤Ã¤Æ¤Ò¤ÈÂ©
11:00 ¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È
12:00 ¤Ê¤ó¤Ð¥°¥é¥ó¥É²Ö·î¤Ç¤ª¾Ð¤¤¥é¥¤¥Ö¤ËÂçÇú¾Ð
14:00 ¡Ö¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó by Hyatt ¤Ê¤ó¤Ð Âçºå¡×¤ØÌá¤Ã¤Æ¡¢¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë»²²Ã¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¥È¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¥«¥Õ¥§¥¿¥¤¥à
16:00 ²ÙÊª¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æµ¢Ï©¤Ø
¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÈæ³ÓÅª¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ç¡¢µ¤·Ú¤ËÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤¡Ö¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó by Hyatt ¤Ê¤ó¤Ð Âçºå¡×¡£1³¬¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤·¤¿¤êPCºî¶È¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤ê¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³Ú¤·¤ßÊý¤¬¸«½Ð¤»¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£Âçºå´Ñ¸÷¤òËþµÊ¤¹¤ë¤Ê¤é¤¼¤Ò¤ª¤¹¤¹¤á¡ª ¿·¤·¤¤¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë·¿¥Û¥Æ¥ë¤ÇÁÇÅ¨¤Ê¥¹¥Æ¥¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¢¤ì¢ö
¢£¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó by Hyatt ¤Ê¤ó¤Ð Âçºå
¡Ê¤¤ã¤×¤·¤ç¤ó ¤Ð¤¤ ¤Ï¤¤¤¢¤Ã¤È ¤Ê¤ó¤Ð ¤ª¤ª¤µ¤«¡Ë
½»½ê¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶2-7-5
TEL¡§06-6649-4321
¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¡§15»þ¡¿¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¡§11»þ
ÎÁ¶â¡§1ÇñÁÇÇñ¤Þ¤ê1¼¼ 3Ëü6300±ß¡Á¡Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁ¹þ¡Ë
¥¢¥¯¥»¥¹¡§Osaka MetroÆüËÜ¶¶±Ø¡¢¤Ê¤ó¤Ð±Ø¤«¤éÅÌÊâÌó5Ê¬
