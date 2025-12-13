ÅðÆñ¼Ö°·¤¦°¼Á¶È¼Ô¤Ï¡Ö¤«¤Ê¤êÌÂÏÇ¡×Ãæ¸Å¼Ö¥äー¥É¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó½Ð¿ÈÃËÀ Ë¡Î§¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶È¼Ô¤Î¼ÂÂÖ¤Ï
¡¡¼«Æ°¼ÖÅð¤ÎÈï³²¤¬¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¡£¼Ö¤Î²òÂÎ¤äÊÝ´É¤ò¤¹¤ë¡Ø¥äー¥É¡Ù¤Î°ìÉô¤Ï¡¢¡È¼«Æ°¼ÖÅð¤Î²¹¾²¡É¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î»ØÅ¦¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Ë¡Î§¤ò¼é¤Ã¤Æ±Ä¶È¤òÂ³¤±¤ë°¦ÃÎ¸©ÌïÉÙ»Ô¤Î¥äー¥É¶È¼Ô¤¬¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£¡Ö¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬º¤¤ë¡×¡£µ¿¤¤¤ÎÌÜ¤ÈÉÔ¸øÊ¿¤Ê¶¥Áè¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë¸½¾õ¤òÁÊ¤¨¤¿¡£
¢£ÁÀ¤ï¤ì¤¿¡Ö¥é¥ó¥¯¥ë¡×ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤¿¡ÈÌó20Ê¬¡É¤ÎÂçÃÀ¤ÊÈÈ¹Ô
7·î¤ÎÌ¤ÌÀ¡¢1Âæ¤Î¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿2¿ÍÁÈ¡£ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î¤Û¤¦¤ò¸«¾å¤²¤ë¤¬¡¢¤Ä¤Ð¤Î¹¤¤Ë¹»Ò¤È¥Þ¥¹¥¯¤Ç´é¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Èï³²Å¹ÊÞ¤Î·Ð±Ä¼Ô¡§
¡Ö½Ð¤·¤Ë¤¯¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ï¤·¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¡¢Åð¤à¤Ë¤·¤Æ¤â¤À¤¤¤Ö»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡¢ËüÁ´¤ÎÂÖÀª¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×
±Ä¶È»þ´Ö³°¤Ï¡¢¥é¥ó¥¯¥ë¤ÎÁ°¤ËÊÌ¤Î¼Ö¤ò»ß¤á¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢¼Ö¤ò»ý¤Á½Ð¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÈÈ¿Í¤Ï¡¢»ý»²¤·¤¿Âç¤¤Ê¹©¶ñ¤Ç¸å¤í¤Î¥Õ¥§¥ó¥¹¤òÀÚ¤ê»Ï¤á¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤ÏÂ¤Ç½³¤êÅÝ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÀÄ¤¤Éþ¤Î¿ÍÊª¤Ï¼Ö¤Î½õ¼êÀÊ¤Î¥É¥¢ÉÕ¶á¤Ë¹Ô¤¡¢¤Ê¤Ë¤ä¤éºî¶È¤ò»Ï¤á¤¿¡£¤½¤Î´Ö¡¢¤â¤¦°ì¿Í¤Ï¸«Ä¥¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥É¥¢¤Ë·ê¤¬³«¤¯¤È¡¢ºî¶È¤ò¸òÂå¡£¼Ö¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¿¯Æþ¤·¤Æ¡¢¥í¥Ã¥¯¤Î²ò½ü¤ä¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î»ÏÆ°¤¬¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦ÆÃ¼ì¤ÊÁõÃÖ¡ÖCAN¥¤¥ó¥Ùー¥Àー¡×¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬¤«¤«¤ë¤È¡¢¹â¤µ¿ô½½cm¤ÎÊ½¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë³¬ÃÊ¾õ¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÃÖ¤¤¤Æ¼Ö¤Î»ý¤Á½Ð¤·¤ËÀ®¸ù¡£¤ª¤è¤½20Ê¬¤Ë¤ï¤¿¤ëÂçÃÀ¤ÊÈÈ¹Ô¤À¤Ã¤¿¡£
Èï³²Å¹ÊÞ¤Î·Ð±Ä¼Ô¡§
¡Ö³Î¼Â¤Ë²¼¸«¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÖÅð¤à»þ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ëÆ»¶ñ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£ÀàÅð¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Îºá¤¬·Ú¤¹¤®¤ë¤Î¤«¤Ê¡£¤½¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£²¿¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¥â¥ä¥â¥ä´¶¤¬¤º¤Ã¤È»Ä¤ë¡×
¢£1ÆüÌó3Âæ¤¬Åð¤Þ¤ì¤¿·×»»¡ÄÆñ¤·¤¤¡Ö¥äー¥É¡×Å¦È¯
¡¡11·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥çー¥Ê¥´¥ä¡×¡£2026Ç¯¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¥é¥ó¥É¥¯¥ëー¥¶ー¤Î¿·¥â¥Ç¥ë¤Ê¤É¤Ë¿Í¤À¤«¤ê¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¡È¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Îº×Åµ¡É¤Ç°ÛºÌ¤òÊü¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢°¦ÃÎ¸©·Ù¤¬Å¸¼¨¤·¤¿¡¢Ìµ»Ä¤Ë²òÂÎ¤µ¤ì¤¿¥×¥ê¥¦¥¹¤À¡£ÅðÆñ¼Ö¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤«¡¢¼Ö¤Î1Âæ1Âæ¤Ë³ä¤ê¿¶¤é¤ì¤¿¡Ö¼ÖÂæÈÖ¹æ¡×¤âºï¤ê¤È¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤Î¥×¥ê¥¦¥¹¤Ï²¿¼Ô¤«¤ËÅð¤Þ¤ì¡¢2025Ç¯7·î¡¢°¦ÃÎ¸©°¦À¾»Ô¤Î¥äー¥É¤ÇÊÑ¤ï¤ê²Ì¤Æ¤¿»Ñ¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Åì³¤ÃÏÊý¤Ç¤È¤¯¤ËÌÔ°Ò¤ò¿¶¤ë¤¦¡Ö¼«Æ°¼ÖÅð¡×¡£
°¦ÃÎ¸©¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯1·î¤«¤é10·îËö¤Þ¤Ç¤Ë955·ï¡£1Æü¤Ë¤ª¤è¤½3Âæ¤¬Åð¤Þ¤ì¤¿·×»»¤Ç¡¢Á´¹ñ¥ïー¥¹¥È¤À¤Ã¤¿2024Ç¯¤Î866·ï¤ò¤¹¤Ç¤Ë¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ç¯´Ö1200·ï¤ËÇ÷¤ë¥Úー¥¹¤À¡£
Åð¤Þ¤ì¤¿¼Ö¤ÎÂ¿¤¯¤¬¥äー¥É¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤¬¡¢Å¦È¯¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¤´¤¯°ìÉô¡£
°¦ÃÎ¸©·ÙÀ¸³è°ÂÁ´ÁíÌ³²Ý¤Î»³ÅÄ¹¬»Ê·ÙÉô¡§
¡Ö¸©Æâ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥äー¥É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤É¤Î¥äー¥É¤¬°ãË¡¹Ô°Ù¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢°ãË¡¹Ô°Ù¤ò¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤É¤Î¥äー¥É¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤ò°ì¸«¤·¤Æ¸«Ê¬¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¡£¼«Æ°¼ÖÅðÁÈ¿¥¤¬Ê¬¶È²½¤µ¤ì¤ÆÁÈ¿¥²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÁÈ¿¥À¤òÁÜºº¤ÎÃæ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢ÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬º¤Æñ¡×
Ì¾¸Å²°»Ô¤Î²ñ¼ÒÌò°÷¤ÎÃËÀ¤Ï10·î¡¢¥é¥ó¥É¥¯¥ëー¥¶ー¤ÎÅðÆñÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¡£
¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°¤«¤é300km°Ê¾åÎ¥¤ì¤¿ÀéÍÕ¸©»³Éð»Ô¤Î¥äー¥É¤À¤Ã¤¿¡£
Ì¾¸Å²°¤ÇÅð¤Þ¤ì¤¿¼Ö¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀéÍÕ¤Î¥äー¥É¤Ë±¿¤Ð¤ì¤¿¤«¤Ê¤É¤Ï¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¢£¡Ö¥ëー¥ë¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥äー¥É¤â¤¢¤ë¡×Ãæ¸Å¼Ö¥äー¥É¤¬¼èºà¤Ë¶¨ÎÏ
¡¡¼Ö¤Î²òÂÎ¤äÊÝ´É¤ò¤¹¤ë¡Ö¥äー¥É¡×¡£°ìÉô¤Ï¡¢Í¢½Ð¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¼«Æ°¼ÖÅð¤Î²¹¾²¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤«¡£
°¦ÃÎ¸©ÌïÉÙ»Ô¤Ç¥äー¥É¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¶È¼Ô¤¬¡¢¡Ö¥ëー¥ë¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥äー¥É¤â¤¢¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¼èºà¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó½Ð¿È¤Î¥Á¥å¥°¥¿¥¤¡¦¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥¤¥¹¥Þ¥¤¥ë¤µ¤ó¤Ï¡¢15Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤é¡¢¤³¤³¤Ë¥äー¥É¤ò¹½¤¨¡¢ÆüËÜ¼Ö¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þー¤äÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ê¤É¤ËÇ¯200Âæ¤Û¤É¤òÍ¢½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
³¤³°¤Ç¤Ï¤ä¤Ï¤ê¥È¥è¥¿¼Ö¤¬¿Íµ¤¤Ç¡¢Ãæ¸Å¼Ö¤Î¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤Ç»ÅÆþ¤ì¤ë¡Ö¥¢¥ë¥Õ¥¡ー¥É¡×¤Ï¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êーÁØ¤«¤éÃíÊ¸¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£
À¤³¦Åª¤ËÎ®ÄÌÎÌ¤¬Â¿¤¤¥È¥è¥¿¼Ö¤Ï¡¢ÀÇ½¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢½¤Íý¤ÇÉ¬Í×¤ÊÉôÉÊ¤¬¼ê¤ËÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¤Î¤â¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³¤À¤È¡¢¥¤¥¹¥Þ¥¤¥ë¤µ¤ó¤ÏÏÃ¤¹¡£
¤³¤Î¼ûÍ×¤ÎÂç¤¤µ¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¼«Æ°¼ÖÅð¤ÎÈï³²¤â¤ä¤Ï¤ê¥È¥è¥¿¼Ö¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤Æ½¸¤á¤¿¼Ö¤ò³¤³°¤Ø±¿¤ÖºÝ¡¢±ü¹Ô¤12m¡¦¹â¤µ2.5m¤Û¤É¤Î¥³¥ó¥Æ¥Ê¤Ø¡¢¼Ö4Âæ¤òÀÑ¤ß¹þ¤à¤È¤¤¤¦¡£
¥³¥ó¥Æ¥Ê¤Î°ìÈÖ±ü¤Þ¤ÇÆþ¤ì¤¿¼Ö¤Ï¡¢¥Õ¥©ー¥¯¥ê¥Õ¥È¤Ç¥Õ¥í¥ó¥ÈÉôÊ¬¤òÉâ¤«¤»¤Æ¸ÇÄê¤·¡¢¤½¤Î²¼¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê·ä´Ö¤Ê¤¯¡¢¹âµéSUV¤òÀÑ¤ß¹þ¤à¡£
»Ä¤ë¤Ï2Âæ¤Ï¡¢¥Õ¥©ー¥¯¥ê¥Õ¥È¤¬¥³¥ó¥Æ¥ÊÆâ¤Ç»ý¤Á¾å¤²¤¿¸å¡¢¥¿¥¤¥ä¤Ë¥ï¥¤¥äー¤ò´¬¤¤¤Æ¡¢Å·°æ¤Ë¸ÇÄê¤¹¤ë¡£¤Þ¤ë¤Ç¡¢Ãè¤ËÉâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
ºÇ¸å¤Î¼Ö¤Ï¡¢¥¿¥¤¥ä¤Î¶õµ¤¤òÈ´¤¤¤Æ¼Ö¹â¤ò²¼¤²¤ë¿ôcmÃ±°Ì¤Î¾¡Éé¡£¤Ö¤é²¼¤¬¤Ã¤¿¼Ö¤Î²¼¤ËÆþ¤ì¤ì¤Ð¡¢ºî¶È¤Ï´°Î»¡£¥³¥ó¥Æ¥Ê¤ÏÌ¾¸Å²°¹Á¤Ë±¿¤Ð¤ì¤ë¡£
Í¢½Ð¤Ë¤Ï¼ÖÂæÈÖ¹æ¤Ê¤É¤ÎµÏ¿¤¬É¬Í×¤À¤¬¡¢ÀÇ´Ø¤â¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥³¥ó¥Æ¥Ê¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÈÈºá¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢Ãæ¿È¤ò¡Ö¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ¡×¤È¿½¹ð¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥Ê¤ËÅðÆñ¼Ö¤ä¤½¤ì¤ò²òÂÎ¤·¤¿ÉôÉÊ¤òÇ¦¤Ð¤»¤ë¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ë¡Î§¤ò¼é¤Ã¤Æ±Ä¶È¤òÂ³¤±¤ë¥¤¥¹¥Þ¥¤¥ë¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¤¤ï¤Ð¡È¸¶²Á¥¼¥í¡É¤ÎÅðÆñ¼Ö¤ò°·¤¦¶È¼Ô¤Ø¤ÎÅÜ¤ê¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¥¤¥¹¥Þ¥¤¥ë¤µ¤ó¡§
¡Ö¤«¤Ê¤êÌÂÏÇ¤Ç¤¹¤è¡£¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬³¤³°¤Ç¤âº¤¤ë¡¢Çä¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£µÒ¤ÏÃÍ°ú¤¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ÅðÆñ¼Ö¤ÏÃÍ°ú¤¤Ç¤¤ë¡£¼«Ê¬¤Î¤ª¶â¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÍø±×¤¬¤Û¤·¤¤¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¡£ÃÍ°ú¤¤·¤¿¤¤¤±¤ÉÂ»¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
°¼Á¤Ê¥äー¥É¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¶¯²½¤·¤è¤¦¤È¡¢°¦ÃÎ¸©¤Ç¤Ï2019Ç¯¤«¤é¥äー¥É¤ÎÆÏ¤±½Ð¤äÉ¸¼±¤Î·Ç¼¨¤òµÁÌ³¤Å¤±¤ë¡Ö¥äー¥É¾òÎã¡×¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ÂºÝ¤ÎÆÏ¤±½Ð¤Î¾õ¶·¤Ï¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¾ðÊó¸ø³«ÀÁµá¤Î·ë²Ì¡¢ÈøÄ¥ÃÏÊý¤Ë¤ä¤äÂ¿¤¯¡¢¸©Á´ÂÎ¤Ç95¤Î¥äー¥É¤ÎÆÏ¤±½Ð¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢ÆÏ¤±½Ð¤Î¤Ê¤¤¡Ö°ãË¡¥äー¥É¡×¤¬Ê£¿ôÂ¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥äー¥É¤Ø¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤¬¼«Æ°¼ÖÅð¤ò¸º¤é¤¹¡È¥«¥®¡É¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¢£¹ñ¤Ë¿·¤¿¤Ê¡Ö¥äー¥ÉË¡¡×µá¤á¤ëÀ¼¤â
¡Ö¼ÖÎ¾ÅðÆñ¸·È³²½¤Ë¤¹¤ë²ñ¡×¤ÎÈ¯µ¯¿ÍKUN(¤¯¤ó)¤µ¤ó¤Ï¡¢ÀàÅðºá¤ÎÈ³Â§¤Î¶¯²½¤È¡¢Á´¹ñ¤Ç¥äー¥É¤òµ¬À©¤¹¤ëË¡Î§¤ÎÀ©Äê¤òµá¤á¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£KUN¤µ¤ó¤Ï10·î30Æü¡¢¥È¥è¥¿½Ð¿È¤Î¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¦ÉÍ¸ýÀ¿»²±¡µÄ°÷¤òË¬¤Í¤¿¡£
KUN¤µ¤ó¡§
¡Ö´ÊÃ±¤ËÇä¤ì¤Ê¤¤¡¢´ÊÃ±¤ËÇã¤¨¤Ê¤¤¡¢¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢ÀàÅðÈÈºá¤¬·ã¸º¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¥äー¥ÉË¡¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¾òÎã¤È¤·¤Æ¥äー¥É¤Îµ¬À©¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï°¦ÃÎ¸©¤ä»°½Å¸©¤Ê¤É9¤Ä¤Î¼«¼£ÂÎ¤·¤«¤Ê¤¤¡£
ÉÍ¸ýÀ¿»²±¡µÄ°÷¡§
¡ÖÈÈºá¤ÎÆþ¤ê¸ý¤òºÉ¤¤¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ËÉ¤²¤ë¼«Æ°¼ÖÅðÆñ¤âÂ¿¤¯¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£Á´¹ñ³ÆÃÏ¡¢°¦ÃÎ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¸©¤ÇÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¹ñ¤È¤·¤Æ¤âÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤ë¤Î¤Ï¶Ë¤á¤Æ°ÕµÁ¤Î¤¢¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Áý¤¨Â³¤±¤ë¼«Æ°¼ÖÅð¤ò¤É¤¦»ß¤á¤ë¤Î¤«¡£É¬Í×¤Ê¥ëー¥ë¡¢¤½¤·¤ÆÀàÅð¥°¥ëー¥×¤Î¼ÂÂÖ¤Ï¡Ä¡£
2025Ç¯11·î26ÆüÊüÁ÷
