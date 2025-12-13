¡ÖGE¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¡©ÊÆ¹ñ¤ÎÊ£¹ç´ë¶È¤Î¤³¤È¡ª

³Ø¹»¤ä»Å»ö¤Ê¤É¤ÇË»¤·¤¤ËèÆü¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¯¥¤¥º¤ÇÂ©È´¤­¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©º£²ó¤Ï¡¢·ä´Ö»þ´Ö¤Ç¤Ç¤­¤ëÎ¬¸ì¥¯¥¤¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª

¡ÖGE¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¸ì¡©

¡ÖGE¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©

Åú¤¨¤Ï3¤Ä¤Î±ÑÃ±¸ì¤òÁÈ¤ß¤¢¤ï¤»¤¿¤â¤Î¡£

¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©

Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©

Àµ²ò¤Ï¡ÖGeneral Electric Company¡×¤òÎ¬¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤¿¡ª

GE¤È¤Ï¡¢¥¼¥Í¥é¥ë¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¥Ã¥¯¼Ò¤Î¤³¤È¤Ç¡¢²ÈÅÅÀ½ÉÊ¡¢¸¶»ÒÏ§¡¢ÊüÁ÷¤Ê¤É¹­ÈÏ°Ï¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¼ê¤¬¤±¤ëÊÆ¹ñ¤ÎÊ£¹ç´ë¶È¤Ç¤¹¡£

ËÜ¼Ò¤Ï¥³¥Í¥Á¥«¥Ã¥È½£¥Õ¥§¥¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£

¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©

¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ò¥¯¥¤¥º¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£

¡¦¡Ø¥Ç¥¸¥¿¥ëÂç¼­Àô¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë

