¡ÖGE¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¡©ÊÆ¹ñ¤ÎÊ£¹ç´ë¶È¤Î¤³¤È¡ª
³Ø¹»¤ä»Å»ö¤Ê¤É¤ÇË»¤·¤¤ËèÆü¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¯¥¤¥º¤ÇÂ©È´¤¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©º£²ó¤Ï¡¢·ä´Ö»þ´Ö¤Ç¤Ç¤¤ëÎ¬¸ì¥¯¥¤¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ÖGE¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¸ì¡©
¡ÖGE¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
Åú¤¨¤Ï3¤Ä¤Î±ÑÃ±¸ì¤òÁÈ¤ß¤¢¤ï¤»¤¿¤â¤Î¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡ÖGeneral Electric Company¡×¤òÎ¬¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤¿¡ª
GE¤È¤Ï¡¢¥¼¥Í¥é¥ë¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¥Ã¥¯¼Ò¤Î¤³¤È¤Ç¡¢²ÈÅÅÀ½ÉÊ¡¢¸¶»ÒÏ§¡¢ÊüÁ÷¤Ê¤É¹ÈÏ°Ï¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¼ê¤¬¤±¤ëÊÆ¹ñ¤ÎÊ£¹ç´ë¶È¤Ç¤¹¡£
ËÜ¼Ò¤Ï¥³¥Í¥Á¥«¥Ã¥È½£¥Õ¥§¥¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ò¥¯¥¤¥º¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
