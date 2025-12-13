¤Ë¤®¤ï¤¤¤ÎµòÅÀ¤È¤·¤Æ´üÂÔ¡¡Êõ¼î»³±Ø¤¬¤³¤É¤â¤Î±Ø¤Ë¡¡Ê¡²¬¡¦ÅìÊöÂ¼
Ê¡²¬¸©ÅìÊöÂ¼¤ÎÊõ¼î»³±Ø¤¬13Æü¡¢¡Ö¤³¤É¤â¤Î±Ø¡×¤È¤·¤Æ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿·¤¿¤Ê¤Ë¤®¤ï¤¤¤ÎµòÅÀ¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¡²¬¸©ÅìÊöÂ¼¤ÎÊõ¼î»³±Ø¤Ç¤Ï13Æü¡¢¥«¥Õ¥§¤ä¥¥Ã¥º¥¹¥Úー¥¹¤Ê¤É¤¬¿·¤¿¤ËÀß¤±¤é¤ì¡¢ÄÌ¾Î¡Ö¤³¤É¤â¤Î±Ø¡×¤È¤·¤Æ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Êõ¼î»³±Ø¤Ï¡¢ËÌ¶å½£»Ô¤ÈÂçÊ¬¡¦ÆüÅÄ»Ô¤ò·ë¤ÖJRÆüÅÄÉ§»³Àþ¤ÎÅ´Æ»¤Î±Ø¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢2017Ç¯¤Î¶å½£ËÌÉô¹ë±«¤ÇÈïºÒ¡£
¸½ºß¤ÏÅ´Æ»¤ËÂå¤ï¤ê¡¢¥Ð¥¹¤ò±¿¹Ô¤¹¤ë¡ÖBRT¤Ò¤³¤Ü¤·¥é¥¤¥ó¡×¤ÎÄäÎ±½ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÅìÊöÂ¼ ¿¿ÅÄ½¨¼ùÂ¼Ä¹
¡Ö¸µ¡¹¤Î±Ø¤ò¤É¤¦À¸¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¡¢¤³¤É¤â¤Î±Ø¤È¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¬»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¡£¤½¤Î»þ¤ÏÂç¿Í¤âÍè¤ë¡£¤³¤³¤¬Æø¤ï¤¤¤ÎµòÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¡£¡×
¢£Ë¬¤ì¤¿¿Í¤Ï
¡Ö»Ò¤É¤â¤¬°ÂÁ´¤ËÌÚ¤ÇÍ·¤Ù¤ë¤Î¤Ç¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤´Ä¶¤À¤Ê¤È»×¤¦¡×
¡Ö²ÈÂ²¤´¤Ã¤³¤È¤«¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¿¤Î¤·¤¤¡×
ÅìÊöÂ¼¤Ç¤Ï¡¢¤³¤É¤â¤Î±Ø¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Â¼¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£