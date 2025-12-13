Daiichi-TV(ÀÅ²¬Âè°ì¥Æ¥ì¥Ó)

¤³¤ÎÅß¤Î¹â¹»¥¹¥Ýー¥Ä¤ÇÁ´¹ñÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë½÷»Ò¥µ¥Ã¥«ー¤È¥é¥°¥Óー¤Î2¤Ä¤Î¥Áー¥à¤ÎÁÔ¹Ô²ñ¤¬12ÆüÀÅ²¬»ÔÌò½ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤ÎÁÔ¹Ô²ñ¤Ï¡¢Á´ÆüËÜ¹â¹»½÷»Ò¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¸¢¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¾ïÍÕÂçµÌ¤Î½÷»Ò¥µ¥Ã¥«ーÉô¤ÈÁ´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥ÓーÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÅì³¤ÂçÀÅ²¬æÆÍÎ¤Î¥é¥°¥ÓーÉô¤òÎå¤Þ¤¹¤¿¤á¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£

ÀÅ²¬»Ô¤ÎÆñÇÈ»ÔÄ¹¤Ï¡Ö²ù¤¤¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È2¹»¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë·ãÎå¤Î¸ÀÍÕ¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿

¡ÊµÌ¹â¹»½÷»Ò¥µ¥Ã¥«ーÉôË¾·îÇ«¡¹¼ç¾­¡Ë
¡ÖÆüËÜ°ì¤ò¤¢¤È°ìÊâ¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤È¤êÆ¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Çº£Âç²ñ¤Ï²ù¤·¤µ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¡¡ÀÅ²¬¤ËÍ¥¾¡´ú¤ò¤â¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤³¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×

(ÀÅ²¬æÆÍÎ¹â¹»¥é¥°¥ÓーÉôÊÒ¶ÍÍå°Î¼ç¾­¡Ë
¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤ë²Ö±à¥Ù¥¹¥È16¤òÃ£À®¤·¤Æ¡¡µîÇ¯¤ÎÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬Ã£À®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃ£À®¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×

¾ïÍÕÂçµÌ¹â¹»¤Ïº£·î30Æü¤Î2²óÀï¤«¤éÅÐ¾ì¤·¡¢Åì³¤ÂçÀÅ²¬æÆÍÎ¹â¹»¤Ïº£·î28Æü¤Ë½éÀï¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£