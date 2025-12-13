YBC¡Ê»³·ÁÊüÁ÷¡ËÆÉ½ñ´¶ÁÛÊ¸¡ÖËÜ¤Î¿¹¤¿¤ó¤±¤ó¡×〝ÆÃÁª〟21¿Í¤¬µ±¤¯
YBC¡Ê»³·ÁÊüÁ÷¡Ë¤Ê¤É¤¬¼çºÅ¤¹¤ëÆÉ½ñ´¶ÁÛÊ¸¥³¥ó¥¯ー¥ë¡ÖËÜ¤Î¿¹¤¿¤ó¤±¤ó¡×¤ÎÉ½¾´¼°¤¬13Æü¡¢»³·Á»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤È¤·¤Ç58²óÌÜ¤ò¿ô¤¨¤ëYBCÆÉ½ñ´¶ÁÛÊ¸¡ÖËÜ¤Î¿¹¤¿¤ó¤±¤ó¡×¤Ë¤Ï¡¢»³·Á¸©Æâ¤Î¾®¡¦Ãæ¡¦¹â¹»¹ç¤ï¤»¤Æ143¹»¤«¤é564ÅÀ¤Î±þÊç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿³ºº¤Î·ë²Ì¡¢¡ÖÆÃÁª¡×¤Ë¤Ï21¿Í¤¬µ±¤¡¢¡ÖÆþÁª¡×¤Ë¤Ï26¿Í¡¢¡Ö³Ø¹»¾Þ¡×¤Ë¤Ï11¹»¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
É½¾´¼°¤Ë¤Ï¡ÖÆÃÁª¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿»ùÆ¸¡¦À¸ÅÌ¤¬½ÐÀÊ¤·¡¢»³·Á¶µ°éÍÑÉÊ¤ÎÆü¹â¿ºÈ¼ÒÄ¹¤«¤é¾Þ¾õ¤È½â¤¬Â£¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¼õ¾Þ¼Ô¤òÂåÉ½¤·¡¢ÊÆÂô»ÔÎ©ÆîÉô¾®³Ø¹»2Ç¯¤Î¿¢ÌÚ·ë°¦¤µ¤ó¤ÈÅ·Æ¸»ÔÎ©Ä¹²¬¾®³Ø¹»4Ç¯¤Îº£°æÍý½ï¤µ¤ó¡¢»³·Á»ÔÎ©ÂèÏ»Ãæ³Ø¹»2Ç¯¤Î¹â¶¶°ì²Ö¤µ¤ó¤Î3¿Í¤¬´¶ÁÛÊ¸¤òÏ¯ÆÉ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÆÂô»ÔÎ©ÆîÉô¾®2Ç¯¡¦¿¢ÌÚ·ë°¦¤µ¤ó
¡Ö¤¤Ã¤È¤µ¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬Á°¤Ë½Ð¤ÆÌÜÎ©¤Ä¤è¤ê¤â¼þ¤ê¤Î¿Í¤äÊª»ö¤ò¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯»Ù¤¨¤Æ¡¢ÎÉ¤µ¤ò°ú¤½Ð¤»¤ë¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¸À¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê¹Í¤¨¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
É½¾´¼°¤ÎÌÏÍÍ¤Ê¤É¤Ï¡¢ÍèÇ¯2·î¤ËYBC¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÆÃÊÌÈÖÁÈ¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¤·¤Þ¤¹¡£