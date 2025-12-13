¡Ö³«È¯»ñ¶â¤¬¿Ô¤¤ë¤È¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤â¾Ã¤¨¤ë¡×¡¡¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡¦¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ê2¡Ë
°ÂÁ´À¤ÏÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤·¤¿1980Ç¯Âå
¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡¦¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈ¾Ê¬¸«¤¿ÊÕ¤ê¤Ç¡¢¸½ºß¤³¤Î±¿±Ä¤òÅý³ç¤¹¤ë¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥±¥Ê¡¼¥É»á¤¬É½¤ì¤¿¡£¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤Î¥Æ¥¹¥È¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿·ÐÎò¤ò»ý¤ÄÈà¤Ï¡¢ÊÝÍ¤¹¤ë¥Þ¥·¥ó¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¹¤Ë°ú¤½Ð¤¹¤È¤¤¤¦ÀÕÌ³¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÈ¾À¤µª¤ËÅÏ¤ë³èÌö¡¡¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡¦¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡¡¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥óF1¤ÈGMA T.50¤â¡¡Á´112Ëç
¡Ö¥Þ¥·¥ó¤òÇäµÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢É¬¤ºÁö¤é¤»¤ë¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Ø´ÉÍý¤òÇ¤¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¥Þ¥·¥ó¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¡¢¥é¥Ã¥×¥¿¥¤¥à¤ò¹ï¤ó¤Ç¡¢½êÍÂÎ¸³¤òºÇ¹â¤Î¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦°ì¤Î¥«¡¼¥¯¥é¥Ö¤Î¤è¤¦¤Ë¡×
¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡¦¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥³¡¼¥Á¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡¢¥«¥ë¥ó¡¦¥Á¥ã¥ó¥É¥Ã¥¯»á¤È¡¢¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥ºBMW FW26 ¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¨¥É¥ì¥¹¥È¥ó¡ÊMax Edleston¡Ë
¤â¤ÈF1¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¥«¥ë¥ó¡¦¥Á¥ã¥ó¥É¥Ã¥¯»á¤Ï¡¢¥³¡¼¥Á¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÂ¿¤¯¤Î¸ÜµÒ¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤È¥À¥¦¥ó¥Õ¥©¡¼¥¹¤ò»ý¤Ä¥ì¡¼¥µ¡¼¤ò±¿Å¾¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£F3¥Þ¥·¥ó¤Ç¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¡¢¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é¥Þ¥·¥ó¤Ë´·¤ì¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡×
1980Ç¯Âå¤ÎÅ¸¼¨¥¨¥ê¥¢¤Ë¿Ê¤à¡£¤½¤ì°ÊÁ°¤Î¥Þ¥·¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¤Ä¤ÞÀè¤¬¥Õ¥í¥ó¥È¥¢¥¯¥¹¥ë¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤Ø¡¢¥«¥ë¥ó¤¬¿¨¤ì¤ë¡£1986Ç¯¤Ëµ¬Â§¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¡¢¥Ú¥À¥ë¤Ï¥¢¥¯¥¹¥ë¤è¤ê¸åÊý¤ËÇÛÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤¬µÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¡¢°ÂÁ´À¤ÏÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥Þ¥ó¥»¥ë¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¥Û¥ó¥À¡¦¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎFW11
¤½¤Îº¢¡¢¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡¦¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¦¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¼ÒÁÏ¶È¼Ô¤Î1¿Í¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º»á¤Ï¸øÆ»¤Ç¥¯¥é¥Ã¥·¥å¡£¼Ö°Ø»ÒÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¡Ê¥Û¥ó¥À¡¦¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¡ËFW11¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤Ï»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¬±¿Å¾¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢FW11B¤Ç¤¹¤Í¡£1987Ç¯¤Î±Ñ¹ñ¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ç¡¢¥Ê¥¤¥¸¥§¥ë¡Ê¡¦¥Þ¥ó¥»¥ë¡Ë¤µ¤ó¤¬Í¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å2Ç¯¤Û¤É¡¢¥Ç¥âÁö¹Ô¤µ¤»¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡×
1997Ç¯¤Ë¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥ô¥£¥ë¥Ì¡¼¥ô»á¤¬¶î¤Ã¤¿¡¢FW19¤Ë»Ä¤ë½ý¤ò»Øº¹¤¹¥«¥ë¥ó¡¦¥Á¥ã¥ó¥É¥Ã¥¯»á ¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¨¥É¥ì¥¹¥È¥ó¡ÊMax Edleston¡Ë
1992Ç¯¤ÎFW14B¤ÎÁ°¤Ç¡¢¥«¥ë¥ó¤ÏÂ¤ò»ß¤á¤ë¡£¡Ö¥Ê¥¤¥¸¥§¥ë¤µ¤ó¤Ï¶ÚÎÏ¤¬¶¯¤¯¡¢¥Þ¥·¥ó¤ò°µÅÝ¤¹¤ë¤Î¤ò¹¥¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤È¤â¤È½Å¤¿¤¤¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢¥À¥¦¥ó¥Õ¥©¡¼¥¹¤¬Áý¤¹¤Û¤É½Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡£Â¾¤è¤ê25mm¾®¤µ¤¤¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥Û¥¤¡¼¥ë¤ò»Øº¹¤¹¡£
¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥ô¥£¥ë¥Ì¡¼¥ô»á¤¬¶î¤Ã¤¿¡¢FW19¤â³°¤»¤Ê¤¤¡£¥ß¥Ï¥¨¥ë¡¦¥·¥å¡¼¥Þ¥Ã¥Ï»á¤È¤Î»àÆ®¤ÎËö¡¢1997Ç¯¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤òÃ¥¤Ã¤¿¥Þ¥·¥ó¤À¡£¤½¤ÎÀï¤¤¤Î½ý¤¬¡¢¥µ¥¤¥É¥Ý¥ó¥Ä¡¼¥ó¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿·Ê¹¤Ç¤ÏµìÍ§¤À¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿2¿Í¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥é¥¤¥Ð¥ë¤À¤Ã¤¿¡£
Â®¤µ¤ò»Ù¤¨¤¿2Ëürpm¤Þ¤Ç²ó¤ëBMW V10
ÅÁÀâ¤Î¥¢¥¤¥ë¥È¥ó¡¦¥»¥Ê»á¤¬¡¢1994Ç¯¤Î¥µ¥ó¥Þ¥ê¥Î¡¦¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÇÌ¿¤òÍî¤È¤·¤¿¡¢¥Þ¥·¥ó¤Î¥ì¥×¥ê¥«¤â¤¢¤ë¡£¤½¤Î¶á¤¯¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥¤¥â¥ó¡¦¥Ò¥ë»á¤¬¥É¥é¥¤¥Ö¤·¤¿1995Ç¯¼°FW17¤¬¾þ¤é¤ì¤ë¡£Æ¬Éô¤ÎÊÝ¸îµ»½Ñ¤¬ËÜ³ÊÅª¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î»ö¸Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¡£
21À¤µª¤Ë¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¥¨¥ó¥¸¥ó¡¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¢BMW¤ÈÄó·È¡£2Ëürpm¤Þ¤Ç²ó¤ëV10¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬Â®¤µ¤ò»Ù¤¨¤¿¡£¡Ö2003Ç¯¤ÎFW25¤Ï¡¢¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤¬¥¿¥¤¥È¥ë¸õÊä¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿ºÇ¸å¤Î¥Þ¥·¥ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡£Íâ2004Ç¯¤òÀï¤Ã¤¿FW26¤Ï¡¢1¾¡¤òÄÏ¤ó¤À¤Ë²á¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡¦¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÅý³ç¤¹¤ë¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥±¥Ê¡¼¥É»á¡Ê±¦¡Ë¤È¡¢¥³¡¼¥Á¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¥«¥ë¥ó¡¦¥Á¥ã¥ó¥É¥Ã¥¯»á¡Êº¸¡Ë ¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¨¥É¥ì¥¹¥È¥ó¡ÊMax Edleston¡Ë
¡ÖÄ¾¶á¤Î20Ç¯´Ö¤Ç¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤¬¾¡Íø¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢FW34¤Î1ÅÙ¤À¤±¡£³«È¯»ñ¶â¤¬¿Ô¤¤ë¤È¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Î»ñ¶â¤â¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡×¡£¥«¥ë¥ó¤¬²º¤ä¤«¤Ë¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤ÏF1¤òÄü¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡¦¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸¤ò¹½À®¤¹¤ë18Ì¾¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢Îò»ËÅª¤Ê¥Þ¥·¥ó¤ò¸åÀ¤¤Ë»Ä¤»¤ë¤è¤¦¡¢¿ÔÎÏ¤òÂ³¤±¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¶¨ÎÏ¡§¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥±¥Ê¡¼¥É»á¡¢¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡¦¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸
ÈÖ³°ÊÔ¡§¥«¥ë¥ó¤¬Áª¤Ö¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥ºF1
¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡¦¥Õ¥©¡¼¥É FW08B¡Ê1982Ç¯¼°¡Ë
À¤¤Ë¤âÄÁ¤·¤¤Ï»ÎØ¥Þ¥·¥ó¤Î¥Ç¥âÁö¹Ô¤Ï¡¢¶ÛÄ¥¤¬Â³¤¯¤é¤·¤¤¡£¡Ö°ìÀÚÂ¾¤ËÉôÉÊ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¿µ½Å¤Ë±¿Å¾¤·¤Þ¤¹¡£¥Æ¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Í¥¤·¤¯È¯¿Ê¤µ¤»¤ë¤è¤¦¿´¤¬¤±¤Æ¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥¢¤Ë½ÅÎÌ¤¬½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¢¥ó¥À¡¼¥¹¥Æ¥¢¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡¦¥ë¥Î¡¼ FW13B¡Ê1990Ç¯¼°¡Ë
¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡¦¥ë¥Î¡¼ FW13B¡Ê1990Ç¯¼°¡Ë
¡Ö¼«Ê¬¤¬ºÇ¤âÄ¹¤¯Áö¤é¤»¤¿¥Þ¥·¥ó¤Ç¤¹¡£¥Þ¥ê¥ª¡¦¥¢¥ó¥É¥ì¥Ã¥Æ¥£»á¤¬»Ä¤·¤¿Ì¾¸À¤ÎÄÌ¤ê¡¢ÃÏÌÌ¤ËµÛ¤¤ÉÕ¤¯¤è¤¦¤ËÁö¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥é¥¤¥É¤¹¤ë¥¹¥«¡¼¥È¤Ï¡¢¥³¥ê¥ó¡¦¥Á¥ã¥Ã¥×¥Þ¥ó¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë³×¿·Åª¤Êµ»½Ñ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤Î¶õÎÏ¥Á¡¼¥à¤¬´°À®ÅÙ¤ò¹â¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡¦¥ë¥Î¡¼ FW14B¡Ê1992Ç¯¼°¡Ë
¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤³¤Î¥Þ¥·¥ó¤¬Âç¹¥¤¡£¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥µ¥¹¤È¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬¼ÂÁõ¤µ¤ì¡¢Áö¹ÔÀÇ½¤Ï¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡¦¥Þ¥·¥ó¤ÎÃæ¤ÇºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¡£1992Ç¯¤Ë¤Ï10¾¡¤òÃ¥¤¤¤Þ¤·¤¿¡£V10¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï1Ëü5000rpm¤Þ¤Ç²ó¤ê¤Þ¤¹¡£¼Ö¹â¤ÎÄ´À°¤¬¡¢½ÅÍ×¤Ç¤¹¤Í¡×
¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥ºBMW FW26¡Ê2004Ç¯¼°¡Ë
¡Ö¥Ï¥¤¥°¥ê¥Ã¥×¤Ê¥¿¥¤¥ä¤È2Ëürpm¤ÎV10¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¡¢ºÇ¸å¤Î¥Þ¥·¥ó¤Ç¤·¤¿¡£ºÇ¹â½ÐÎÏ¤ÏÌó970ps¤Ç¡¢¼Ö½Å¤Ï605kg¡£¸½ºß¤Î¥Þ¥·¥ó¤Ï800ps¤Ç1000kg¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥ï¡¼¥¦¥¨¥¤¥È¥ì¥·¥ª¤Ï·å°ã¤¤¡£¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ñ¥Ö¥í¡¦¥â¥ó¥È¡¼¥ä¤µ¤ó¤¬¡¢1¾¡¤òÄÏ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×
²èÁü¶¨ÎÏ¡§¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥Ù¥¢¥ó¡ÊJames Bearne¡Ë