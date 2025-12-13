Áñ¸·¤Ê¥Û¡¼¥ë¤Ë100Âæ¤Î¤ªÊõ¡¡¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡¦¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ê1¡Ë¡¡ÄÁ¤Ê6ÎØ¥Þ¥·¥ó¤â
¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤ÎÈ¾À¤µª¤ËÅÏ¤ëF1¤Ç¤Î³èÌö
¥í¥ó¥É¥ó¤ÎÀ¾¡¢¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©¡¼¥É¥·¥ã¡¼½£¤ËµòÅÀ¤ò¹½¤¨¤ë¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤ÎÉßÃÏ¤Ë¤Ï¡¢À»°è¤È¸Æ¤Ù¤ë¥Û¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¡£¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡¦¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸¤¬Í¤¹¤ë¡¢100Âæ¤Û¤É¤Îµ®½Å¤ÊF1¥Þ¥·¥ó¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤À¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÈ¾À¤µª¤ËÅÏ¤ë³èÌö¡¡¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡¦¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡¡¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥óF1¤ÈGMA T.50¤â¡¡Á´112Ëç
¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡¦¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¦¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¼Ò¤ÎÁÏ¶È¼Ô¡¢¸Î¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º»á¤È¡¢¶¦Æ±ÁÏ¶È¼Ô¤Çµ»½Ñ¼Ô¤Î¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ø¥Ã¥É»á¤¬Î¨¤¤¤¿¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë¡¢È¾À¤µª¤ËÅÏ¤ë³èÌö¤ò¤Ä¤Ö¤µ¤Ë¼Â´¶¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ÎËØ¤É¤¬¡¢Áö¹Ô²ÄÇ½¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡¦¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÍÍ»Ò ¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¨¥É¥ì¥¹¥È¥ó¡ÊMax Edleston¡Ë
±Ñ¹ñÊÔ½¸Éô¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µF1¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¥«¥ë¥ó¡¦¥Á¥ã¥ó¥É¥Ã¥¯»á¡£¡Ö10Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¯¤µ¤ó¤ÎÂ©»Ò¡¢¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤µ¤ó¤¬¡¢¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡¦¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡£¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡ÖÈà¤Ï¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÎòÂå¤Î¥Þ¥·¥ó¤òÀ°Íý¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾ÝÄ§Åª¤Ê¥Þ¥·¥ó¤ò¡¢¥Ç¥âÁö¹Ô¤µ¤»¤¿¤¤¤È¤â´õË¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥«¡¼¥È¤Î¹ØÆþ¤ÏF1¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é
2010Ç¯¤Ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ÎF1¥Á¡¼¥à¡¢¥Ò¥¹¥Ñ¥Ë¥¢¡¦¥ì¡¼¥·¥ó¥°¡ÊHRT¡Ë¤Ø²Ã¤ï¤Ã¤¿¥«¥ë¥ó¤À¤¬¡¢¤½¤Î·ÐÎò¤Ï¾¯¤·ÆÃ¼ì¤À¡£¡Ö¥¤¥ó¥É¤Ë¤Ï¡¢¥´¡¼¥«¡¼¥È¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ÇF1¥ì¡¼¥¹¤¬Êü±Ç¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢1993Ç¯¤¬½é¤á¤Æ¤Ê¤¯¤é¤¤¡×
¡Ö¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ï¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬¿È¶á¤Ç¤·¤¿¡£Éã¡Ê¥ô¥£¥Ã¥¡¼¡¦¥Á¥ã¥ó¥É¥Ã¥¯»á¡Ë¤Ï¥é¥ê¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡£¥¤¥ó¥É½é¤Î¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤ò·úÀß¤·¤¿¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î1¿Í¤Ç¤¹¡×
¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡¦¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥³¡¼¥Á¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡¢¥«¥ë¥ó¡¦¥Á¥ã¥ó¥É¥Ã¥¯»á ¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¨¥É¥ì¥¹¥È¥ó¡ÊMax Edleston¡Ë
¡Ö¤ï¤¿¤·¤Ï¡¢2001Ç¯¤Ë¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é¡¦¥¢¥¸¥¢¤Ø»²Àï¡£F3¤ÈGP2¤ò¿ôÇ¯·Ð¸³¤·¡¢F1¤ËÄ©¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¡£¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥«¡¼¥È¤òÇã¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢F1¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é¤Ç¤¹¤è¡×¡£¤È¾Ð¤¦¡£
¡Ö½¼Ê¬¤Ê¥Æ¥¹¥È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÁêÅö¤Ê½¸ÃæÎÏ¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤¿¡£¼«Âð¤«¤é¶á¤«¤Ã¤¿¡¢¥«¡¼¥ÈÍÑ¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Þ¤Ç¤ÎÌó50km¤ò¼«Å¾¼Ö¤ÇÁö¤ê¡¢¥ì¡¼¥¹¤ò2»þ´ÖÀï¤¤½ª¤¨¤Æ¡¢¼«Å¾¼Ö¤Çµ¢¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
¥ê¥¢¤Ë¥¿¥¤¥ä4ËÜ¤¬ÊÂ¤ó¤ÀFW08B
¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ë¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¥Û¡¼¥ë¤ò¡¢¥«¥ë¥ó¤¬°ÆÆâ¤¹¤ë¡£Å·°æ¤ÎÄã¤¤¶õ´Ö¤Ø¡¢Ç¯Âå½ç¤ËF1¥Þ¥·¥ó¤¬ÊÂ¤Ö¡£Ç¯¼°¤È¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡¢ÀïÀÓ¤ò¼¨¤¹¥Ñ¥Í¥ë¤¬¡¢¤½¤ÎÎÙ¤Ë¤¢¤ë¡£Áñ¸·¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¡¢¿È¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ë¡£Ãæ³ØÀ¸¤é¤·¤¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¹¤é¡¢ÀÅ¤«¤Ë¸«Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÁÏÀß¤Ë¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¤Ï¿¼¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÈà¤ÏÀâÌÀ¤¹¤ë¡£¡Ö¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤Î»Ï¤Þ¤ê¤È¤¤¤¨¤ë¡¢¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ø¥Ã¥É»þÂå¤òÈ¿±Ç¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤ÇÈà¤¬¼ê³Ý¤±¤¿ºÇ½é¤Î¥Þ¥·¥ó¡¢FW06¤«¤éÅ¸¼¨¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡¦¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÍÍ»Ò ¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¨¥É¥ì¥¹¥È¥ó¡ÊMax Edleston¡Ë
¡Ö½é¤á¤ÆÍ¥¾¡¤·¤¿FW07¤¬Â³¤¡¢¥¢¥é¥ó¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º»á¤¬¶î¤Ã¤¿1980Ç¯¼°¤ÎFW07B¡¢¥³¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¥º¡¦¥¿¥¤¥È¥ë¤òÄÏ¤ó¤À1981Ç¯¤ÎFW07C¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡×
1982Ç¯¼°¤Î¥Þ¥·¥ó¡¢FW08B¤ÏÉ¬¸«¡£Á´Ä¹¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤ÉÄ¹¤¯¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤Î2ËÜ¤Î¥¿¥¤¥ä¤ÏÉáÄÌ¤À¤¬¡¢¥ê¥¢¤Ë¤Ï4ËÜÊÂ¤Ö¡£Â¾¤ò°µÅÝ¤¹¤ë¤Û¤ÉÂ®¤«¤Ã¤¿¤È¡¢¥«¥ë¥ó¤ÏÏÃ¤¹¡£¡Ö¶õµ¤Äñ¹³¤¬¾®¤µ¤¯¡¢Ä¹¤¤¥Õ¥í¥¢¤Ç¥À¥¦¥ó¥Õ¥©¡¼¥¹¤¬Áý¤·¤Æ¡¢»ÍÎØ¤Ç¶îÆ°¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡×
´ûÀ®³µÇ°¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤Ä©Àï
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¤¹¤°¤ËÆÜºÃ¤·¤¿¡£¡Ö¡ÊF1³¦¤Î½ÅÄÃ¡¢¡Ë¥Ð¡¼¥Ë¡¼¡¦¥¨¥¯¥ì¥¹¥È¥ó¤µ¤ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï¶Ø»ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¤µ¤ó¤Ï·ãÅÜ¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢º£»×¤¨¤ÐÀµ¤·¤¤È½ÃÇ¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¤Í¡£¥³¥¹¥È¤¬ÁýÂç¤·¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¤«¤é¡×
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢FW08B¤Ï¥«¥ë¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î1Âæ¡£¡ÖF1¤Î³Ë¤Ï¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£°ÛÃ¼»ùÅª¤Êµ»½Ñ¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢´ûÀ®³µÇ°¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤Ä©Àï¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡¦¥Õ¥©¡¼¥É FW08B¡Ê1982Ç¯¼°¡Ë
¤½¤Î¸þ¤«¤¤¤ËFW07¤¬Ää¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö1979Ç¯¤ËÉ÷Æ¶¼Â¸³¤µ¤ì¤¿¥Þ¥·¥ó¤Ç¤¹¡£1980Ç¯¤ÏÍ¾Íµ¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¡¢¹¬±¿¤¬Ì£Êý¤·¿®ÍêÀ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢1981Ç¯¤âÍ¥¾¡¤Ç¤¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡£¤³¤Î¥Þ¥·¥ó¤ËºÜ¤ë¡¢¥Õ¥©¡¼¥ÉÀ½DFV V8¥¨¥ó¥¸¥ó¤âÈà¤Ï¹¥¤¤À¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡ÖÅÅ»Òµ¡´ï¤Î¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¡Ê1992Ç¯¤Î¡ËFW14B¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤ÈÃ±½ã¡£¿ÞÌÌ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÃÎÅªºâ»º¤âÊÝÍ¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¥Þ¥·¥ó¤âºÆÀ½ºî¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¤µ¤ó¤ËÅÅÏÃ¤¹¤ì¤Ð³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
²èÁü¶¨ÎÏ¡§¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥Ù¥¢¥ó¡ÊJames Bearne¡Ë
¤³¤ÎÂ³¤¤Ï¡¢¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡¦¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ê2¡Ë¤Ë¤Æ¡£