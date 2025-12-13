¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¡Ö¤¹¤´¤¯¤Ê¤¤¡©¤¢¤Î¥¿¥¤¥×¤Ç¡×£µÇ¯Ï¢Â³£Í¡Ý£±·è¾¡¤Î¸åÇÚ¤òÀä»¿¡ÖËâµå¤Ë¸«¤¨¤ÆÄ¾µå¤Ê¤Î¤«¤Ê¡×
¡¡¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤¬£±£±Æü¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿£Ô£Â£Ó¥é¥¸¥ª¡Ö£Ê£Õ£Î£Ë¡¡¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤Î¥á¥¬¥Í¤Ó¤¤¤¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈËÁÆ¬¡¢¼«¿È¤é¤¬½Ð±é¤·¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Í£Á£Î£Ú£Á£É¡¡£²£°£²£µ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿£²¿Í¡£ÈÖÁÈÆâ¤ÇÈäÏª¤·¤¿¥Í¥¿¤Ï½êÂ°»öÌ³½ê¡Ö¿ÍÎÏ¼Ë¡×¼çºÅ¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç»öÁ°¤Ë»î¤·¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ë¤ÏÆ±»öÌ³½ê¤Î¸åÇÚ¡¦¿¿¶õ¥¸¥§¥·¥«¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ìðºî¤Ï¡Ö¿¿¶õ¥¸¥§¥·¥«¤Ï¤¢¤Ã¤Á¡Ê£Í¡Ý£±¡Ë¤Î·è¾¡¤¤¤Ã¤¿¤â¤ó¤Í¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤è¤Í¡£¤¹¤´¤¯¤Ê¤¤¡©¤¢¤Î¥¿¥¤¥×¤Ç¡£¥¶¡¦Ì¡ºÍ»Õ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤¢¤Î¥¿¥¤¥×¤Ç¡£°ÂÄê´¶½Ð¤¹¤ÎÆñ¤·¤¤¥Í¥¿¤À¤è¤Í¡©¡×¤È¡¢£µÇ¯Ï¢Â³¤Ç£Í¡Ý£±¥°¥é¥ó¥×¥ê·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¸åÇÚ¤òÀä»¿¡£¾®ÌÚ¤â¡Ö¤¹¤´¤¤¤è¤Ê¡¢¤¢¤ó¤Ê¤ó¤Ç¡£¤¢¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤À¤¾¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¤½¤í¤¨¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÌðºî¤Ï¡Ö¹¶¤á¤¿¥Í¥¿¤Ê¤ó¤À¤¼¡£Á´Á³ÃÖ¤¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Í¥¿¡£¤¢¤¤¤Ä¤é¡¢°ìÈÖ¤¹¤´¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¡¢¿¿¶õ¥¸¥§¥·¥«¤¬ÆÈÆÃ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤òÊø¤¹¤³¤È¤Ê¤¯·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¶ÃÃ²¡£¾®ÌÚ¤Î¡Ö¡Ê¥Í¥¿¤¬¡ËÊÑ²½µå¤¹¤®¤ë¤â¤ó¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¼õ¤±¡¢¡ÖËâµå¤À¤è¤Í¡¢Ëâµå¡£¤Ç¤âËâµå¤Ë¸«¤¨¤ÆÄ¾µå¤Ê¤Î¤«¤Ê¡©Ä¾µå¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é£µ²óÏ¢Â³¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡£¤½¤ó¤Ê´Å¤¤¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¤Í¡£ÊÑ²½µå¤Ç¤µ¡¢£µ²ó¤âÏ¢Â³¤Ç¤¤¤±¤ë¤Û¤É¡¢¤¢¤Î¡Ê£Í¡Ý£±¤Î¡ËÍ½Áª¤Ï¡×¤È¡¢¸«²ò¤ò¸ì¤ê¡¢¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Í¡×¤È¡¢Í¥¾¡¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤¿¡£