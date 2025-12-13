¡Ú¹â»Ô¼«Ì±¡ÛµÄ°÷ºï¸ºÊüÃÖ¤ËÊ°³´¤¹¤ëµÈÂ¼ÂåÉ½¤Ë¢ª¼«Ì±ÂçÂÇ·â¤Î´ë¶È¸¥¶âµ¬À©¤Ë»¿À®¤·¤¿¤é¡©¡¡»ØÅ¦Â³¡¹¡¢»¿À®Â¿¿ô¤Ç¼«Ì±ÉÃ»¦¡Ö¤¹¤°²Ä·è¡×¡Ö°Ý¿·»¿À®¤Ç¤¹¤°½ª¤ï¤ë¡×
¡¡ÆüËÜ°Ý¿·¡¦µÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¤¬¡¢¹â»Ô¼«Ì±¤È¤ÎÏ¢Î©¤ÎÀäÂÐ¾ò·ï¤Ë·Ç¤²¤¿½°±¡µÄ°÷¤ÎµÄ°÷Äê¿ô£±³äºï¸º¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢Î×»þ¹ñ²ñ¤ÇÄó½Ð¤·¤¿Äê¿ôºï¸ºË¡°Æ¤¬¿³µÄ¤¹¤é¤µ¤ì¤º¤Ë»þ´ÖÀÚ¤ì¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤ÆÌÔÈ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Î×»þ¹ñ²ñ¤Î²ñ´üËö¤¬£±£·Æü¤ËÇ÷¤ê¡¢£ØÅê¹Æ¤Ç¤â¡Ö¿³µÄ¤¹¤é¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡ÊËÍ¤Ï»¿À®¡¢È¿ÂÐ¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡¢¿³µÄ¡¢µÄÏÀ¤·¤Æ¡¢·ëÏÀ¤ò¤À¤¹¤Ù¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¡Ë¡¢Àè¹Ô¤·¤Æ¿³µÄ¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶ÈÃÄÂÎ¸¥¶â¤ÎË¡°Æ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¤È¤ÎÌîÅÞ¤Î¼çÄ¥¤À¤¬¡¢¤É¤¦¤ä¤é¡¢¤½¤Î´ë¶ÈÃÄÂÎ¸¥¶âË¡°Æ¤â¤³¤Î¹ñ²ñ¤Ç¤Ï·ëÏÀ¤ò¤À¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£¤È¤ó¤ÀÃãÈÖ·à¤À¤è¡×¤ÈÈãÈ½¡£
¡¡¡Ö»þ´Ö¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢£±£·Æü¤Î²ñ´ü¤ò±äÄ¹¤·¤¿¤é¤¤¤¤¡£´ë¶ÈÃÄÂÎ¸¥¶âË¡°Æ¡¢Äê¿ôºï¸ºË¡°Æ¡¢ÆâÍÆ¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¡£È½ÃÇ¤»¤º¤Ë½ª¤ï¤ë¤Î¤«¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Äê¿ôºï¸ºË¡°Æ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢À¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤Ï»¿À®Â¿¿ô¤Î·ë²Ì¤¬Â¿¤¯Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼«Ì±¤Ë¤âÈ¿ÂÐ°Õ¸«¤¬Â¿¤¯¡¢¾ã³²¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢µÈÂ¼ÂåÉ½¤ÎÅê¹Æ¤Ê¤É¤Ë¤Ï¡¢¸µ¡¹°Ý¿·¤¬´ë¶ÈÃÄÂÎ¸¥¶â¤Î¶Ø»ß¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼«Ì±¤È¤ÎÏ¢Î©¤ò¼õ¤±·ëÏÀÀèÁ÷¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¹ñÌ±Ì±¼ç¤È¸øÌÀ¤¬Äó½Ð¤·¡¢¼«Ì±¤¬Äñ¹³¤¹¤ë¹½¿Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö´ë¶ÈÃÄÂÎ¸¥¶âµ¬À©¶¯²½Ë¡°Æ¡×¤Ë¡Ö»¿À®¤·¤¿¤é¡©¡×¤È¤Î»ØÅ¦¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö´ë¶ÈÃÄÂÎ¸¥¶â¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°Ý¿·¤¬¸øÌÀ¡¢¹ñÌ±¤Ë¾è¤ì¤Ð·èÃå¤Ä¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö°Ý¿·¤¬ÁÇÄ¾¤Ë»¿À®¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢µÄ°÷ºï¸ºË¡°Æ¤Ï²Ä·è¤¹¤ë¡×¡Ö´ë¶ÈÃÄÂÎ¸¥¶â¤Î¼õ¤±¼êµ¬À©¤Ë»¿À®¤¹¤ì¤Ð¡¡²Ä·è¤·¤Æ¤¹¤°¤Ë½èÍý¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¡µÄ°÷Äê¿ôºï¸º¤Ë½çÈÖ²ó¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤è¡×¡Ö¤µ¤Ã¤µ¤È´ë¶ÈÃÄÂÎ¸¥¶â¤Î¼õ¤±¼êµ¬À©Ë¡°Æ¤Ë»¿À®¤¹¤ë°Õ»×¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤éÎÉ¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¡Ö°Ý¿·¤¬´ë¶ÈÃÄÂÎ¸¥¶â¤Îµ¬À©¤Ë»¿À®¤·¤Ê¤¤¤Î¤¬°¤¤¤À¤±¤Ç¤Ï¡©¡×¡Ö°Ý¿·¤¬»¿À®¤·¤¿¤é¤¹¤°¤Ë½ª¤ï¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È¤Î°Õ¸«¤âÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£