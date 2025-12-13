Æîµþ»ö·ï£¸£¸Ç¯¼°Åµ¡Ö¤¤¤«¤Ê¤ë·³¹ñ¼çµÁ¤ÎÉü³è¤âµö¤µ¤Ê¤¤¡×¡ÄÆüÃæ´Ø·¸¤ËÁ°¸þ¤¤ÊÈ¯¸À¤ÏÌµ¤·
¡¡¡ÚÆîµþ¡ÊÃæ¹ñ¹¾ÁÉ¾Ê¡Ë¡áÅÄÂ¼ÈþÊæ¡ÛµìÆüËÜ·³¤Ë¤è¤ë¡ÖÆîµþ»ö·ï¡×¡Ê£±£¹£³£·Ç¯¡Ë¤ÎÈ¯À¸Æü¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬À©Äê¤·¤¿¡Ö¹ñ²È°¥ÅéÆü¡×¤ÎµÇ°¹Ô»ö¤¬£±£³Æü¡¢Æîµþ¤Î¡ÖÆîµþÂçµÔ»¦µÇ°´Û¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ïº£Ç¯¤ò¡Ö¹³ÆüÀïÁè¾¡Íø£¸£°Ç¯¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤ë¤¬¡¢½¬¶áÊ¿¡Ê¥·¡¼¥¸¥ó¥Ô¥ó¡Ë¹ñ²È¼çÀÊ¤é¶¦»ºÅÞºÇ¹â»ØÆ³Éô¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï½ÐÀÊ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡À¯¸¢¤òÂåÉ½¤·¤Æ½ÐÀÊ¤·¤¿ÀÐÂÙÊö¡Ê¥·¡¼¥¿¥¤¥Õ¥©¥ó¡Ë¡¦ÅÞÃæ±ûÁÈ¿¥ÉôÄ¹¤Ï¡Ö¤¤¤«¤Ê¤ë·³¹ñ¼çµÁ¤ÎÉü³è¤âµö¤µ¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¯¸À¤·¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ÎÂæÏÑÍ»ö¤ò½ä¤ë¹ñ²ñÅúÊÛ¤òÇ°Æ¬¤ËÆüËÜ¤ò¤±¤óÀ©¤·¤¿¡£ÎãÇ¯¡¢¡Ö°ÂÄê¤·¤¿ÃæÆü´Ø·¸¤òÃÛ¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÆüÃæ´Ø·¸¤ËÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¤½¤¦¤·¤¿È¯¸À¤ÏÌµ¤«¤Ã¤¿¡£
