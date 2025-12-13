¡Ø¥¢¥Ð¥¿¡¼¡§¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¢¥Ã¥·¥å¡ÙËÜÊÔ±ÇÁü2ËÜ¡õ¡È»Ë¾åºÇ¹â¤Î3D¡É¤Ë¿Ì¤¨¤ëTHE RAMPAGE½Ð±éCM
¡¡Á´À¤³¦ÎòÂå¶½¹Ô¼ýÆþ1°Ì¤Î¶â»úÅã¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¡Ø¥¢¥Ð¥¿¡¼¡Ù¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¡Ø¥¢¥Ð¥¿¡¼¡§¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¢¥Ã¥·¥å¡Ù¡Ê12·î19Æü¡¢ÆüÊÆÆ±»þ¸ø³«¡Ë¤è¤ê¡¢Êª¸ì¤Î³Ë¿´¤ËÇ÷¤ëËÜÊÔ±ÇÁü2ËÜ¤È¡¢ÆüËÜÈÇ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤È¤Ê¤ëTHE RAMPAGE½Ð±é¤Î¡Ö3D±Ç²è ÂÎ´¶CM¡×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ÁÓ¼º¤ÎÄË¤ß¤Ë¤µ¤¤¤Ê¤Þ¤ì¤ë¥¸¥§¥¤¥¯¡õ¥Í¥¤¥Æ¥£¥ê¡¢¤½¤·¤Æ¥·¥ê¡¼¥º»Ë¾åºÇÂç¤Î¶¼°Ò¤È¤Ê¤ë¥ô¥¡¥é¥ó¡õ¥¯¥ª¥ê¥Ã¥Á¤Î¶¦Æ®¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Ûµ»öÆâ¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ëËÜÊÔ±ÇÁü2ËÜ¡õCM±ÇÁü
¡¡1ºîÌÜ¡Ø¥¢¥Ð¥¿¡¼¡Ù¡Ê2009Ç¯¡Ë¤ÎÉñÂæ¤ÏÀ¾Îñ2154Ç¯¡£ÃÏµå¤Î»ñ¸»¤¬¸Ï³é¤·¡¢ÌÇË´¤Î´íµ¡¤ËÉÎ¤·¤¿¿ÍÎà¤Ï¡¢5¸÷Ç¯Î¥¤ì¤¿¿À¤ÎÀ±¥Ñ¥ó¥É¥é¤Ëµ®½Å¤Ê¹ÛÊª»ñ¸»¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÈ¯¸«¡£¿Í´Ö¤¬¥Ñ¥ó¥É¥é¤Î´Ä¶¤ËÅ¬±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Àè½»Ì±Â²¥Ê¥ô¥£¤È¿Í´Ö¤ÎDNA¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ÆùÂÎ¡Ö¥¢¥Ð¥¿¡¼¡×¤ò³«È¯¤¹¤ë¡£ÀïÃÏ¤ÇÎ¾Â¤òÉé½ý¤·¡¢À¸¤¤ë´õË¾¤ò¸«¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸µ³¤Ê¼Ââ¤Î¥¸¥§¥¤¥¯¡¦¥µ¥ê¡¼¡Ê±é¡§¥µ¥à¡¦¥ï¡¼¥·¥ó¥È¥ó¡Ë¤Ï¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿·»¤ËÂå¤ï¤ê¡Ö¥¢¥Ð¥¿¡¼¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥Ñ¥ó¥É¥é¤ËÀøÆþ¡£¥Ê¥ô¥£¤Î½÷À¥Í¥¤¥Æ¥£¥ê¡Ê±é¡§¥¾¡¼¥¤¡¦¥µ¥ë¥À¥Ê¡Ë¤ÈÎø¤ËÍî¤Á¤¿¥¸¥§¥¤¥¯¤Ï¡¢¥Ê¥ô¥£¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÉðÎÏ¹Ô»È¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¿ÍÎà¤ÈÀï¤¦¤³¤È¤òÁªÂò¤·¤¿¡£
¡¡2ºîÌÜ¡Ø¥¢¥Ð¥¿¡¼¡§¥¦¥§¥¤¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥§¥¤¥¯¤È¥Í¥¤¥Æ¥£¥ê¤Ï²ÈÂ²¤òÃÛ¤¡¢¥¥ê¡Ê±é¡§¥·¥¬¡¼¥Ë¡¼¡¦¥¦¥£¡¼¥Ð¡¼¡Ë¤ä¥í¥¢¥¯¡Ê±é¡§¥Ö¥ê¥Æ¥ó¡¦¥À¥ë¥È¥ó¡Ë¤é»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÈÊ¿ÏÂ¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥¸¥§¥¤¥¯¤Î¸µ¾å»Ê¥¯¥ª¥ê¥Ã¥Á¡Ê±é¡§¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¥ó¡¦¥é¥ó¥°¡ËÎ¨¤¤¤ë¿ÍÎà¤¬ºÆ¤Ó¥Ñ¥ó¥É¥é¤Ë¿¯¹¶¤·¡¢¿ÀÀ»¤Ê¿¹¤òÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥¸¥§¥¤¥¯¤¿¤Á¤Ï¤½¤ÎÀè¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¡È³¤¤ÎÉôÂ²¡É¤È¶¦Æ®¤·¡¢¿ÍÎà¤òÂà¤±¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£¤·¤«¤·¡¢Ä¹ÃË¤ò¼º¤¦¤È¤¤¤¦Âç¤¤Êµ¾À·¤òÊ§¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿ËÜÊÔ±ÇÁü¤Î1¤Ä¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥§¥¤¥¯¤È¥Í¥¤¥Æ¥£¥ê¤¬¿¼¤¤Èá¤·¤ß¤Ë¼ü¤ï¤ì¤ë»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â²ÈÂ²¤ò¼é¤ë¤¿¤áºÆ¤ÓÀï¤¦·è°Õ¤ò¸Ç¤á¤ë¥¸¥§¥¤¥¯¤ËÂÐ¤·¡¢¡Öº£¤Î»ä¤Ë¤Ï²¿¤â¤Ê¤¤¡×¤ÈÎÏ¤Ê¤¯¸ì¤ë¥Í¥¤¥Æ¥£¥ê¡£Èà½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Í£°ì¤Î»Ù¤¨¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥Ñ¥ó¥É¥é¤ÎÄ´ÏÂ¤ò»Ê¤ëÂ¸ºß¡È¥¨¥¤¥ï¡É¤À¤¬¡½¡½¡£
¡¡¥Í¥¤¥Æ¥£¥ê¤ò±é¤¸¤¿¥¾¡¼¥¤¤Ï¡ÖÈà½÷¤Ï¤«¤í¤¦¤¸¤Æ»ý¤Á¤³¤¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¿´¤ÏÈá¤·¤ß¤ÇËþ¤¿¤µ¤ì¡¢¤â¤Ï¤äÅú¤¨¤ò¸«½Ð¤»¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤¬²¿¤¬É¬Í×¤«Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£°¦¤¬Á´¤Æ¤ò¹îÉþ¤¹¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¥Í¥¤¥Æ¥£¥ê¤Î¿´¶¤òÂåÊÛ¡£¥¸¥§¥¤¥¯¤È¥Í¥¤¥Æ¥£¥ê¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë±¿Ì¿¤È¤Ï¡©¥·¥ê¡¼¥º¶þ»Ø¤Î¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊÅ¸³«¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¡£
¡¡2ËÜÌÜ¤Î±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Ã¥·¥åÂ²¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¦¥ô¥¡¥é¥ó¡Ê±é¡§¥¦¡¼¥Ê¡¦¥Á¥ã¥Ã¥×¥ê¥ó¡Ë¤¬ËÜ³ÊÅª¤ËÅÐ¾ì¡£ÍÄ¤¤º¢¤Ë¸Î¶¿¤ò¼º¤¤¡¢¡È¥¨¥¤¥ï¤¬²¿¤â¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡É¤È¤¤¤¦ÅÜ¤ê¤«¤é¥Ñ¥ó¥É¥é¤òÁþ°¤¹¤ëÈà½÷¤Ï¡¢Ê¼¤ò±ê¤ËÊñ¤ó¤ÇÆÍ¿Ê¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢¶§Ë½¤ÊÀïË¡¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤¿¤á¤é¤ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥ô¥¡¥é¥ó¤¬½Ð²ñ¤¦¤Î¤¬¡¢¥¸¥§¥¤¥¯¤Ø¤ÎÉü½²¿´¤òÇ³¤ä¤·Â³¤±¤ë¥¯¥ª¥ê¥Ã¥Á¤À¡£±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥ª¥ê¥Ã¥Á¤Ç¤µ¤¨°µÅÝ¤¹¤ë¥ô¥¡¥é¥ó¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢¤½¤ÎÎÏ¤òÍß¤·¤¿¥¯¥ª¥ê¥Ã¥Á¤Ï¡¢¥ô¥¡¥é¥ó¤Ë¶¦Æ®¤ò¿½¤·Æþ¤ì¤ë¡£¥Ê¥ô¥£¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¿ÍÎà¤È¼ê¤òÁÈ¤à¥ô¥¡¥é¥ó¤¬¡¢°µÅÝÅª¤Ê·³»öÎÏ¤È¤È¤â¤Ë¥¸¥§¥¤¥¯°ì²È¤Ø½±¤¤¤«¤«¤ë¡£·èÀï¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥ººÇÂçµé¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬³Î¼Â¤À¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö3D±Ç²è ÂÎ´¶CM¡×¤Ë¤Ï¡¢¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥¥ã¥á¥í¥ó´ÆÆÄ¤ÎºîÉÊ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ëTHE RAMPAGE¤ÎµÈÌîËÌ¿Í¡¢¿Ø¡¢Æ£¸¶¼ù¤Î3¿Í¤¬½Ð±é¡£3D±ÇÁü¤Î°µÅÝÅª¿Ê²½¤òÁ´¿È¤ÇÂÎ´¶¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿Ø¤Ï¡ÖÁ°ºî¡¦Á°¡¹ºî¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿²Ð¤Î¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¡¢¤è¤êÇÉ¼ê¤µ¤âÁý¤·¤Æ¿·ºî¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯¤Æ¸«¤Æ¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÇ®¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡£Æ£¸¶¤â¡Ö¿å¤·¤Ö¤¤òÍá¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸ì¤ë¤Ê¤É¡¢²¹ÅÙ¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê±ÇÁü±é½Ð¤òÀä»¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ë¥¹¥Ú¥¯¥¿¥¯¥ë¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¿¼¤Þ¤ëË×Æþ´¶¤Ë¤â´¶Æ°¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µÈÌî¤Ï¡Ö¹¶·â¤¬ËÜÅö¤ËÈô¤ó¤Ç¤¤¿¤ê¤È¤«²Ð²Ö¤¬Éâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤ì¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¡¢·à¾ì¤ÎÂç²èÌÌ¤Ç¤Î´Õ¾Þ¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë»Ë¾åºÇ¹â¤È¸Æ¤ÓÀ¼¹â¤¤ËÜºî¤Î3DÂÎ¸³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µÈÌî¤Ï¡Ö¡Ø¥¢¥Ð¥¿¡¼¡Ù¤Î¤¿¤á¤Ë3D¥á¥¬¥Í¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¡×¡¢¿Ø¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯Ë×Æþ´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÉáÄÌ¤Ë±Ç²è¸«¤ë»þ¤È¤½¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ËÆþ¤ê¹þ¤á¤ëÅÙ¹ç¤¤¤¬Á´¤¯ÊÑ¤ï¤ë¡×¡¢Æ£¸¶¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤â¥¢¥Ð¥¿¡¼¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¢¤Î±ÇÁüÈþ¡×¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÇ®¤¤¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤ËºÆ¤ÓÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¥¸¥§¥¤¥¯¡¢¤½¤·¤Æ¡È±ê¤ÎÎÏ¡É¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¥ô¥¡¥é¥ó¤¬°ú¤µ¯¤³¤¹¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤Àï¤¤¡£¤½¤Î·ëËö¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤ò°¦¤¹¤ëÁ´¤Æ¤Î´ÑµÒ¤Ë¡È°µÅÝÅª¤Ê¾×·â¡É¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
