¡Ú¥Ü¡¼¥È¡Û¹¾¸ÍÀî¥ë¡¼¥¡¼£Ó¡¡Æ£ÅÄ½ÓÍ´¤¬»îÎý¤ò¾è¤ê±Û¤¨Í¥½Ð¡ªÂÎ¤ÏÄË¤¯¤Æ¤â¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¥À¥á¡¼¥¸¤Ê¤¯½é£Ö¤Ø»ë³¦ÎÉ¹¥¡£
¡¡¡Ö¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¡¦£Ê£Ì£ÃÇÕ¥ë¡¼¥¡¼¥·¥ê¡¼¥ºÂè£²£³Àï¡×¡Ê£±£³Æü¡¢¹¾¸ÍÀî¡Ë
¡¡Æ£ÅÄ½ÓÍ´¡Ê£²£³¡Ë¡áÅìµþ¡¦£±£²£¹´ü¡¦£Á£²¡á¤¬»îÎý¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ÆÍ¥½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£½àÍ¥Á°¤Î£µÆüÌÜ£³£Ò¤ÇÅ¾Ê¤¡ÊÁª¼êÀÕÇ¤³°¡Ë¡£º¸ÏÓ¤ÎÂÇËÐ¤Ê¤É¥À¥á¡¼¥¸¤òÉé¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â½àÍ¥£±£±£Ò¤ò¥¤¥óÆ¨¤²²÷¾¡¡£¡Ö¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£¿åÌÌ¤Ë¹Ô¤±¤Ð¡ÊÄË¤ß¤Ï¡Ëµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¶»¤ò¤Ê¤Ç²¼¤í¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤Ï¥À¥á¡¼¥¸¤Ï¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£¡Ö¤à¤·¤í²ó¤êÂ¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£È¿±þ¤ÎÎÉ¤µ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡££Ó¤«¤é¤â¿¤ÓÊÖ¤·¤¿¡×¡£Èá´ê¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼½é£Ö¤ØÂÖÀª¤ËÉÔ°Â¤Ï¤Ê¤·¡£¡ÖÃÝ²¼¡ÊÂç¼ù¡áÊ¡²¬¡Ë¤µ¤ó¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤¿¤¤¡£º¹¤·¤Ç¤â¤Þ¤¯¤ê¤Ç¤â¹Ô¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¡££²¥³¡¼¥¹¤«¤é¼«ºß¤Ë·è¤á¤ë¡£