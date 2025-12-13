ËÌÆüËÜ¤ÈËÌÎ¦¤Ç½µÌÀ¤±¤Ë¤«¤±Âç¹Ó¤ì¤«¡Ä¤¢¤¹ËÌ³¤Æ»¡¦ÅìËÌ¡¦ËÌÎ¦¤Ç¡ÈÂæÉ÷ÊÂ¤ß¡ÉË½É÷¤Î¶²¤ì¡¡ÃÏ¿Ì¤Îµ¯¤¤¿ÀÄ¿¹¤Ç¤ÏÂç±«¶²¤ì
È¯Ã£¤¹¤ëÄãµ¤°µ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ËÌÆüËÜ¤ÈËÌÎ¦¤Ç¤Ï½µÌÀ¤±¤Ë¤«¤±¤ÆÂç¹Ó¤ì¤È¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿13Æü¤ÏËÌ³¤Æ»¤ÇÉ¹ÅÀ²¼24.7ÅÙ¤Þ¤Ç²¼¤¬¤ê¡¢Á´¹ñ¤Çº£¥·¡¼¥º¥ó°ìÈÖ¤Î´¨¤µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
14Æü¤«¤éÄãµ¤°µ¤¬µÞÈ¯Ã£¤·¤Ê¤¬¤éËÌ¾å¤·¡¢ËÌÆüËÜ¤òÃæ¿´¤ËÂç¹Ó¤ì¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
14ÆüÍ¼Êý¤«¤éÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÀã¤ÎÎÌ¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ç70cm¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÉ÷¤â¶¯¤Þ¤ê¡¢14Æü¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ëºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤ÏËÌ³¤Æ»¤Ç40¥á¡¼¥È¥ë¡¢ÅìËÌ¤äËÌÎ¦¤Ç35¥á¡¼¥È¥ë¤Ê¤É¤ÈÂæÉ÷ÊÂ¤ß¤ÎË½É÷¤¬¿á¤¯¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¶¯¤¤ÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿ÀÄ¿¹¸©¤Ê¤É¤Ç¤ÏÂç±«¤Î¶²¤ì¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤Ê¤É¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢13ÆüÄ«¤ÏËÌ³¤Æ»¤Ç¸·¤·¤¤Îä¤¨¹þ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇÄãµ¤²¹¤ÏËÌ³¤Æ»¡¦Î¦ÊÌÄ®¤ÇÉ¹ÅÀ²¼24.7ÅÙ¤ò´ÑÂ¬¤·¡¢Á´¹ñ¤Çº£¥·¡¼¥º¥ó°ìÈÖ¤Î´¨¤µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£