½©¸µ¹¯»á¤¬Áí¹ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë11¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¢WHITE SCORPION¤¬13Æü¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼2¼þÇ¯µÇ°¥é¥¤¥Ö¤òÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡£AOI¡Ê21¡Ë¤¬¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¢ALLY¡Ê25¡Ë¡¢COCO¡Ê19¡Ë¤¬Éû¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂç¤¤ÊÀ¼±ç¤ÎÃæ¡¢AOI¤Ï¡Ö¤³¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ò¼é¤Ã¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¤¤µ¤ì¤Æ¡¢Áª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿°Ê¾å¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÇº¤ó¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¡¢Á°¤Ë¿Ê¤ßÂ³¤±¤ë³Ð¸ç¤ò¤â¤Ã¤ÆÁ´ÎÏ¤ÇÅØ¤á¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£
ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇµÙÍÜ¤·¤Æ¤¤¤¿ACE¡Ê19¡Ë¤¬1¥«·î¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¡¼¡ª¡×¤ÎÀ¼¤Ë¡Ö¿´ÇÛ¤ò¤¹¤´¤¯¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡×¤ÈÎÞ¤·¡¢¡ÖÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Ë11¿Í¤Ç¤³¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤Î´é¤¬¸«¤ì¤Æ¤¹¤´¤¯¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¥»¥«¥ó¥É¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖCorner of my heart¡×¤Î¼ýÏ¿¶Ê¤Ê¤É17¶Ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£