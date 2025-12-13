ÊÌÁñ¤Î¹ØÆþ¡¢²¿¤¬¥Í¥Ã¥¯¡ª¡©8³ä¤¬¹Í¤¨¤ë¡Ö·üÇ°ÅÀ¡×¤È¤Ï¡Ä
ÊÌÁñ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È·è¤á¤¿¾ì¹ç¡¢²¿¤¬¥Í¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©³ô¼°²ñ¼ÒNEXER¤È¥ë¥¯¥é³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¶¦Æ±¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿»öÁ°Ä´ºº¤Ç¡ÖÊÌÁñ¤¬¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿Á´¹ñ¤ÎÃË½÷219¿Í¤Ë¡¢ÊÌÁñ¹ØÆþ¤Î·üÇ°ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢1°Ì¤Ï¡Ö°Ý»ý´ÉÍýÈñ¡×¡Ê82.2%¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¢¥Ë¥á¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¼ç¿Í¸ø¤Î²È¡¢½»¤à¤Ê¤é¤³¤ÎÊª·ï¡ª
Ä´ºº¤Ï2025Ç¯9·î¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÊÌÁñ¤¬Íß¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï¡©¡Û
¡¦¼Â²È½»¤ß¤À¤«¤é°ì¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¡Ê30Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¦À¸³è´¶¤¬ºÇÄã¸Â¤Ç¡¢»ÈÍÑ´¶¤Ë¼ü¤ï¤ì¤º»×¤¤¤Ã¤¤ê¸«¤¿ÌÜ¤¬¹¥¤¤Ê²È¶ñ¤È¤«¤òÃÖ¤¤¤Æ¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ò¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¡£¡Ê30Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦Æü¾ï¤«¤éÎ¥¤ì¤é¤ì¤½¤¦¤À¤«¤é¡£¡Ê40Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦³¤¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤Î¤ó¤Ó¤ê¤·¤¿¤¤¤«¤é¡£¡Ê60Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¦²Æ¤Î½ë¤¤»þ¤ËÈò½ë¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê60Âå¡¦½÷À¡Ë
¡ÖÆü¾ï¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¤¤¡×¡Ö°ì¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤«¤é¡¢¸½ºß¤ÎÀ¸³è¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤ä¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ò¶¯¤¯µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ò¼«Í³¤Ë³Ú¤·¤à¡×¡ÖÈò½ëÃÏ¤È¤·¤Æ³èÍÑ¡×¤Ê¤É¡¢¼«Âð¤Ç¤Ï³ð¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¼«Í³¤Ç²÷Å¬¤ÊÀ¸³è¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¡£
¡ÖÊÌÁñ¤ò¼ÂºÝ¤Ë¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤é·üÇ°ÅÀ¤Ï¡©¡×¤ÎÌä¤¤¤Ë¡¢82.2%¤¬·üÇ°ÅÀ¤¬¤¢¤ë¤È²óÅú¡£
¡Ö·üÇ°ÅÀ¤¬¤¢¤ë¡×¿Í¤Ë¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö°Ý»ý²Ä´ÉÍýÈñ¡×¡Ö¹ØÆþÈñÍÑ¡×¡Ö¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¡×¡Ö½¤Á¶Èñ¡×¡Ö¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡×¡ÖÍøÍÑÉÑÅÙ¡×¡Ö¥¢¥¯¥»¥¹¡×¡Ö¶áÎÙ¥È¥é¥Ö¥ë¡×¡Ö»ñ»º²ÁÃÍ¤ÎÄã²¼¡×¤«¤éÊ£¿ôÁªÂò¤·¤¿·ë²Ì¡¢1°Ì¤Ï°Ý»ý´ÉÍýÈñ¡¢2°Ì¤Ï¹ØÆþÈñÍÑ¡¢3°Ì¤Ï¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö°Ý»ý²Ä´ÉÍýÈñ¡×¡Ö¹ØÆþÈñÍÑ¡×¡Ö¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¡×¡Ö½¤Á¶Èñ¡×¡Ö¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡×¡ÖÍøÍÑÉÑÅÙ¡×¡Ö¥¢¥¯¥»¥¹¡×¡Ö¶áÎÙ¥È¥é¥Ö¥ë¡×¡Ö»ñ»º²ÁÃÍ¤ÎÄã²¼¡×1¤Ä¤À¤±Áª¤Ö¼ÁÌä¤Ç¤Ï¡¢°Ý»ý´ÉÍýÈñ¡Ê37.8%¡Ë¡¢¹ØÆþÈñÍÑ¡Ê37.2%¡Ë¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¡Ê8.3¡ó¡Ë¤¬¾å°Ì¤Ç¤·¤¿¡£
ÊÌÁñ¹ØÆþ¤Î¾ãÊÉ¤È¤·¤Æ½é´üÅê»ñ¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢°Ý»ý´ÉÍýÈñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÆ±ÍÍ¤Ë¿¼¹ï¤Ê·üÇ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¡¡Ö°Ý»ý´ÉÍýÈñ¡×²óÅúÍýÍ³
¡¦¹Ô¤¯»þ´Ö¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢°Ý»ýÈñ¤¬¤«¤µ¤à¡£¡Ê30Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦»È¤ï¤Ê¤¤»þ´Ö¤Ë¤âÀÇ¶â¤ò¤Ï¤¸¤áÈñÍÑ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤«¤«¤ë¡£¡Ê40Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¦½»¤Þ¤Ê¤¤¤È¤¹¤°¤Ë²È¤Ï½ý¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£¡Ê60Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¢¡¡Ö¹ØÆþÈñÍÑ¡×²óÅúÍýÍ³
¡¦¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¤Ê¤ë¤È½é´üÈñÍÑ¤ÏÀäÂÐ¤ËÂ¿¤¯¤«¤«¤ë¤«¤é¡£ËèÆü½»¤Þ¤Ê¤¤²È¤ËÂç¶â¤Ï½Ð¤»¤Ê¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¡£¡Ê30Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦ÊÌÁñ¤Ã¤Æ¤À¤±¤ÇÉßµï¤¬¹â¤¤¤·¤ª¶â¤â¤Ê¤¤¤«¤é¡£¡Ê40Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦Íß¤·¤¤¤±¤É¡¢¸½¼ÂÅª¤Ë¤Ï¤ª¶â¤¬¤Ê¤¯¤Æ¼Â¸½¤Ç¤¤Ê¤¤Ì´¤Ç¤¹¡£¡Ê60Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
Â¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¡¢ÊÌÁñ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Î¡Ö¥³¥¹¥È¤È¥ê¥¹¥¯¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë¸½¼ÂÅª¤ÊÉÔ°Â¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÂç¶â¤ò½Ð¤»¤Ê¤¤¡×¡Ö°Ý»ýÈñ¤¬¤«¤µ¤à¡×¡Ö²È¤Ï½ý¤à¡×¤Ê¤É¡¢¹ØÆþ¸å¤Î¶âÁ¬Åª¡¦ÊªÍýÅª¤ÊÉéÃ´¤Ø¤Î·üÇ°¤¬¶¯¤¯É½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÌÁñ¤Î³èÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÂèÆó¤Î½»µï¡×¡Ê44.3%¡Ë¤¬1°Ì¡¢¡Ö¼ñÌ£¤ÎµòÅÀ¡×¡Ê29.7%¡Ë¤¬2°Ì¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö²ÈÂ²¤ÈÍ§¿Í¤È¤Î¸òÎ®¤Î¾ì¡×¡Ê16.0¡ó¡Ë¡¢¡ÖÌ±Çñ¤È¤·¤Æ³èÍÑ¡×¡ÖºÒ³²»þ¤ÎµòÅÀ¡×¡Ê¤¤¤º¤ì¤â3.2¡ó¡Ë¤ÈÂ³¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ì¥¸¥ã¡¼Í×ÁÇ¤è¤ê¤âÆü¾ï¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç¤ÎÄ¹´üÂÚºß¤ä¸Ä¿Í¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ÎµòÅÀ¤È¤·¤Æµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë·¹¸þ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¢¡¡ÖÂèÆó¤Î½»µï¡×²óÅúÍýÍ³
¡¦Â©È´¤¤Ë¡£¡Ê30Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦¤â¤¦°ì¤«½ê¸Î¶¿¤¬Íß¤·¤¤¡£¡Ê40Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¦ÀÅ¤«¤Ê¼«Á³Ë¤«¤Ê¤È¤³¤í¤ÇÌþ¤µ¤ì¤¿¤¤¡£¡Ê50Âå¡¦½÷À¡Ë
¢¡¡Ö¼ñÌ£¤ÎµòÅÀ¡×²óÅúÍýÍ³
¡¦°ì¿Í¤Î¶õ´Ö¤È¤·¤Æ¼«Í³¤Ë²á¤´¤·¤¿¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤¿¤«¤é¡£¡Ê20Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó·Ï¤Ê¤É½»¤ó¤Ç¤¤¤ë²È¤Ç¤ÏÃÖ¤¤¤ì¤Ê¤¤¼ñÌ£¤Î¤â¤Î¤òÃÖ¤¤¤Æ¡¢¼ñÌ£Éô²°¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¤¿¤¤¡£Æü¾ï¤ÈÈóÆü¾ï¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬¾å¼ê¤¯¤Ç¤¤½¤¦¡£¡Ê30Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦¼ÙËâ¤µ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¡Ê40Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¢¡¡Ö²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È¤Î¸òÎ®¤Î¾ì¡×²óÅúÍýÍ³
¡¦Í§¿Í¤¿¤Á¤È¼«Ê¬¤ÎÊÌÁñ¤Ç°û¤ß¿©¤¤¤·¤¿¤ê¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡£¡Ê40Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¦¥×¥ÁÎ¹¹Ô¤ß¤¿¤¤¤Çµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤½¤¦¡£¡Ê40Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦»Ò¶¡¤äÂ¹¤¿¤Á¤ÈBBQ¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê60Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
ÊÌÁñ¤ò¡ÖÈóÆü¾ïÅª¤Ê²òÊü¶õ´Ö¡×¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤´êË¾¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£¡Ö¼ÙËâ¤µ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ö°ì¿Í¤Î¶õ´Ö¤Ç¼«Í³¤Ë²á¤´¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼«¸Ê½¼Â¤ÎÍßµá¤È¡¢¡Ö²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È³Ú¤·¤à¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸òÎ®¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¤Î¼ûÍ×¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
