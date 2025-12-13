µð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡¢¡Ö¼ã¤¤Áª¼ê¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄÏ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¤â¡Äº£µ¨¤Ï3°Ì¤Ë½ª¤ï¤ë
¡¡13Æü¤Ë¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼60¼þÇ¯ Ì¾µå²ñ¥é¥¸¥ª¡Ù¤Ëµð¿Í¡¦°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢º£µ¨¤ÎÀï¤¤¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡´ÆÆÄ½¢Ç¤1Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤Ï¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿°¤Éô´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ï70¾¡69ÇÔ4Ê¬¤Î3°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö²ù¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¡£¤½¤ì¤¬°ìÈÖÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼çË¤¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿¤Î¸Î¾ãÎ¥Ã¦¡¢¥¨¡¼¥¹¡¦¸Í¶¿æÆÀ¬¤ÎÉÔ¿¶¤È¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÀï¤¨¤ë»þ´ü¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¶ËÃ¼¤ËÉÔÄ´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Áª¼ê¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¸·¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ã¤¤Áª¼ê¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄÏ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£È¿¾ÊÅÀ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¡Ë