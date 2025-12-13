Á´Á³ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¥Ï¥µ¥ß¡¢»È¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡©¿ÏÊª¤ÎÄ®¤ÎËÜµ¤¤ò´¶¤¸¤ëÀÚ¤ìÌ£¤ò¡¢°ìÅÙÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ
¤³¤Îµ»ö¤Ï2025Ç¯11·î15Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿µ»ö¤òÊÔ½¸¤·¤ÆºÆ·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤ÏŽ¢¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡ËŽ£¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
¥Ï¥µ¥ß¤òÇã¤¤ÂØ¤¨¤ëµ¡²ñ¤Ê¤ó¤ÆÉÑÈË¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£µ¤¤Å¤±¤Ð¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯²È¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤ò¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯Ä¹Ç¯»È¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¿ÏÊª¤Î¤Þ¤Á´ôÉì¸©´Ø»Ô¤Î¿¦¿Í¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¡ÖSEKI-TEX¡×¤Ï¡¢¤½¤Î"¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¡É¤«¤éÂ´¶È¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¥Ï¥µ¥ß¡£¤³¤ì¤Ò¤È¤Ä¤ÇÀÚ¤ìÌ£¡¢»ý¤Á¿´ÃÏ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥À¥ó¥Ü¡¼¥ë³«º¤â¥é¥¯¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¡ÖSEKI-TEX¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾Ü¤·¤¯¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ÏÊª¤Î¤Þ¤Á¡¢´ôÉì¸©´Ø»Ô¤Î¿¦¿Íµ»
¥Ï¥µ¥ß¤¿¤ë¤â¤Î¡¢¤ä¤Ï¤êÂçÀÚ¤Ê¤Î¤ÏÀÚ¤ìÌ£¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¿ÏÊª¤Î¤Þ¤Á´ôÉì¸©´Ø»Ô¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡ÖSEKI-TEX¡×¤Ï¡¢70Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä¥Ë¥Ã¥±¥ó¿ÏÊª¤¬À½Â¤¤òÃ´¤¤¤Þ¤¹¡£
Î³ÅÙ¤Î°Û¤Ê¤ëÅÖÀÐ¤Ç2¤Ä¤Î¿Ï¤ò¸¦Ëá¤¹¤ë¹©Äø¤ò·Ð¤ë¤Ê¤«¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï»Å¾å¤²¤Î¡Ö¾®¿Ï°ú¤¡×¡£¿¦¿Í¤¬¼êºî¶È¤Ç¹Ô¤¦¤³¤Î»Å¾å¤²¤Ë¤è¤ê¡¢¿Ï¤Î³ÑÅÙ¤ò¶Ñ°ì¤ËÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤ÇËà»¤¤¬¸º¾¯¤·¡¢ÁÇºà¤ò²¡¤·ÄÙ¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¥¹¥Ã¤È¿Ï¤¬Æþ¤ë¤è¤¦¤Ë¡£
¤µ¤é¤Ë¿ÏÀè¤¬Êä¶¯¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¿Ï¤³¤Ü¤ì¤·¤Ë¤¯¤¯¡¢Ä¹¤¯±Ô¤¤ÀÚ¤ìÌ£¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£ÎÌ»ºÉÊ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¿¦¿Í¤ÎÈùÄ´À°¤¬¡¢·Ú¤¤ÎÏ¤Ç¥¹¥Ñ¥Ã¤ÈÀÚ¤ì¤ë¿´ÃÏ¤è¤µ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤ò³«ÊÄ¤·¤ä¤¹¤¤¥®¥ß¥Ã¥¯
ÀÚ¤ìÌ£¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤¬¡ÖSEKI-TEX¡×¡£¤³¤Î¥Ï¥µ¥ß¤ò¤è¤¯´Ñ»¡¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤ï¤º¤«¤Ë¿ÏÀè¤ò¥¹¥é¥¤¥É¤µ¤»¤é¤ì¤ë¹½Â¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¼Â¤Ï¤³¤ì¡¢¥À¥ó¥Ü¡¼¥ë¤Î¥Æ¡¼¥×¤ò´ÊÃ±¤ËÀÚ¤ë¤¿¤á¤Î¥®¥ß¥Ã¥¯¡£¿ÏÀè¤ò¾¯¤·½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¥Æ¡¼¥×¤ò°ÂÁ´¤«¤Ä·Ú¤¤ÎÏ¤ÇÀÚ¤êÎ¥¤·¤Þ¤¹¡£
¥À¥ó¥Ü¡¼¥ë¤Î³«º¤È¤¤¤¨¤ÐÃÏÌ£¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¤«¤«¤ëºî¶È¡£¥Ï¥µ¥ß¤ò¹¤²¤Æ»È¤¨¤Ð»Ø¤äÃæ¿È¤¬½ý¤Ä¤¯¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¼ê¤Ç¶¯°ú¤Ë¥Æ¡¼¥×¤ò°ú¤Çí¤¬¤½¤¦¤È¤¹¤ì¤ÐÅÓÃæ¤ÇÇË¤ì¤Æ¥¤¥é¥¤¥é¡Ä¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÃ¯¤â¤¬°ìÅÙ¤Ï·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤Ï¤º¡£
¡ÖSEKI-TEX¡×¤Ê¤é²÷Å¬¤Ëºî¶È¤¬¤Ç¤¤ë¥À¥ó¥Ü¡¼¥ë¥ª¡¼¥×¥Ê¡¼¤Ø¤ÈÁáÊÑ¤ï¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ÖSEKI-TEX¡×¤Î¿Ï¤Ë¤Ï¥Õ¥ÃÁÇ¥³¡¼¥È¤¬»Ü¤µ¤ì¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Æ¡¼¥×¤äÇ´ÃåÊª¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤â¤Ù¤¿¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¥Ù¥¿¥Ù¥¿¤ËÀÚ¤ìÌ£¤¬º¸±¦¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¡¹¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ï¥µ¥ß¤Î»ÈÍÑ¤¬¤°¤ó¤È²÷Å¬¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£
½Ð¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¤âOK¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤µ
¤³¤ì¤À¤±¤ÎÍøÊØÀ¤òÊÝ¤Á¤Ä¤Ä¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÈþ¤·¤¤ÅÀ¤Ï¤«¤Ê¤ê¿ä¤»¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
»ý¤Á¼ê¤ËÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¥¯¥ê¥¢¼ù»é¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥«¥é¡¼¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¥°¥ì¡¼¥¸¥å¤Î2¿§Å¸³«¡£¼¶¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤â»Â¿·¤Ç¡¢¥Ç¥¹¥¯¤Ë±Ç¤¨¤Þ¤¹¡£Æ»¶ñ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¤Ï¤ä¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Î°ìÉô¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢¥Ï¥µ¥ß¤Ë¤·¤Æ¤ÏÄÁ¤·¤¯½Ð¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤â¤³¤Î¡ÖSEKI-TEX¡×¡¢º¸±¦¤É¤Á¤é¤Î¼ê¤Ç¤â°®¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¤É¤ó¤Ê°®¤êÊý¤ò¤¹¤ë¿Í¤Ë¤â¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦·×»»¤µ¤ì¤¿·Á¾õ¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£¤µ¤¹¤¬¡¢¿ÏÊª¤Î¤Þ¤Á¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Ï¥µ¥ß¡£¤³¤¦¤·¤¿ºÙ¤«¤ÊÉôÊ¬¤Ë¤â¡¢Áª¤Ó¤¿¤¯¤Ê¤ëÍýÍ³¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¾Ò²ð¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤¬¤Þ¤À¤Þ¤À¤¿¤¯¤µ¤ó¡£º£¤Þ¤ÇÅ¬Åö¤ËÁª¤ó¤À¥Ï¥µ¥ß¤·¤«»È¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£²¼µ¤Î¥ê¥ó¥¯¤«¤é¥¢¥¯¥»¥¹¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Image: ¥Ë¥Ã¥±¥ó¿ÏÊª³ô¼°²ñ¼Ò
Source: CoSTORY