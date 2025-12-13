²¬ËÜ¿®É§¡ÖÎÞ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡¡¡Ø¥Ò¥í¥¢¥«¡ÙÇú¹ë¾¡¸Ê¤ÈÊâ¤ó¤ÀÌó10Ç¯¤Îµ°À×
¡¡2016Ç¯¤ËÊüÁ÷¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ù¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¡¼¥º¥ó¤¬¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¡£Á°¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤ëÂè7´ü¤Ç¤Ï¼ç¿Í¸ø¡¦ÎÐÃ«½Ðµ×¡Ê¥Ç¥¯¡Ë¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ëÇú¹ë¾¡¸Ê¤¬¹¶·â¤ò¼õ¤±¡¢¿´Â¡¤¬»ß¤Þ¤ë¾×·âÅ¸³«¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ»ëÄ°¼Ô¤¬ÁûÁ³¤È¤·¤¿¡£¤½¤ÎÇú¹ë¤¬¡¢¥Ç¥¯¤È»Õ¾¢¥ª¡¼¥ë¥Þ¥¤¥È¤ÎºÇÂç¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ë´ñÀ×¤ÎÉü³è¤ò¿ë¤²¤ë¡£Âè1ÏÃ¤«¤éÇú¹ë¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¿²¬ËÜ¿®É§¤Ï¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿´»ý¤Á¤Ç·Þ¤¨¤¿¤Î¤«¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Îµ°À×¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡ÈÇÔ¤±¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¡É¤ÎÆâÌÌ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£
¢£Çú¹ëÉü³è¤Ï¡Ö¿ë¤ËÍè¤¿¤«¡Ä¡×
¡½¡½²¬ËÜ¤µ¤ó¤ÏËÜ»ïÇÉ¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Çú¹ë¤¬¿´Â¡¤ò´Ó¤«¤ì¤Æ¤«¤éÉü³è¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÌó1Ç¯´Ö¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤ªµ¤»ý¤Á¤Ç²á¤´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
²¬ËÜ¿®É§¡Ê°Ê²¼¡¢²¬ËÜ¡Ë¡§¸¶ºî¤òÆÉ¤ó¤À½Ö´Ö¤Ï¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼Â¤ÏËÙ±Û¹ÌÊ¿ÀèÀ¸¤«¤é¡Ö¸å¡¹Éü³è¤¹¤ë¡×¤È¤Ï¤ªÊ¹¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤«¤é¤É¤¦¤¤¤¦Å¸³«¤ÇÇú¹ë¤¬Éü³è¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¥Ð¥È¥ë¤ò¤¹¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È´üÂÔ¤ò»ý¤Ã¤ÆËÜ»ï¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Ä¤Ä¡¢Éü³è¸å¤Ë¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤È¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤«¤éÈà¤¬ºÇ¹â¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÊª¸ì¤¬»Ï¤Þ¤ë¡¢¤½¤ÎÄ¶½ÅÍ×¤Ê¸«¤»¾ì¤ò±é¤¸¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÎÊý¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡Ö¿ë¤ËÍè¤¿¤«¡¢¤³¤Î½Ö´Ö¤¬¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¿´¶¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½Í¾ÃÌ¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡ÖËÙ±Û¹ÌÊ¿¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ù¸¶²èÅ¸¡×¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¡¢Çú¹ë¤¬»àÊÁÌÚ¤ËÅÝ¤µ¤ì¤¿½Ö´Ö¤Î¸«³«¤¤Î¥³¥Þ¤Î¼þ¤ê¤À¤±Íè¾ì¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤¬±ó´¬¤¤Ë¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²þ¤á¤Æ¡¢ÆÉ¼Ô¤«¤é¤¹¤ë¤ÈÁêÅö¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ê½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È¡£
²¬ËÜ¡§ËÙ±ÛÀèÀ¸¤Î²èÎÏ¤¬¹â¤¹¤®¤Æ¡¢»à¤Ë´é¤¬Èþ¤·¤¯¤â¤¢¤êÈá»´¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡£¥¢¥·¥ó¥á¥È¥ê¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢´é¤ÎÈ¾Ê¬¤¬¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÀïÆ®¤ÎÃæ¤Î¥À¡¼¥Æ¥£¤µ¤¬Èá¤·¤ß¤ò¤µ¤é¤ËÁýÉý¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤³¤Ë»ê¤ëÄ¾Á°¡¢Âè7´ü¤ÇÇú¹ë¤¬¡Ö²¶ ¤Þ¤À¤ªÁ°¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤±¤ë¤«¤Ê¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¯ºÝ¤Î²¬ËÜ¤µ¤ó¤Î¤ª¼Çµï¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
²¬ËÜ¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤½¤³¤Ï±é¤¸¤Æ¤¤¤ÆËÜÅö¤Ë¶ì¤·¤¯¤Æ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿ºÝ¤Ëµã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£¤¤Ã¤ÈÇú¹ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¸µ¡¹³Ê²¼¤À¤È»×¤Ã¤Æ¥â¥Ö°·¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ç¥¯¤Ë¡È¸ÄÀ¡É¤¬È¯¸½¤·¤Æ¡¢ÃÊ¡¹¤È¤Ê¤¼¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤ÉÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¡¢¡Ö¤Þ¤ÀÂç¾æÉ×¡×¡Ö¤ªÁ°¤Ï²¶¤è¤ê²¼¤À¤È¸«¤»¤Ä¤±¤Ê¤¤ã¡×¤ÈÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡½¡½¡£Âè3´ü¤Î¡Ö¥Ç¥¯vs¤«¤Ã¤Á¤ã¤ó2¡×¤Ç¤âÀïÆ®Ãæ¤Ë¥Ò¥ä¥Ã¤È¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê°Õ³°¤ÊÀïÎ¬¤ò»Å³Ý¤±¤é¤ì¤Æ¡Ö¤¢¤ì¡¢²¿¤«¤ª¤«¤·¤¤¤¾¡×¤È¾Ç¤ê¡¢·ë¹½¥®¥ê¥®¥ê¤ÎÀï¤¤¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡£¤É¤ì¤À¤±ËÜµ¤¤ÇÀï¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Î¶¯¤µ¡¦¿®Ç°¤Î¿¼¤µ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇú¹ë¤¬ºÇ½ªÅª¤Ë¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÀµÄ¾¡¢¤¢¤Î»þÅÀ¤Ç¥Ç¥¯¤ÎÊý¤¬¾å¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Çú¹ëÅª¤Ë¤â·ë¹½¸Â³¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤Î¸å¤â¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤é²¶¤è¤ê¾å¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÉÔ°Â¤¬Æ¬¤ÎÃæ¤Ëºß¤ë¾õÂÖ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Âè6´ü¤Î¡Ö¥Ç¥¯vsAÁÈ¡×¤ä¡ÖÇú¹ë¾¡¸Ê¡§¥é¥¤¥¸¥ó¥°¡×¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¤â¤¦¡¢¥ª¡¼¥ë¥Þ¥¤¥È¤«¤é¥ï¥ó¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥ª¡¼¥ë¤ò·Ñ¾µ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Ä¶¾ïÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò»ý¤Ã¤¿¥Ç¥¯¤È¤¤¤¦°ì¿Í¤ÎÃË¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Æ¡Ö²¶¤ÎÆ´¤ì¤¿¥ª¡¼¥ë¥Þ¥¤¥È¤Î¡È¸ÄÀ¡É¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤ë¤ó¤Ê¤é¤½¤ì¤°¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤Èº¤¤ë¡×¤¯¤é¤¤¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡È¼«Ê¬¤è¤ê¾å¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Â¸ºß¡É¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¤Þ¤ÀÇùÁ³¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤Ä¤¤¤Ë¡Ö²¶ ¤Þ¤À¤ªÁ°¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤±¤ë¤«¤Ê¡×¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë»þ¤¬Íè¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡½¡½¤È¤¤¤¦¶ìÇº¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÇú¹ë¤Ï¡Ö²¶¤¬ºÇ¶¯¤À¡×¡Ö²¶¤¬¤È¤ë¤Î¤Ï´°ÉæÌµ¤¤Þ¤Ç¤Î1°Ì¤À¡×¤È¼«Ê¬¤ò¸ÝÉñ¤·Â³¤±¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¿Í¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÈà¤¬¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤·¤«¤â¥â¥Î¥í¡¼¥°¤Ç¸À¤¦¤Î¤¬¾×·âÅª¤Ç¤·¤¿¡£ËÜ»ï¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿Åö»þ¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¼ýÏ¿Ãæ¤â¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¤³¤Î¥»¥ê¥Õ¤ò¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¼«Ê¬¤Ç¤â¾Ç¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Û¤É¤Ç¤¹¡£²¾¤Ë¥À¥¤¥¢¥í¡¼¥°¤È¤·¤Æ³°¤Ë½Ð¤¹¥»¥ê¥Õ¤À¤Ã¤¿¤é¡Ö¡È¤Þ¤À²¶¤À¤Ã¤ÆÉé¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦Àú¤ê¤Î°ÕÌ£¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤È¤¤¤¦²ò¼á¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥â¥Î¥í¡¼¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¡Ö¿´Äì¥Ô¥å¥¢¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼õ¤±Æþ¤ì¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤Ê¤ë¤È¡Ö¤«¤Ã¤Á¤ã¤ó¤â¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡×¤ÈÀÚ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤Ê¤ó¤Æ»Ä¹ó¤Ê¥»¥ê¥Õ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¾¡¸Ê¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ò¼ø¤«¤Ã¤¿¿Í¤¬Éé¤±¤Î¸ÀÍÕ¤ò¥â¥Î¥í¡¼¥°¤Ç¸À¤¦¤Î¤ÏÀº¿ÀÅª¤Ë¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤½¤ÎÇú¹ë¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¡Ö¤Ê¤ó¤«º£¡¡ÄÉ¤¤±Û¤»¤½¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤Ë»ê¤ë¤Î¤Ïáã¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£
¢£¡Ø¥Ò¥í¥¢¥«¡Ù¤Î¸½¾ì¤ÏÈ¯¸«¤ÎÏ¢Â³
²¬ËÜ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ÌÇÃã¶ìÃã¤¦¤ì¤·¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸Ä¿ÍÅª¤ËÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÈèÊÀ´¶¤Ç¤¹¡£¡ÖÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤ä¤Ã¤È¡×¡ÖÀï¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÉÔ»×µÄ¤Ê¤¯¤é¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ç¡¢·ì¤âµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¸ÆµÛ¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë·ãÄË¤¬½±¤¦¾õÂÖ¤Î¤¿¤á¡¢¡Ö¤¤Ã¤ÈÀ¼¤òÄ¥¤ì¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡×¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤é¥¢¥Õ¥ì¥³¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¡¢º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¶«¤ÓÅÝ¤·¤¿¤¤¤ó¤À¤±¤ì¤É¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤º¡¢¿®Ç°¤À¤±¤ÇÀ¼¤ò½Ð¤¹´¶³Ð¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£Çú¹ë¤Î¸µµ¤¤µ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï³¨¤ÎÉôÊ¬¤Ë¤ªÇ¤¤»¤¹¤ë·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¡¢À¼¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡ÖËþ¿ÈÁÏáØ¤Ê¤¬¤é¤â´î¤Ö¡¿Àï¤¦¡×¾õÂÖ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Ä¤Ä±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¥â¥Î¥í¡¼¥°ÉôÊ¬¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥À¥á¡¼¥¸¶ñ¹ç¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¦¤Þ¤¯È¯À¼¤Ç¤¤Ê¤¤ÌÌ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¼ã´³¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÎ¯¤á¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÇú¹ë¤Ï¡¢±ÇÁüÉ½¸½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤¬·å°ã¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£À¼¤ÏËþ¿ÈÁÏáØ¤Ç¤¹¤¬¡¢³¨¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡ÖÇú¹ë¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤ó¤À¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤³¤í¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡½¡½¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Çú¹ë¤Ï¤º¤Ã¤È¡¢¼«Ê¬¤¬¥ª¡¼¥ë¥Þ¥¤¥È¤ò½ª¤ï¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¸å²ù¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÀÌî¤ÎÀï¤¤¡ÊÂè3´ü¡Ë°Ê¹ß¡¢¿´¤Ë¿Ë¤¬»É¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¡¢»àÊÁÌÚ¡¿AFO¤È¤ÎÀï¤¤¤«¤éÉü³è¤·¤¿»þ¤Ë¡Ö»àÊÁÌÚ¤òÅÝ¤µ¤Ê¤¤ã¡×¤è¤êÀè¤Ë¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Þ¥¤¥È¤òµß¡Ê¤¿¤¹¡Ë¤±¤ë¡×Êý¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬¸þ¤«¤¦¡£¼«Ê¬¤òÅÝ¤·¤¿Áê¼ê¤Ø¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ç¥¯¤Î¡ÖÊÑÂ®¡×¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Æ»à¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¥ª¡¼¥ë¥Þ¥¤¥È¤òµß½Ð¤¹¤ë¹ÔÆ°¤¬¡¢Çú¹ë¤Î¥«¥Ã¥³¤è¤µ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¡Ö¾¡¤Ã¤Æµß¤±¤ë¡×¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿Çú¹ë¤¬¡¢¡Öµß¤±¤Æ¾¡¤Ä¡×¥Ç¥¯¤È¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¹¤ëÅ¸³«¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
²¬ËÜ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¤ª¼Çµï¤Ç¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç³¨¤ÎÉ½¸½¤Ë¤ªÇ¤¤»¤¹¤ë·Á¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¤ÊÊ¬¡¢¤µ¤é¤Ë¥«¥Ã¥³¤è¤¯¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤ì¤À¤±ÀÚ±©µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¥ª¡¼¥ë¥Þ¥¤¥È¤Î¤â¤È¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤¬³¨¤ÎÊý¤ÇÊ¬¤«¤ë¤Î¤Ï¡¢Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤½¤Î¸å¡¢Çú¹ë¤¬AFO¡Ê¥ª¡¼¥ë¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥ï¥ó¡Ë¤Ë¥é¥Ã¥·¥å¤ò·è¤á¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï¸¶ºî¤À¤ÈÄË²÷¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢±é¤¸¤ë¾å¤Ç¤ÏËþ¿ÈÁÏáØ¾õÂÖ¤ÎÉ½¸½¤Ç¤´¶ìÏ«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
²¬ËÜ¡§²»ÎÌ¤È¤·¤Æ¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç7³ä¤¯¤é¤¤¤Î´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡£¥¢¥Õ¥ì¥³¤ÇºÇ½é100¡ó¤Ç¶«¤ó¤À¤é¡Ö¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ê²á¤®¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤ê¤ã¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£³Î¤«¤Ëµ¤¹ç¤¤¤¸¤ã¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤Ê¤È»×¤¤¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÎÀï¤¤¤ÇÄÉ¤Ã¤¿¥À¥á¡¼¥¸¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤ÇÈäÏª¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¡È¥¤¥Ù¥ó¥È»ÅÍÍ¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÁ´ÎÏ¤Î¶«¤Ó¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¤ªÏÃ¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢Àè¤Û¤É²¬ËÜ¤µ¤ó¤¬µó¤²¤é¤ì¤¿¡Ö¥Ç¥¯vs¤«¤Ã¤Á¤ã¤ó2¡×¤Î¼ýÏ¿»þ¤Ë¤Ï¡È¥ª¡¼¥ë¥Þ¥¤¥È¤ÈAFO¤ÎÀï¤¤¤ò¤Ê¤¾¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡É¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
²¬ËÜ¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£»³²¼Âçµ±¤¯¤ó¤È¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤Ë¤ä¤ê¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤´»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÇú¹ë¤Î¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¥Ç¥¯¤¬ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤Ê¤ó¤À¤È¡£¡Ö¤Ê¤ó¤Ç²¶¤Ï¥ª¡¼¥ë¥Þ¥¤¥È¤ò½ª¤ï¤é¤»¤Á¤Þ¤Ã¤Æ¤ó¤À¡£¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤è¥Ç¥¯¡×¤È¤¤¤¦Çú¹ë¤Î¡ÖÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Î¹â¤Ö¤ê¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿Àï¤¤¤Ç¤¢¤ê¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¥Ç¥¯¤«¤é¤â¡Ö¥µ¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤Ê¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤¾¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¥Ç¥¯¤¬Âç¿Í¤ÎÂÐ±þ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡½¡½¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¥Ï¥Ã¤È¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¥Ò¥í¥¢¥«¡Ù¤Î¸½¾ì¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈ¯¸«¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤¹¡£¥¢¥Ë¥á¤È¤·¤Æ¤ÎÊý¸þÀ¤â¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½¾ì¤Ç¤Ï¡Ö¤Ê¤¼ËÙ±ÛÀèÀ¸¤Ï¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ò»È¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤³¤ÎÅ¸³«¤Ë¤·¤¿¤«¡×¤ò°ì¤Ä¤Ò¤È¤ÄÅ°ÄìÅª¤ËÆÍ¤µÍ¤á¤Æ¤Ò¤â²ò¤¤¤Æ¤¤¤¯¡ÈÆÉ²ò¤¹¤ë¡É»þ´Ö¤ò¤è¤¯Àß¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Î¥Ò¥í¥¢¥«°¦¤¬À¨¤Þ¤¸¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ËÙ±ÛÀèÀ¸¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Î°ì¤Ä¤Ë¡ÖÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬Éé¤Ã¤¿½ý¤ò¾Ã¤µ¤º¡¢ÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¢¥Ë¥á¤Î¸½¾ì¤Ç¤â¤È¤Ë¤«¤¯À¸¡¹¤·¤µ¤òÄÉµá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤È²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
²¬ËÜ¡§¾¯Ç¯¥Þ¥ó¥¬¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤â¤Á¤í¤óÍ§¾ð¡¦ÅØÎÏ¡¦¾¡Íø¤ÏÂç»ö¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢¤½¤Î²áÄø¤Ë¤¢¤ë¶ìÇº¤äºÃÀÞ¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¡Ø¥Ò¥í¥¢¥«¡Ù¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ÈÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£Ì´¤ò¤Ä¤«¤à¤¿¤á¤Ë¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Þ¤Ç¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡¢ÆÉ¼Ô¤Ï¤½¤ÎÂÎ¸½¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥Ò¡¼¥í¡¼¤¿¤Á¤ËÍ¦µ¤¤Å¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ËÍ¼«¿È¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼¤¿¤Á¤¬Ëþ¿ÈÁÏáØ¤Ê¤¬¤é¤â¾¡¤Ä»Ñ¤ä¾è¤ê±Û¤¨¤ë¼«¸Êµ¾À·¤ÎÀº¿À¤¬¡¢¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¡¹¤ÎÍ¦µ¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤ª¼Çµï¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Çú¹ë¤ÏºîÉÊÁ´ÂÎ¤òÄÌ¤·¤ÆÊÑ²½¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤â¡¢¥ª¡¼¥ë¥Þ¥¤¥È¤«¤é¥¢¡¼¥Þ¡¼¤Î»Ä³¼¤òÅÏ¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Î¾Ð´é¤Ê¤É¡¢¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Çú¹ì¤Î¾Ð´é¤Ë¡ÖÎÞ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¡×
²¬ËÜ¡§²æ¡¹¤Ï¥¢¥Õ¥ì¥³¤ÎÁ°¤Ë¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¥Ó¥Ç¥ª¤È¤¤¤¦±ÇÁü¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ²È¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤«¤éËÜÈÖ¤ËÎ×¤ß¤Þ¤¹¤¬¡¢¸¶ºî¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿»þ¤ÏÇùÁ³¤È¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¤ó¤À¡×¤ÈÆÉ¼ÔÌÜÀþ¤Ç»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ýÏ¿»þ¤Ë¤Ï¤³¤Î¾Ð´é¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤éÎÞ¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Çú¹ë¤¬¥ª¡¼¥ë¥Þ¥¤¥È¤«¤é²¿¤«¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£Èà¤Ï¤¤¤Ä¤â·Ñ¾µ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥Ç¥¯¤Î¤Û¤¦¤Ë¡È¸ÄÀ¡É¤ò¾ùÅÏ¤·¤¿¤ê¸ÀÍÕ¤ò¼ø¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢Çú¹ë¤âÊÌ¤ËÍß¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤¿Í¤Ç¤¹¤·¡¢¥ª¡¼¥ë¥Þ¥¤¥È¤âÂ¿Ê¬¤½¤ì¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÆÃÊÌ¤Ë°·¤¤¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿¤â¤â¤é¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿»Ò¤¬¤¢¤Î½Ö´Ö¡¢½é¤á¤ÆÆ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤Æ¡ÖÅº¤¨ÌÚÄøÅÙ¤Ë¤·¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¬¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤±¤ì¤ÉÇú¹ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï²¿Êª¤Ë¤âÂå¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤¦¤ì¤·¤¤ÊõÊª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡Ä¤È»×¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÎÞ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½²¬ËÜ¤µ¤ó¤¬Ìó10Ç¯¡¢Çú¹ë¤È°ì½ï¤ËÊâ¤¤¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¤³¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿´¶¾ð¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
²¬ËÜ¡§¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÇú¹ë¤ò°ìÈÖ¶á¤¯¤Ç¸«¤Æ¤¤¿¤Î¤¬ËÍ¤À¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤À¤«¤é¤½¤¦¤·¤¿´¶¾ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£±é¤¸¤Æ¤¤¤ë»þ¤ÏËº¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¤è¤¦¤ËÐíâ×¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Â¾¤Î¿Í¤Ë¤Ï¤Ê¤¤´¶³Ð¤Ç´¶Æ°¤òÌ£¤ï¤¨¤ë½Ö´Ö¤¬Â¿¡¹¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¡¼¥ë¥Þ¥¤¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¸ÀÍÕ¤À¤È¡¢¡Ö¥Ç¥¯vs¤«¤Ã¤Á¤ã¤ó2¡×¤Î¡Ö²¶¤À¤Ã¤Æ¼å¥§¤è¡Ä¡×¤¬¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¾×·âÅª¤Ç¡¢¶¯¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¶ºî¤Ç¤Ï¾®¤µ¤Ê¥³¥Þ¤Ç¤·¤¿¤¬ºÇ½é¤ËÆÉ¤ó¤À»þ¤Ï¡ÖÇú¹ë¤¬¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤¦¤ó¤À¡×¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤éÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢¤¤Ã¤Èµ¤»ý¤Á¤¬¹â¤Ö¤Ã¤Æ¤Ý¤í¤Ã¤È½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ª¡¼¥ë¥Þ¥¤¥È¤ËÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Æ¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡¢Æ¸¿´¤ËÊÖ¤Ã¤¿Èà¤ÎÁÇ¤Ë¶á¤¤¸ÀÍÕ¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Çú¹ë¤Ã¤Æ¼Â¤Ï¾¯Ç¯¤Ê¤ó¤À¡¢»Ò¤É¤â¤é¤·¤¤ÉôÊ¬¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤¢¤ë¤È»×¤¨¤¿½ÐÍè»ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥ª¡¼¥ë¥Þ¥¤¥È¤«¤é¥¢¡¼¥Þ¡¼¤ò¾ùÅÏ¤µ¤ì¤¿»þ¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Çú¹ë¾¯Ç¯¤¬¤½¤³¤Ë¤¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦»×¤¨¤ë¤Û¤É¡¢¥Ô¥å¥¢¤Ê¾Ð´é¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¤ªÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤Æ¡¢²¬ËÜ¤µ¤óÇú¹ë¤È¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿Ç¯·î¤ÇÈà¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
²¬ËÜ¡§Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤Ï°¤¤ÅÛ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£¸¶ºî¤Î1´¬¤¯¤é¤¤¤À¤È¡Ö·ù¤Ê¿Í¤À¤Ê¡¢¤³¤Î·ù¤ÊÉôÊ¬¤ò¤É¤¦¾º²Ú¤·¤Æ¼Çµï¤·¤è¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦Êý¸þ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´¬¿ô¤ä¥·¡¼¥º¥ó¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÁ´¤¯°ã¤¦²ò¼á¤Ë¤Ê¤ê¡¢²òÁüÅÙ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌÇÃã¶ìÃã²Ä°¥ÁÛ¤Ê¥¥ã¥é¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Èà¤Ï¼«Âº¿´¤Î²ô¤Ê¤Î¤Ë¡¢Å¨¡ã¥ô¥£¥é¥ó¡äÏ¢¹ç¤ËÙÇÃ×¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ì¤ÏÈà¤Î¿ÍÀ¸¤ÇºÇ°¤Î±øÅÀ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ËÜ¿ÍÅª¤Ë¤Ï»à¤Ë¤¿¤¤¤¯¤é¤¤¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£Éé¤±¤ë¤³¤È¤¬Âç·ù¤¤¤Ê¤Î¤Ë¡¢»×¤¤ÊÖ¤»¤ÐÇú¹ë¤Ã¤ÆÉé¤±¤ÎÏ¢Â³¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Âè5´ü¤ÎBÁÈ¤È¤Î¹çÆ±·±Îý¤Ç¤Ï´°Éæ¤Ê¤¤Þ¤Ç¤Ë¾¡¤Á¤Þ¤¹¤¬¡ÊÂè97ÏÃ¡ÖÀè¼êÉ¬¾¡¡ª¡×¡Ë¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ï°Õ³°¤È¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤ÆºÃÀÞ¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ç¡Äµó¶ç¤Î²Ì¤Æ¤Ë¤Ï»àÊÁÌÚ¤Ë°ìÅÙÅÝ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ÎÄ¾Á°¤Ë¤Ï¥¸¡¼¥Ë¥¹¥È¤Ë¡Ö¤â¤¦Âç¾æÉ×¤À¡×¤È¤Þ¤Ç¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ËÜ¿Í¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¯¤é¤¤¤Î¥ì¥Ù¥ë¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬»Ä¹ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÜ¿Í¤ÏÀÞ¤ì¤º¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤À¤Ã¤¿¤é¤³¤¦¤¹¤ë¡×¡Ö¼¡¤³¤ì¤¬Íè¤ë¤¾¡×¤È¥²¡¼¥à¤Î¥³¥Þ¥ó¥ÉÆþÎÏ¤Î¤è¤¦¤Ë±ä¡¹¤È¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¡È¤Þ¤ÀÀï¤¨¤ë¡É¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¥¸¡¼¥Ë¥¹¥È¤äÆÉ¼Ô¡¿»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤·¤¿¤éÅþÄìÀï¤¨¤ë¾õÂÖ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡¢¾¡¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ËÍ¤«¤é¤¹¤ë¤ÈËÜÅö¤ËÉÔØâ¤Ê»Ò¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¤·¡¢ËÙ±ÛÀèÀ¸¤ÏËÜÅö¤Ë»Ä¹ó¤ÊÌ¾Á°¤òÉÕ¤±¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¸Ê¤Ë¾¡¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¡½¡½¤½¤ÎÇú¹ë¤¬¡¢À¤³¦¿Íµ¤ÅêÉ¼¤Ç¤Ï´°Éæ¤Ê¤¤Þ¤Ç¤Î1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²¬ËÜ¡§ËÍ¤ÏÀµÄ¾¡¢¥Ç¥¯¤¬³Í¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÍ¦µ¤¤Å¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤·¤«¤â¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¤Ç¤º¤Ã¤È¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥Ç¥¯¤¬À®¸ùÂÎ¸³¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¤ÆÇú¹ë¤ÏºîÃæ¤Ç°ìÈÖÉé¤±¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ç¡¢¤½¤ÎµÕ¶¤äÉÔØâ¤µ¤òÄ¶¤¨Â³¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë»ÑÀª¤Ë¥¨¥â¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ±þ±ç¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡§SYO¡¡¼Ì¿¿¡§¾®ÀîÎË¡Ë
¡¡¥¢¥Ë¥á¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ FINAL SEASON¡Ù¤Ï¡¢ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤ÆËè½µÅÚÍË17»þ30Ê¬ÊüÁ÷¡£
