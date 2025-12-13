­àÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê­á»Ñ¤¬ÏÃÂê¤ÎÅÄÃæ¿¿¶×(X@mak0tter¤è¤ê)

¼Ì¿¿³ÈÂç

CM¤«¤é¤Þ¤¿­àÊÑ¿È­á¤·¤¿»Ñ¤ò¡Ä

¡¡¡ÖAmazon¥×¥é¥¤¥à¡×CM¤Ë½Ð±é¤·¡ÖÊÑ¿È½÷¡×¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Î½÷Í¥­àJ¥ê¡¼¥°¥¢¥¦¥©¡¼¥º­á»²²Ã»Ñ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£

¡¡ÏÃÂê¤Î¼Ì¿¿¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤ÏÅÄÃæ¿¿¶×(30)¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¹¥¤­¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¡¢2023¡¢24Ç¯¤Ë¤Ï¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£¡ÖJ¥ê¡¼¥°¥¢¥¦¥©¡¼¥º¡¢º£Ç¯¤â¹Ô¤«¤»¤ÆÄº¤­¤Þ¤·¤¿¡¼¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥¬¡¼¥ë¥º¥á¥¿¥ë¥Ð¥ó¥É¡ÖPARADOXX¡×¤Î¥É¥é¥Þ¡¼¡¢SHONO¤È¤Î­à¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×­á2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£

¡¡¡Ö¤¤¤Ä¤«¥¸¥å¥Ó¥í¤ÎÁª¼êÁ´°÷¤¬¤¢¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾å¤¬¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤³¤È¤ò¿®¤¸¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¥¢¥Þ¥×¥é¤Î¿Í¡ª¡×¡Ö¤É¤ó¤É¤ó¥­¥ì¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¹û¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤¢¤ÎCM¤á¤Á¤ã¸«Æþ¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¡ÖÌÜ¥Á¥«¥é¶¯¤¤¡ª¡×¡Ö¾¡Íø¤Î½÷¿À¤Þ¤³¤Ã¤Á¤ã¤ó¡ª¡×¡ÖÊ·°Ïµ¤°ã¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£