¤³¤ÎÄ´»Ò¤Ç»°´§¤ò¡Ä¡Ö¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¹ë²Ú¥ª¥Õ3¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÂç¶½Ê³¡ª¡ÖºÇ¹â¤¹¤®¤ë¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎºÊÉ×ÌÚÁï¡Ê45¡Ë¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÆüÍË·à¾ì¡Ö¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×(TBS·Ï¡¢ÆüÍË¸å9¡¦00)¤¬13Æü¤Þ¤Ç¤Ë¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£JRA¥È¥Ã¥×¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤ò¸ò¤¨¤¿¹ë²Ú3¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ÎÄ´»Ò¤Ç»°´§ÁÀ¤¦Å¸Ç·¤¿¤Á¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆºîÉÊÆâ¤Ç»°´§¤òÁÀ¤¦¤¿¤á¤Ë¥Á¡¼¥à¤ò·ëÀ®¤·¤¿ÃæÀîÂç»Ö¡¢µÈÂôÍª¡¢¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¡¦¥ë¥á¡¼¥ë¤Ë¤è¤ë¹ë²Ú3¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö¥ë¥á¡¼¥ë¤µ¤ó¤âÇÐÍ¥¤µ¤ó¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡×¡ÖºÇ¶¯¤¹¤®¤ë¥ë¥á¡¼¥ë¡×¡ÖºÇ¹â¤¹¤®¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö´ò¤·¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£