ÍèÇ¯1·î1Æü¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º£³¡×¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¥ß¥»¥¹¡¢Âç¿¹¸µµ®¤¬JAM¡Ç£Ó¤Ë´¶¼Õ
Mrs. GREEN APPLE¤¬13Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ö¥Õ¥£¥ë¥à¡ÖFJORD¡×¡õ¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡ÖTHE ORIGIN¡×¸ø³«µÇ°ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿Æ±ºî¤Ï¡¢11·î28Æü¤Ë¸ø³«¡£¸ø³«¤«¤é¤ï¤º¤«10Æü¤Ç49Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¡¢Îß·×¶½¹Ô¼ýÆþ¤Ï11²¯7000Ëü¡Ê¶½¹ÔÄÌ¿®¼ÒÄ´¤Ù¡Ë¤òµÏ¿¡£¸ø³«9ÆüÌÜ¤Ë¤·¤Æ10²¯±ßÆÍÇË¤È¤¤¤¦Àª¤¤¤À¡£
¤³¤ÎÆü¡¢Æ°°÷50Ëü¿Í¡¢¶½¼ý12²¯ÆÍÇË¤òÃÎ¤é¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Âç¿¹¸µµ®¡Ê29¡Ë¼ã°æÞæÅÍ¡Ê29¡ËÆ£ß·ÎÃ²Í¡Ê32¡Ë¤Ï¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÀ¼¤ò¤½¤í¤¨¤¿¡£
5Âç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¡ÖDOME TOUR 2025 ¡ÈBABEL no TOH¡É¡×¤Î¥é¥¹¥È¤ò¾þ¤ëÅìµþ¥É¡¼¥à4Æü´Ö¸ø±é¤Î³«Ëë¤¬15Æü¤ËÇ÷¤ë¡£MC¤«¤é¤½¤Î·ï¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¤È¡¢Âç¿¹¤Ï¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¤Ç¥·¥ã¥¦¥È¤·¤¿¡£
¥°¥ë¡¼¥×¤¬·Ç¤²¤¿¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º2¡×¤Ï31Æü¡¢Ëë¤òÊÄ¤¸¤ë¡£¤À¤¬¡¢Âç¿¹¤Ï¡Ö¼Â´¶¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÈ¯É½¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÆÃ¤ËÂç¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²æ¡¹¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤À¤±¡×¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º2¤ò¡¢¤¹¤´¤¯ÂçÀÚ¤Ê´ü´Ö¤È¤·¤ÆÎÉ¤¤¾õÂÖ¤ÇÊÝ´É¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
Æ£ß·¤Ï¡Ö¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¡ÖµÙ»ß´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ¡¢¥Õ¥§¡¼¥º2¤ò³«Ëë¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ç¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤òº£¤Ç¤âÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡Ö¤â¤É¤«¤·¤µ¤ä¤¤¤í¤¤¤íÊú¤¨¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£Ç¯10¼þÇ¯¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¡¢¤½¤·¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤È·Þ¤¨¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤¥Õ¥§¡¼¥º2¤À¤Ã¤¿¤È¼Â´¶¤Ç¤¤ë½Ö´Ö¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤¬¤â¤¦½ª¤ï¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È»×¤¦¤È¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢Âç¤¤Ê¤¿¤áÂ©¤òÏ³¤é¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¤Ç¤â¡¢ÀµÄ¾¼Â´¶¤¬¤ï¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÂç¿¹¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò°úÍÑ¡£¡ÖÇ¯Ëö¤ò¶î¤±È´¤±¤Æ¡¢¸µÃ¶¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤«¤¬³Ú¤·¤ß¡×¤È¤·¤¿¡£
2026Ç¯1·î1Æü¤Ë¤Ï¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º3¡×¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¡£¼ã°æ¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¡¢¤ï¤¯¤ï¤¯¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡×¡£Âç¿¹¤Ï¡Ö¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÍèÇ¯¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤¬10¼þÇ¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤è¤êÌ©¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡£¶î¤±È´¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏJAM¡ÇS¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤Î¸Æ¾Î¡Ë¤Î¤ª¤«¤²¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£