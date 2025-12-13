¡ÖÆüËÜ°ì¾®¤µ¤¤¸©¤«¤éÆüËÜ°ì¸µµ¤¤Êº×¤ê¤ò¡×¡¡³ØÀ¸¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥À¥ó¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡¹áÀî
ÍÙ¤ê¤Ë¾ðÇ®¤òÇ³¤ä¤¹¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þー¤¬Á´¹ñ¤«¤é½¸¤Þ¤ë¥À¥ó¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Ù£Ï£Ó£Á£Ë£Ï£É¹â¾¾º×¤ê¡×¤¬¹â¾¾»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÍÙ¤ê¤ÎÎÏ¤Ç³¹¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤è¤¦¤È¹áÀîÂç³Ø¤Î³ØÀ¸¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Ç£·²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤Ç¤¹¡£
13Æü¤È14Æü¤Î£²Æü´Ö¡¢¶ÌÁô¸ø±à¤Ê¤É¹â¾¾»ÔÆâ¤Î£³¥«½ê¤Ç25ÁÈ¡¦Ìó640¿Í¤¬¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¤Ë¤ÏÅìµþ¡¦Ê¡²¬¡¦¹âÃÎ¤Ê¤É³ÆÃÏ¤«¤éÍÙ¤ê»Ò¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¸ÄÀË¤«¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹áÀîÂç³Ø¤è¤µ¤³¤¤Ï¢É÷²Ú¤ÎÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë¸ÍÅÄÎ°À²¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤Êº×¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤â¡Ö¤è¤µ¤³¤¤¤¤¤¤¤Ê¡×¤È¤«¡ÖÍÙ¤ê¤¬¤¤¤¤¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£