LIL LEAGUE¡õKID PHENOMENON¡¢¥¢¥¸¥¢ºÇÂçµé¥ª¡¼¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é·èÄê
LIL LEAGUE¡¢KID PHENOMENON
LDH JAPAN¤Î¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦NEO EXILEÀ¤Âå¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤«¤é¡¢Ê¿¶ÑÇ¯Îð18ºÐ¤ÎLIL LEAGUE¤È¡¢Ê¿¶ÑÇ¯Îð19ºÐ¤ÎKID PHENOMENON¤¬¡¢2026Ç¯2·î6Æü¡Á8Æü¤Ë¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢¥¢¥¸¥¢ºÇÂçµé¤Î¥ª¡¼¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØJAPAN EXPO THAILAND 2026¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£LIL LEAGUE¤Ï¡Ö¥Ð¥ó¥³¥¯ÆüËÜÇî2025¡×¤ËÂ³¤¡¢º£²ó¤¬2ÅÙÌÜ¤Î¥¿¥¤¤Ç¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ê¤ë¡£°ìÊý¡¢KID PHENOMENON¤ÏËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç½é¤Î¥¿¥¤¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
Î¾¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢LDH JAPAN»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÖiCON Z¡ÁDreams For Children¡Á¡×¤«¤éÃÂÀ¸¡£ZÀ¤Âå¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê´¶À¤È¡¢Ëá¤«¤ì¤¿É½¸½ÎÏ¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¥¢¥¸¥¢·÷¤Ç¤â¹â¤¤ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¶áÇ¯¡¢¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È»Ô¾ì¤È¤·¤ÆµÞÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤ëÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢LDH¤Ï2022Ç¯¤è¤êËÜ³ÊÅª¤Ê¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÅ¸³«¤ò²ÃÂ®¡£º£²ó¤Î½Ð±é¤Ï¡¢NEO EXILEÀ¤Âå¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê´¶À¤È¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ÎÏ¤òÉð´ï¤Ë¡¢LDH¤Î¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ò¥¢¥¸¥¢¤Ø¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦¤Ø¤ÈÈ¯¿®¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤È¤Ê¤ë¡£
2026Ç¯2·î6Æü¡Á8Æü¤Ë¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ØJAPAN EXPO THAILAND 2026¡Ù¤Î¥¿¥¤¥à¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ï¸åÆü²ò¶ØÍ½Äê¡£Æþ¾ì¤ÏÌµÎÁ¡£
LIL LEAGUE´ä¾ëÀ±Æá¥³¥á¥ó¥È
JAPAN EXPO THAILAND 2026¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤ÆÆóÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥¿¥¤¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÁÇÅ¨¤Êµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ÆÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¸½ÃÏ¤Ç²ñ¤¨¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤È¤Î¸òÎ®¤â¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª2026Ç¯¡¢LIL LEAGUE¤é¤·¤¤¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
KID PHENOMENONÉ×¾¾·ò²ð¥³¥á¥ó¥È
º£²ó¤ÏJAPAN EXPO THAILAND 2026¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª½é¤á¤Æ¤Î¥¿¥¤¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼°ìÆ±³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤·¡¢¤È¤Æ¤âµ¤¹ç¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¥¿¥¤¤Î³§¤µ¤ó¤ËÆüËÜ¡¢LDH¤Î¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÀº°ìÇÕ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡ª³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ªºÇ¹â¤Ê»þ´Ö¤ò°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Þ¤·¤ç¤¦!!!