¡Ú¤¢¤¹¤ÎÁ´¹ñÅ·µ¤¡ÛËÌÆüËÜ¤äËÌÎ¦¤ÏÂç¹Ó¤ì Ë½É÷Èï³²¤Ë·Ù²ü¡¡´ØÅì¤«¤éÀ¾¤Ï¸áÁ°Ãæ¤Ë±« ÆâÎ¦Éô¤Ç¤ÏÀã¤â¡¡12·î13Æü
Å·µ¤Í½Êó¤Ç¤¹¡£¤¢¤¹¤Ï¡¢µÞÈ¯Ã£¤¹¤ëÄãµ¤°µ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ËÌÆüËÜ¤äËÌÎ¦¤ÏÂç¹Ó¤ì¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÅìËÌ¤Ç¤Ï¡¢Ä«¤ÏÀã¤Î½ê¤â¼¡Âè¤Ë±«¤È¤Ê¤ê¡¢É÷¤â¶¯¤Þ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅìËÌÆüËÜ³¤Â¦¤Ï¡¢Ë½É÷¤Ë¤è¤ë·úÊª¤ÎÈï³²¤ä¸òÄÌ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ËÌ³¤Æ»¤ÏÌë¤«¤éÌÔ¿áÀã¤È¤Ê¤ê¡¢¥ª¥Û¡¼¥Ä¥¯³¤Â¦¤äÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤ÇÀÑÀã¤¬µÞÁý¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£´ØÅì¤«¤éÀ¾¤Ï¸áÁ°Ãæ¤òÃæ¿´¤Ë±«¤Ç¡¢ÆâÎ¦¤Ï°ì»þÅª¤ËÀã¤Îº®¤¸¤ë½ê¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
µ¤²¹¤Ç¤¹¡£Ä«¤Îµ¤²¹¤Ï¡¢¤±¤µ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¹â¤¤½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆüÃæ¤Îµ¤²¹¤â¡¢¤¤ç¤¦¤ÈÆ±¤¸¤«¾¯¤·¹â¤¤½ê¤¬Â¿¤¤Í½ÁÛ¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤ÏÉ÷¤¬¶¯¤¤¤¿¤á¡¢µ¤²¹¤è¤ê¤â´¨¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Åìµþ¤Ï¡¢±«¤¬¹ß¤ë¸áÁ°Ãæ¤Ï°ì·å¤Î¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¤¿¤á¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¤·¤Æ¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¤¢¤¹¤Î³ÆÃÏ¤ÎÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹
»¥ËÚ¡¡:0¡î¡¡ ¶üÏ©¡¡:2¡î
ÀÄ¿¹¡¡:6¡î¡¡ À¹²¬¡¡:5¡î
ÀçÂæ¡¡:11¡î¡¡¿·³ã¡¡:11¡î
Ä¹Ìî¡¡:10¡î¡¡¶âÂô¡¡:11¡î
Ì¾¸Å²°:13¡î¡¡Åìµþ¡¡:11¡î
Âçºå¡¡:13¡î¡¡²¬»³¡¡:12¡î
¹Åç¡¡:12¡î¡¡¾¾¹¾¡¡:10¡î
¹âÃÎ¡¡:14¡î¡¡Ê¡²¬¡¡:12¡î
¼¯»ùÅç:15¡î¡¡ÆáÇÆ¡¡:19¡î
½µ´ÖÍ½Êó¤Ç¤¹¡£ËÌÆüËÜ¤Ï¡¢·îÍËÆü¤Ë¤«¤±¤Æ¤â¹Ó¤ì¤¿Å·µ¤¤¬Â³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¤â¡¢»¥ËÚ¤ä¿·³ã¤Ê¤ÉÆüËÜ³¤Â¦¤ÏÀã¤ä±«¤ÎÆü¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Åìµþ¤äÌ¾¸Å²°¤Ê¤É¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤ÏÀ²¤ì¤ëÆü¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¿åÍËÆü¤Ï±À¤¬Â¿¤¯¡¢±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£