¡¡¤Þ¤ÀÃå¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤ë°áÎà¤ò¸º¤é¤½¤¦¤È¡¢´Ä¶¾Ê¤¬ÂÐºö¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¡£À½Â¤²áÄø¤ÇËÄÂç¤ÊÆó»À²½ÃºÁÇ¡ÊCO2¡Ë¤òÇÓ½Ð¤¹¤ë¤Ê¤É´Ä¶Éé²Ù¤¬Âç¤¤¤¤¿¤á¤À¡£ºÆÍøÍÑ¤Î³ÈÂç¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤¹ÔÆ°·×²è¤òÍèÇ¯3·î¤Þ¤Ç¤ËºöÄê¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÍ³Íè¤Î¤´¤ßºï¸º¤Ë¸þ¤±¡¢¼«¼£ÂÎ¤ä´ë¶È¡¢²ÈÄí¤Ë¶¨ÎÏ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡£
¡¡´Ä¶¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2024Ç¯¤Ë¹ñÆâ¤Ç¿·µ¬¶¡µë¤µ¤ì¤¿°áÎà¤Ï82Ëü¥È¥ó¤Ç¡¢ÂçÉôÊ¬¤ÏÍ¢ÆþÉÊ¤À¡£ÊÌ¤Î¿ä·×¤Ç¤Ï¡¢À÷¿§¤äÍ¢Á÷¤Î²áÄø¤Ç1Ç¯´Ö¤Ë¾ÃÈñ¤µ¤ì¤ë¿å¤ÎÎÌ¤Ï83²¯8ÀéËüÎ©Êý¥á¡¼¥È¥ë¡¢ÇÓ½Ð¤µ¤ì¤ëCO2¤Ï9500Ëü¥È¥ó¤Ë¾å¤ë¡£
¡¡¸ÅÃå²°¤Ø¤ÎÇäµÑ¤äÁ¡°ÝÁÇºà¤È¤·¤Æ¤ÎºÆÀ¸ÍøÍÑ¤Ï¿Ê¤Þ¤º¡¢Ç¯´Ö¤Ç56Ëü¥È¥ó¤¬¾ÆµÑ¡¦Ëä¤áÎ©¤Æ½èÊ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£