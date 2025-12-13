¡Ú¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯¡Û½÷»Ò500m¤ÏÄ¹¿¹ÍÚÆî¤¬Í¥¾¡¡ÖËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡×1500m¤È2´§¡ª¸ÞÎØÁè¤¤º®¤È¤ó
¡¡¡þÂè48²óÁ´ÆüËÜ¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡Ê2025Ç¯12·î13Æü¡¡ÅìµþÃ¤Ì¦¥¢¥¤¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡ÍèÇ¯2·î¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤ÎÂåÉ½Áª¹Í²ñ¤ò·ó¤Í¤¿Á´ÆüËÜ¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤¬13Æü¡¢Åìµþ¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡£Âè1Æü¤ÏÃË½÷¤Î500¥á¡¼¥È¥ë¡¢1500¥á¡¼¥È¥ë¤¬·è¾¡¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡½÷»Ò500¥á¡¼¥È¥ë¤ÏÄ¹¿¹ÍÚÆî¡Ê¥¢¥ê¥¨¡¦¥·¥ã¥ë¥Ñ¥ó¥Æ¥£¥¨¡Ë¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¡£¹õÀî¤¬°ú¤ÃÄ¥¤ëÅ¸³«¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»Ä¤ê2¼þÉÕ¶á¤ÇÄ¹¿¹¤¬È´¤«¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥´¡¼¥ë¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£2°Ì¤Ï¹õÀîµ±°á¡Ê¥è¥³¥Ï¥Þ¥¿¥¤¥ä¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¤Ç¡¢3°Ì¤ÏÅèÅÄÍø½í¡Ê´ØÀ¾³Ø±¡Âç³Ø¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂåÉ½Áª¹Í¤Ç¤ÏÅÏîµ¡¢¹õÀî¤¬ÍÍø¤È¤ÎÍ½ÁÛ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ä¹¿¹¤¬1500¥á¡¼¥È¥ë¤È¹ç¤ï¤»¤Æ2´§¤Ë¡£ÂåÉ½Áè¤¤¤Ïº®¤È¤ó¤È¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡Ä¹¿¹¤Ï¡Ö500¥á¡¼¥È¥ë¤ÇÍ¥¾¡¤Ç¤¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡£´ÆÆÄ¤Î¡È¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¸å²¡¤·¤µ¤ì¤¿¡£Âç³Ø»þÂå¤Ë¶µ°é¼Â½¬¤Î»Ò¶¡¤Ë¡È¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤Í¡É¤È¥¨¡¼¥ë¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êÍ¥¾¡¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ñºÝ¥¹¥±¡¼¥ÈÏ¢ÌÁ¡ÊISU¡Ë¤Ï10Æü¤Ë¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¡¦¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¹ñ¡¦ÃÏ°èÊÌ½Ð¾ìÏÈ¤òÈ¯É½¤·¡¢ÆüËÜ¤ÏÃË»Ò¤¬4ÏÈ¡¢½÷»Ò¤Ï5ÏÈ¤ò³ÍÆÀ¡£¥ê¥ì¡¼¼ïÌÜ¤ÇÃË½÷¡¢º®¹ç¤Î½Ð¾ìÏÈ¤òÆÀ¤¿¡£¸Ä¿Í¼ïÌÜ¤ÏÃË»Ò¤¬1500¥á¡¼¥È¥ë¤ÇºÇÂç¤Î3ÏÈ¡¢½÷»Ò¤¬1000¥á¡¼¥È¥ë¤È1500¥á¡¼¥È¥ë¤Ç3ÏÈ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¥¹¥±¡¼¥ÈÏ¢ÌÁ¤ÏÆ±¸ÞÎØ¤ÎÆüËÜÂåÉ½Áª¹Í´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤¿ÃË½÷6Áª¼ê¤ò¤¹¤Ç¤ËÈ¯É½¡£ÂåÉ½Æþ¤ê¤¬»ö¼Â¾åÆâÄê¤·¤¿¤¿¤á¡¢ºÇ½ªÁª¹Í¤È¤Ê¤ëÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ë¤Ï½Ð¾ì¤·¤Ê¤¤¡£ÃË»Ò¤ÏµÜÅÄ¾¸ã¡ÊÆüËÜÄÌ±¿¡Ë¡¢µÈ±Ê°ìµ®¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¡¢ÅÏÊÕ·¼ÂÀ¡ÊºåÆîÂç¿¦¡Ë¡£½÷»Ò¤Ï¡¢ÃæÅçÌ¤è½¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¡¢¶â°æè½²Â¡ÊÆüÂç¡Ë¡¢Ê¿°æ°¡¼Â¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¡£
¡Ú½÷»Ò500¥á¡¼¥È¥ë·è¾¡¿Ê½Ð¼Ô¡Û
¹õÀîµ±°á¡Ê¥è¥³¥Ï¥Þ¥¿¥¤¥ä¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë
Ä¹¿¹ÍÚÆî¡Ê¥¢¥ê¥¨¡¦¥·¥ã¥ë¥Ñ¥ó¥Æ¥£¥¨¡Ë
ÅÏîµÊË¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë
郄¶¶²ÖºÚ¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë
ÅèÅÄÍø½í¡Ê´ØÀ¾³Ø±¡Âç³Ø¡Ë