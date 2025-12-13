º£µ¨¤Ï»îÎý¤Ë¼¡¤°»îÎý¡Ä·§ËÜGKÉð¼Ô¤¬·ÀÌó¹¹¿·¡Öº£¤è¤ê¤â5²¯ÇÜ¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÌá¤ê¤Þ¤¹!¡×
¡¡¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¤Ï13Æü¡¢GKÉð¼ÔÂçÌ´(26)¤È¤Î·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡´ØÅì³Ø±¡Âç½Ð¿È¤ÎÉð¼Ô¤Ï¤¤¤ï¤Æ¥°¥ë¡¼¥¸¥ãÀ¹²¬¡¢¥¢¥¹¥ë¥¯¥é¥í¾ÂÄÅ¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ò·Ð¤Æ¡¢·§ËÜ¤Ëº£µ¨²ÃÆþ¡£¤·¤«¤·¡¢ÅÙ½Å¤Ê¤ëÉé½ý¤Ë¤è¤ê¡¢¸ø¼°Àï¤Î½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡³«Ëë¤«¤é´Ö¤â¤Ê¤¤3·î¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Ãæ¤Ë±¦¥¢¥¥ì¥¹ç§¤òÃÇÎö¡£º£·î1Æü¤Ë¤Ï¹øÄÇÄÇ´ÖÈÄ¥Ø¥ë¥Ë¥¢¤Ë¤è¤ë¼ê½Ñ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡·ÀÌó¹¹¿·¤ËºÝ¤·¤Æ¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¡¢¡Öº£Ç¯¤Ï²ø²æ¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¤¹¤ß¤Þ¤»¤Ç¤·¤¿¡£·è¤·¤Æ¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë²ø²æ¤ò¤·¤ËÍè¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó! º£¤è¤ê¤â5²¯ÇÜ¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÌá¤ê¤Þ¤¹! ÍèÇ¯¤Ï¤³¤Î°ìÇ¯¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤È¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê³èÌö¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÍèÇ¯¤â°ì½ï¤ËÆ®¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤!¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
