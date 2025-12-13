BE:FIRST¤¬¡Ö³¹Åô¡×¥À¥ó¥¹¤òInstagram¸ÂÄê¸ø³«¡Ö¤ß¤ó¤Ê³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¹¬¤»¡×¡Ö¥âー¥ë¼ó¤«¤é¤µ¤²¤Æ¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö°áÁõ¤â¤ª¤·¤ã¤ì¡×
¢£¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¸þ¤«¤¤¹ç¤Ã¤¿¤ê¥Ë¥³¥Ë¥³¤ÈÂ©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª
¡ÚÆ°²è¡ÛBE:FIRST¥¤¥ó¥¹¥¿¸ÂÄê¡Ö³¹Åô¡×¥À¥ó¥¹¤Ê¤É①～②
BE:FIRST¸ø¼°Instagram¤Ç¡¢¿·¶Ê¡Ö³¹Åô¡×¤Î¸ÂÄêÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
Å·°æ¤«¤éÅÅµå¤¬Äß¤ë¤µ¤ì²¹¤«¤¤¸÷¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢6¿Í¤¬Á°¸å¤ËÊÂ¤Ó¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¸þ¤«¤¤¹ç¤Ã¤¿¤ê¥Ë¥³¥Ë¥³¤ÈÂ©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥À¥ó¥¹¤òÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¹¬¤»¡×¡Ö¥âー¥ë¼ó¤«¤é¤µ¤²¤Æ¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö°áÁõ¤â¤ª¤·¤ã¤ì¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£