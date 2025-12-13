¡ÚÃæÆü¡Û¥Á¥¢¥É¥é¥´¥ó¥º2026¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼·èÄê¡¡Íèµ¨¤ÏµåÃÄ90¼þÇ¯¡Ö¾¡Íø¤Ø¤Î¸å²¡¤·¤ØÁ´ÎÏ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¡×
¥×¥íÌîµå¡¦ÃæÆü¤Ï13Æü¡¢µåÃÄ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥Á¡¼¥à¡Ö¥Á¥¢¥É¥é¥´¥ó¥º2026¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Á¥¢¥É¥é¥´¥ó¥º¡×¤Ï¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤Ç¤Î¸ø¼°Àï¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¥Á¡¼¥à¤òÁ´ÎÏ¤Ç±þ±ç¡£¤µ¤é¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ê¤É¤Çµå¾ì¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤Û¤«¡¢ÃÏ°è¸òÎ®³èÆ°¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¾ì½ê¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÁª¤Ð¤ì¡¢·ÑÂ³¤Î13Ì¾¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¿·¿Í¤È¤·¤ÆNANOHA¤µ¤ó¡¢NON¤µ¤ó¡¢CHIHIRO¤µ¤ó¤Î3Ì¾¤¬²ÃÆþ¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°áÁõ¤ä¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤ªÈäÏªÌÜ¤Ï¸åÆü¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
2026Ç¯¤ÏµåÃÄÁÏÀß90¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¡£ÀèÆü¡¢¿·¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤È¤·¤Æ¡Ö¥É¥é¤¢¤²⤴⤴¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢µÇ°¤¹¤Ù¤Ç¯¤Ë¸þ¤±¤ÆÃå¡¹¤È½àÈ÷¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¥¢¥É¥é¥´¥ó¥º6Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëMIZUKI¤µ¤ó¤Ï¡ÖµåÃÄÁÏÀß90¼þÇ¯¤È¤¤¤¦Ç¯¤Ë¾¡Íø¤Ø¤Î¸å²¡¤·¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢¤É¤ó¤Ê»þ¤âÁ´ÎÏ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Íè¥·¡¼¥º¥ó¤³¤½¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡¢ÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¤´°ì½ï¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
3ÎóÌÜº¸¤«¤é¡¡SHIORI¡¦NANOHA¡¦NON¡¦CHIHIRO¡¦AZU
2ÎóÌÜº¸¤«¤é¡¡SAYA¡¦YUME¡¦YUKA¡¦AYANO¡¦RIKO¡¦SAAYA
1ÎóÌÜº¸¤«¤é¡¡KAEDE¡¦MEI¡¦MIZU
¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë