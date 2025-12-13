¾®Àî»á¡¢½ÐÄ¾¤·µá¤á¤ë½¸²ñ½ÐÀÊ¤Ø¡¡Á°¶¶»ÔÄ¹Áª½ä¤ê
¡¡Á°¶¶»Ô¤Î¾®Àî¾½Á°»ÔÄ¹¡Ê42¡Ë¤Î¼¿¦¤ËÈ¼¤¦»ÔÄ¹Áª¡ÊÍèÇ¯1·î5Æü¹ð¼¨¡¢12ÆüÅê³«É¼¡Ë¤ò½ä¤ê¡¢¾®Àî»á¤Î½ÐÄ¾¤·Î©¸õÊä¤òµá¤á¤ë»Ù±ç¼Ô¤é¤¬14Æü¤Ë»ÔÆâ¤Ç½¸²ñ¤ò³«¤¡¢¾®Àî»á¤¬½ÐÀÊ¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£ºÆÁª¤òÌÜ»Ø¤·½ÐÇÏ¤¹¤ë¤ÈÌÀ¸À¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÂÐ±þ¤Ë¸ÀµÚ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£Ê£¿ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬13ÆüÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¾®Àî»á¤Ï»Ô¿¦°÷¤È¤Î¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ëÌÌ²ñÌäÂê¤ÎÀÕÇ¤¤ò¼è¤Ã¤Æ¼¿¦¡£Ê£¿ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å»Ù±ç¼Ô¤é¤Ø¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä²ó¤ê¤ò½Å¤Í¤ëÃæ¡¢¾®Àî»á¤Ë¶á¤¤ÃÏÊýµÄ°÷¤ä»Ù±ç¼Ô¤é¤Î´Ö¤ËÂÔË¾ÏÀ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£14Æü¤Î½¸²ñ¤Ç¾®Àî»á¤ËÎ©¸õÊä¤òÄ¾ÀÜÂ¥¤¹¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£