¡ÚÂîµå¡Ûº®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¡È¤½¤é¤ß¤ï¡É¥Ú¥¢¤Ï½à·è¾¡ÇÔÂà¡¡´Ú¹ñ¥Ú¥¢¤ÏÀ¤³¦¥é¥ó¥¯1°Ì·âÇË¤Ç·è¾¡¤Ø¡ÒWTT¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º¡Ó
¡þÂîµå WTT¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º¹á¹Á(ÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Á14Æü)
Âîµå¤ÎÇ¯´Ö²¦¼Ô¤ò·è¤á¤ëº£Âç²ñ¤Ï13Æü¡¢º®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¤Î½à·è¾¡2»î¹ç¤¬³«ºÅ¡£¾¾Åçµ±¶õÁª¼ê¡õÄ¥ËÜÈþÏÂÁª¼ê¥Ú¥¢¤Ï½à·è¾¡ÇÔÂà¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡È¤½¤é¤ß¤ï¡É¥Ú¥¢¤Ï²¦Á¿¶ÖÁª¼ê¤ÈÂ¹±ÏèµÁª¼ê¥Ú¥¢(Ãæ¹ñ)¤ÈÂÐÀï¡£2024Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Îº®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¶â¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿Áê¼ê¤Ë0-3¤Ç¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈÉé¤±¤òµÊ¤·¡¢5·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÇÇÔ¤ì¤¿¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò²Ì¤¿¤»¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£½à·è¾¡¤Î¤â¤¦1»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¥óÁª¼ê¤È¥·¥ó¡¦¥æ¥Ó¥óÁª¼ê¥Ú¥¢(´Ú¹ñ)¤¬¡¢ÎÓ»íÅïÁª¼ê¤È蒯ÒØÁª¼ê¥Ú¥¢(º®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹À¤³¦¥é¥ó¥¯1°Ì)¤Ë¥²¡¼¥à¥«¥¦¥ó¥È3-1¤ÇµÕÅ¾¾¡¤Á¡£ÆüËÜ»þ´Ö13ÆüÌë10»þ¤«¤é¤Î·è¾¡Àï¤Ø¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£