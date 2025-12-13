¹âÅè¤Á¤µ»Ò¡Ö²¿¤«£±¤Ä¤°¤é¤¤¡Ä¡×¼«Ê¬¤Î¼ÁÌä¤ËÀÐ¸¶ÎÉ½ã¤ÈÄ¹Åè°ìÌÐ¤¬¤½¤í¤Ã¤ÆÄÀÌÛ¢ª¥³¡¼¥Ê¡¼½ª¤¨¤ë
ÇÐÍ¥¤Çµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤ÎÀÐ¸¶ÎÉ½ã¡Ê63¡Ë¤È¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Î¥¿¥ì¥ó¥ÈÄ¹Åè°ìÌÐ¡Ê59¡Ë¤¬¡¢12ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ª¶âÍËÆü¡×¡Ê¶âÍË¸á¸å6»þ50Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤¢¤ëÏÃÂê¤Ë¡¢¤½¤í¤Ã¤Æ¸ý¤ò¤Ä¤°¤ó¤À¡£
VTR¤Ç¡¢Éã¤È¤È¤â¤ËÄí»Õ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë25ºÐ¤Î½÷À¤ò¾Ò²ð¡£Äí»Õ¤ÎÉã¿Æ¤ËÆ´¤ì¤Æ¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ÎÎÁÍý¿Í¤«¤éÅ¾¿¦¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¡¢ÀÐ¸¶¤Ï¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤è¡×¡¢Ä¹Åè¤â¡ÖÂ¿Ê¬¡¢Æ±¤¸¿¦¶È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤â¤ó¤Í¡£½÷¤Î»Ò¤À¤«¤é¡×¡£
¥Ð¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥È¹âÅè¤Á¤µ»Ò¤¬¡¢Ì¼¤ò»ý¤ÄÀÐ¸¶¤ÈÄ¹Åè¤Ë¡Ö¤ª¾î¤µ¤ó¤¿¤Á¤«¤é¡¢²¶¡¢Âº·É¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Ê¡¢¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤È¼ÁÌä¡£¤¹¤ë¤È2¿Í¤ÏµÞ¤ËÄÀÌÛ¡£
MC¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¥µ¥Ð¥ó¥Ê¤Î¹â¶¶ÌÐÍº¤¬¡Ö¤¢¤ì¡©¤¢¤Î¸ý¿ô¤ÎÂ¿¤¤2¿Í¤¬¡Ä¡×¤È¤¢¤ª¤ê¡¢¹âÅè¤â¡Ö¤Ê¤ó¤«1¸Ä¤¯¤é¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¡×¤ÈÇ÷¤ë¤¬¡¢Ìµ¸À¡£Ä¹Åè¤¬ÌÜÆ¬¤ò²¡¤µ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¡Öµã¤¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¹â¶¶¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£¤è¤¦¤ä¤¯¸ý¤ò³«¤¤¤¿ÀÐ¸¶¤Ï¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï»öÁ°¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¡Ä¡×¡£
°ì¸þ¤ËÏÃ¤½¤¦¤È¤·¤Ê¤¤2¿Í¤Ë¹âÅè¤Ï¡Ö¤â¤¦¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò½ª¤¨¤¿¡£