オンオフ使えて優秀！【ROPÉ PICNIC】40・50代が穿きたい「グレーパンツ」

品よく端正な印象がありつつ、どこか柔らかなムードも醸し出してくれそうなグレーは、いま積極的にワードローブに揃えたいカラーのひとつ。【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】にも、大人世代に似合いそうなグレーパンツが豊富にラインナップされているようです。オンオフ問わず手に取れそうなキレイめなデザインと重くなりすぎない落ち着いた色味のパンツは、いつものコーデに上品な抜け感をもたらしてくれそう！

旬のトラッドテイストを楽しめるチェック柄パンツ

【ROPÉ PICNIC】「裏起毛無地 & チェックアソートワイドパンツ」\6,490（税込）

ダークトーンのチャコールグレーにさりげなくチェック柄が浮かんで見える、クラシカルなワイドパンツ。見た目に温かみのあるウール調の素材は季節感に寄り添うだけでなく、高見えも狙えそうです。優等生風に装いたいトラッドテイストな着こなしがトレンドのこの冬、シンプルなトップスとのワンツーで旬コーデが完成する一本として重宝しそう！

明るめグレーが軽やかさを演出するベイカーパンツ

【ROPÉ PICNIC】「ベイカーワイドパンツ」\4,499（税込）

フロントの大きめのポケットが目を引くベイカーパンツを上品な雰囲気で仕上げた一本。「きれいめな表情と快適な穿き心地」（公式サイトより）を追求した素材に加え、センタープレスが入っていることで、スラリとシャープな印象で穿きこなせそうなのが魅力です。表情のある明るめのグレーは、つい色味が暗く沈みがちな冬コーデを軽やかな雰囲気に見せる立役者に。

深いダークグレーが引き締め役を担うイージーパンツ

【ROPÉ PICNIC】「イージーワイドパンツ」\4,994（税込・セール価格）

「ゆったりとしていて体型カバーしてくれるシルエット」（公式サイトより）で、大人世代も思わずヘビロテしそうなイージーパンツ。太すぎないワイドストレートのラインは、かっちり真面目なオフィスコーデにちょうどいい抜け感を与えるのにうってつけかも。黒に近くも柔らかさを感じさせるダークなグレーは、コーデ全体の引き締め役を担ってくれそうなのも嬉しいポイントです。

気楽な穿き心地ときちんと感が両立するワイドパンツ

【ROPÉ PICNIC】「ジャージーワイドパンツ」\5,995（税込）

リラックス感のあるワイドシルエットと、公式サイトでも「伸びる」とコメントされているジャージー素材が、オンオフ問わず気楽な穿き心地をかなえてくれそうなワイドパンツ。縦ラインを強調するセンタープレスや品のあるグレーの色の力が手助けして、ルーズに見せずにきちんと感が漂いそうな一本です。腰まわりにタックを入れてゆとりを持たせていることで、ウエストやヒップのラインが目立ちにくそうなのも優秀ポイント。

※すべての商品情報・画像はROPÉ PICNIC出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ